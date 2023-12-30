奶茶控口袋名單「一手私藏世界紅茶」這次看準超夯港片話題，推出全新「港式新品」挑戰粉絲們的新歡，把香港大排檔、港式餐廳的經典飲品「鴛鴦、凍檸茶」變成手搖杯，並且推出期間限定「第二杯半價」優惠，98元就能喝兩杯。
推薦閱讀：台中奶茶BLIKE插旗台北！精品奶茶專賣店BLIKE插旗東區延吉街，中杯免費升級大杯、免費加料挑戰奶茶控新歡。
一手私藏看準香港電影「金手指」梁朝偉、劉德華世紀合體，再度掀起港片話題，因此這次冬季新品就以「港式飲品」作為主題，讓台灣粉絲們也能一秒飛香港。新品主推「旺角鴛鴦」，以香港風味鴛鴦奶茶為靈感，結合且滑順奶茶、濃郁黑咖啡，打造深沉苦甜韻味。
另一款新品「半島凍檸」則是以港式凍檸茶作為靈感，其中以一手私藏獨特的配方、花香味的「仲夏夜紅茶」作為基底，加入鮮凍香檸，打造不甜膩的凍檸茶喝法。配合新品上市，即日起至01/07前在一手私藏門市買「旺角鴛鴦」享二杯半價優惠，2杯共98元，不限冰熱都能開喝。
一手私藏世界紅茶 冬季新品
旺角鴛鴦：65元
半島凍檸：55元
一手私藏世界紅茶 冬季新品優惠
活動期間：即日起至2024/01/07
活動方式：至全台一手私藏全台門市，點冬季新品「旺角鴛鴦」，享第二杯半價優惠，只要98元(原價兩杯130元)，冷熱飲皆享優待。
詳細活動規範及供應情形，依 一手私藏世界紅茶 官方公告為準。