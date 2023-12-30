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一手私藏新品凍檸茶！一手私藏世界紅茶「旺角鴛鴦、半島凍檸」港式新品開賣，新品優惠「第二杯半價」百元有找喝兩杯。

2023-12-30 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：一手私藏世界紅茶 人氣：443
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編輯 張人尹

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奶茶控口袋名單「一手私藏世界紅茶」這次看準超夯港片話題，推出全新「港式新品」挑戰粉絲們的新歡，把香港大排檔、港式餐廳的經典飲品「鴛鴦、凍檸茶」變成手搖杯，並且推出期間限定「第二杯半價」優惠，98元就能喝兩杯。

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一手私藏世界紅茶 冬季新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

一手私藏看準香港電影「金手指」梁朝偉、劉德華世紀合體，再度掀起港片話題，因此這次冬季新品就以「港式飲品」作為主題，讓台灣粉絲們也能一秒飛香港。新品主推「旺角鴛鴦」，以香港風味鴛鴦奶茶為靈感，結合且滑順奶茶、濃郁黑咖啡，打造深沉苦甜韻味。
一手私藏世界紅茶 冬季新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

另一款新品「半島凍檸」則是以港式凍檸茶作為靈感，其中以一手私藏獨特的配方、花香味的「仲夏夜紅茶」作為基底，加入鮮凍香檸，打造不甜膩的凍檸茶喝法。配合新品上市，即日起至01/07前在一手私藏門市買「旺角鴛鴦」享二杯半價優惠，2杯共98元，不限冰熱都能開喝。
一手私藏世界紅茶 冬季新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
一手私藏世界紅茶 冬季新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

一手私藏世界紅茶 冬季新品

旺角鴛鴦：65元
半島凍檸：55元
 

一手私藏世界紅茶 冬季新品優惠

活動期間：即日起至2024/01/07
活動方式：至全台一手私藏全台門市，點冬季新品「旺角鴛鴦」，享第二杯半價優惠，只要98元(原價兩杯130元)，冷熱飲皆享優待。

詳細活動規範及供應情形，依 一手私藏世界紅茶 官方公告為準。

 

 

 

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一手私藏世界紅茶 手搖杯 飲料 鴛鴦奶茶 more
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