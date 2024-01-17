全聯福袋、福箱搶先看！每年一定要買個福袋、拼手氣，才算是有過到新年的福袋控注意，婆媽最愛的全民超市「全聯福利中心」，今年和大潤發共同推出四款新春福袋、福箱，超過1,400萬的獎品大放送，陸、海、空齊發推出超多大獎優惠，是歷年來總獎額新高，就等大家大年初一一早衝全聯、大潤發搶買。
每年必搶的福利熊生肖偶袋，今年福利熊也換上龍年的服裝賣萌，內容物除了有福利熊周邊筆記本、資料夾、撲克牌以及福利熊積木萬年曆等限定周邊，還有超實用零食飲品、衛生紙和集結眾多品牌優惠的「2024新春大禮包」，包括寶島眼鏡買一送一、小時打滿額折價券等，滿滿一整袋只要300元，還有一次抽獎機會讓你大百萬電動車開回家。袋子本身則是可以當作環保購物袋，由龍年福利熊一起購物。
這次抽獎贈品直接送超高人氣電動車，包括Tesla Model X純電動運動休旅車、Volvo XC40 Recharge純電轎跑車，以及Gogoro VIVA XL，並針對海外旅遊回歸加碼送海上郵輪「挪威奮進號3日自由」、中華航空「台北-東京、台北-菲律賓宿霧機票」等大獎。
線上和線下同時開賣的「全聯福鍋」，則是祭出「德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」，價值8,800元的電子鍋再搭上各種零食、飲料和文具商品，只要1,800元就能買的到，還有機會再抽中百萬名車。另外，也和Discovery聯手推出兩款超夯福箱，針對戶外野餐和露營進行設計，有方便折疊收納的「Discovery 四輪摺疊收納購物車」，整箱900元、限量僅有25,000個，滑輪固定滑扣、適中的大小外出購物也超方便。
另一款「Discovery 26吋多功能露營行李箱」則是貼心設計單開式，即便是到日本小旅宿也方便拿取物品，中間內襯設計成可拆式的雙面吊掛盥洗袋，平躺後側邊還可以充當露營桌，凹槽設計可放置杯壺、餐具，更附贈折疊松木砧板方便露營使用。底部增加第五個輪子減輕承重量、更方便拖行。若購買行李福箱可一口氣獲得10組抽獎序號，中獎率大幅增加。
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全聯、大潤發龍年福袋 開賣時間
開賣時間：2024/2/10大年初一早上9:00開賣
全聯福袋「福利熊龍年生肖偶袋」售價、內容物
售價：300元，限量130,000個(整體市值約1,407元)1組抽獎序號
內容物：
福利熊積木萬年曆、福利熊撲克牌、福利熊 A5 筆記本2入＋三折資料夾全支付虎利紅包袋3入、舒潔喀什米爾抽取衛生紙無香60抽、悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲 520ml、天地合補 葉黃素凍 20g 一條入、德國 dalli 機能衣物超濃縮洗衣精 40ml、華元玉黍叔 50g、華元蚵仔煎 34g、新春大禮包（含傳藝門票兌換券）
全聯福箱「Discovery四輪摺疊收納購物車」售價、內容物
售價：900元，限量25,000個(整體市值約2,737元）
內容物：10組抽獎序號、福利熊積木萬年曆、福利熊撲克牌、福利熊 A5 筆記本2入+三折資料夾全支付虎利紅包袋3入、五月花極上抽取式衛生紙94抽、悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲 520ml、橘子工坊 天然制菌洗衣膠襄 20g2入、益力壯 優蛋白高鈣配方肽給力250ml、高樂氏 居家殺菌濕紙巾隨身包9片（清新香）、福樂全脂保久乳 200ml/6入、華元玉黍叔 50g、華元蚵仔煎 34g、新春大禮包（含傳藝門票兌換券）
全聯福箱「Discovery26 吋多功能露營行李箱」售價、內容物
售價：3,000元，限量7,560個(整體市價約8,037元）
內容物：10組抽獎序號、福利熊積木萬年曆、福利熊撲克牌、福利熊 A5 筆記本2入+三折資料夾全支付虎利紅包袋3入、五月花極上抽取式衛生紙94抽、悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲 520ml、橘子工坊 天然制菌洗衣膠襄 20g2入、益力壯 優蛋白高鈣配方肽給力250ml、高樂氏 居家殺菌濕紙巾隨身包9片（清新香）、福樂全脂保久乳 200ml/6入、華元玉黍叔 50g、華元蚵仔煎 34g、新春大禮包（含傳藝門票兌換券）
全聯福鍋「德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」售價、內容物
售價：1800元
販售通路：實體門市限量 6,900個；小時達限量3,000個(整體市值約9,458元)
內容物：6組抽獎序號、福利熊明信片包裝米（獨有品項）、福利熊撲克牌、福利熊 A5 筆記本2入＋三折資料夾全支付虎利紅包袋3入、五月花 極上抽取式衛生紙94抽、悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲 520ml 、橘子工坊 天然制菌洗衣膠囊 20g2入、益力壯 優蛋白高鈣配方肽給力 250ml 、福樂全脂保久乳 200ml/6 入、華元玉黍叔 50g 、華元蚵仔煎 34g 、新春大禮包（含傳藝門票兌換券）
2024年全聯福袋抽獎獎項
Tesla Model X純電動運動休旅車-白 2名
Volvo XC40 Recharge純電轎跑車-一白一綠 2名
Gogoro VIVA XL 15名
挪威奮進號3日自由行 34名
中華航空 台北-東京單人來回機票 34名
中華航空 台北-菲律賓宿霧單人來回機票 34名
World Gym三個月單點運動會籍 34名
寶島眼鏡護眼大禮包（市價8,050元） 34名
必勝客大披薩兌換卷 34名
雪坊 優格益生菌大禮 34名
一之軒線上購物金3,000元 34名
GIORDANO 1,000元商品券 34名