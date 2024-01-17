全聯福袋、福箱搶先看！每年一定要買個福袋、拼手氣，才算是有過到新年的福袋控注意，婆媽最愛的全民超市「全聯福利中心」，今年和大潤發共同推出四款新春福袋、福箱，超過1,400萬的獎品大放送，陸、海、空齊發推出超多大獎優惠，是歷年來總獎額新高，就等大家大年初一一早衝全聯、大潤發搶買。







每年必搶的福利熊生肖偶袋，今年福利熊也換上龍年的服裝賣萌，內容物除了有福利熊周邊筆記本、資料夾、撲克牌以及福利熊積木萬年曆等限定周邊，還有超實用零食飲品、衛生紙和集結眾多品牌優惠的「2024新春大禮包」，包括寶島眼鏡買一送一、小時打滿額折價券等，滿滿一整袋只要300元，還有一次抽獎機會讓你大百萬電動車開回家。袋子本身則是可以當作環保購物袋，由龍年福利熊一起購物。







這次抽獎贈品直接送超高人氣電動車，包括Tesla Model X純電動運動休旅車、Volvo XC40 Recharge純電轎跑車，以及Gogoro VIVA XL，並針對海外旅遊回歸加碼送海上郵輪「挪威奮進號3日自由」、中華航空「台北-東京、台北-菲律賓宿霧機票」等大獎。





全聯、大潤發龍年福袋 開賣時間

開賣時間：2024/2/10大年初一早上9:00開賣



全聯福袋「福利熊龍年生肖偶袋」售價、內容物

售價：300元，限量130,000個(整體市值約1,407元)1組抽獎序號

內容物：

福利熊積木萬年曆、福利熊撲克牌、福利熊 A5 筆記本2入＋三折資料夾全支付虎利紅包袋3入、舒潔喀什米爾抽取衛生紙無香60抽、悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲 520ml、天地合補 葉黃素凍 20g 一條入、德國 dalli 機能衣物超濃縮洗衣精 40ml、華元玉黍叔 50g、華元蚵仔煎 34g、新春大禮包（含傳藝門票兌換券）



全聯福箱「Discovery四輪摺疊收納購物車」售價、內容物

售價：900元，限量25,000個(整體市值約2,737元）

內容物：10組抽獎序號、福利熊積木萬年曆、福利熊撲克牌、福利熊 A5 筆記本2入+三折資料夾全支付虎利紅包袋3入、五月花極上抽取式衛生紙94抽、悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲 520ml、橘子工坊 天然制菌洗衣膠襄 20g2入、益力壯 優蛋白高鈣配方肽給力250ml、高樂氏 居家殺菌濕紙巾隨身包9片（清新香）、福樂全脂保久乳 200ml/6入、華元玉黍叔 50g、華元蚵仔煎 34g、新春大禮包（含傳藝門票兌換券）



全聯福箱「Discovery26 吋多功能露營行李箱」售價、內容物

售價：3,000元，限量7,560個(整體市價約8,037元）

內容物：10組抽獎序號、福利熊積木萬年曆、福利熊撲克牌、福利熊 A5 筆記本2入+三折資料夾全支付虎利紅包袋3入、五月花極上抽取式衛生紙94抽、悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲 520ml、橘子工坊 天然制菌洗衣膠襄 20g2入、益力壯 優蛋白高鈣配方肽給力250ml、高樂氏 居家殺菌濕紙巾隨身包9片（清新香）、福樂全脂保久乳 200ml/6入、華元玉黍叔 50g、華元蚵仔煎 34g、新春大禮包（含傳藝門票兌換券）



全聯福鍋「德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」售價、內容物

售價：1800元

販售通路：實體門市限量 6,900個；小時達限量3,000個(整體市值約9,458元)

內容物：6組抽獎序號、福利熊明信片包裝米（獨有品項）、福利熊撲克牌、福利熊 A5 筆記本2入＋三折資料夾全支付虎利紅包袋3入、五月花 極上抽取式衛生紙94抽、悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲 520ml 、橘子工坊 天然制菌洗衣膠囊 20g2入、益力壯 優蛋白高鈣配方肽給力 250ml 、福樂全脂保久乳 200ml/6 入、華元玉黍叔 50g 、華元蚵仔煎 34g 、新春大禮包（含傳藝門票兌換券）



2024年全聯福袋抽獎獎項

Tesla Model X純電動運動休旅車-白 2名

Volvo XC40 Recharge純電轎跑車-一白一綠 2名

Gogoro VIVA XL 15名

挪威奮進號3日自由行 34名

中華航空 台北-東京單人來回機票 34名

中華航空 台北-菲律賓宿霧單人來回機票 34名

World Gym三個月單點運動會籍 34名

寶島眼鏡護眼大禮包（市價8,050元） 34名

必勝客大披薩兌換卷 34名

雪坊 優格益生菌大禮 34名

一之軒線上購物金3,000元 34名

GIORDANO 1,000元商品券 34名