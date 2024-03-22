不論是飢腸轆轆的早餐還是嘴饞的下午茶，超多網友大推巷口7-ELEVEN就買得到的「晨光GOLD生土司」，口感Q軟又鬆彈，難怪常常上架就被掃貨一空；近期更推出系列新品「晨光GOLD高纖生土司」，含有多種穀物營養以及富含膳食纖維，在原先的美味基礎上與大家一起重視健康，讓愛吃土司的人直呼超期待，準備好手刀搶貨去！





一聽到「高纖」兩個字不免令人擔心土司吃起來會又乾又硬，好在「晨光GOLD高纖生土司」延續晨光GOLD低溫熟成生湯種工法，特選澳洲小麥粉，經90°C高溫熱水燙麵，接著冷藏12小時低溫熟成完成，製成專屬生土司的生湯種，再加入日本優質小麥粉，創造出土司的柔軟與細緻，還融合了小麥自然的甘甜香氣。如此純粹美味竟含有6公克膳食纖維，並加入統一超纖專用粉和複配酵素，讓土司擁有了燕麥、黑麥等豐富多穀物成分、呈現穀物香氣，並且具有延緩土司體組織老化效果；猶如雲朵般的柔美綿細口感，搭配上黑糖及蜂蜜提味加乘，「晨光GOLD高纖生土司」不僅攝取到膳食纖維，每一口更是享受。





早上被灑進房間的晨光喚醒，伸個懶腰舒展身體，準備以活力朝氣滿滿的模式開啟美好的一天，你還需要一份營養又美味的早餐！「晨光GOLD高纖生土司」擁有人體必需但經常攝取不足的膳食纖維，幫助照顧健康；更因選用純淨原料，秉持不添加人工色素、香料、乳化劑的初衷，讓生土司榮獲國際A.A.無添加三星驗證。有了營養價值還不夠，美味食感也不可少，選用優良食材加上慢工出細活的堅持，造就「晨光GOLD高纖生土司」的香醇可口，一口咬下高纖生土司，鬆、軟、Q、彈的口感變化層次豐富，吃起來大大滿足。





在生土司本質該有的美好滋味中添加高纖成分，「晨光GOLD高纖生土司」美味與健康兼具，成就不凡的純粹美味，只在7-ELEVEN限定販售，外包裝維持晨光GOLD生土司的優雅高級質感，輔以清新綠色的視覺感，更運用巧思設計強調出高纖特色，一包單入厚片39元就能輕鬆入手，單吃享受純粹原味，還能抹上喜歡的果醬，或是加顆蛋、煎成法式土司，不論哪種吃法都能品嚐到高品質生土司的純粹美味，土司控還在等什麼？快飛奔7-ELEVEN把「晨光GOLD高纖生土司」帶回家吧！(內容圖示僅供參考，產品以實物為主)