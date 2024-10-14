小七地瓜、小七關東煮再升級！為了讓人秋冬吃得更暖心，7-ELEVEN在全台近4000間門市的熱食自助區，把「關東煮、地瓜、滷味」等美食再升級，推出全新「地瓜蒸烤雙吃」蒸地瓜、烤地瓜一次滿足，此外還有全新「蒸糯玉米」限定開賣，讓人隨吃衝小七吃得暖暖的。
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7-ELEVEN熱食區的關東煮和滷味，每年秋冬都是讓人療癒的超商美食。為了讓人更方便隨時開吃，7-ELEVEN在全台超過2,500間門市供應「星級饗宴-滷味」，並且新推出「二節翅、大雞腿」，特製醬香超入味。此外，7-ELEVEN全新推出「蒸糯玉米」，設置全新透明玉米機台，除了黃金玉米之外，還有紫白相間的糯玉米，目前只在全台3間門市限定開賣。
同時，7-ELEVEN把原先的「現蒸地瓜」服務再升級，擴大在200間門市新開賣「現烤地瓜」，使用台農57號品種的地瓜，可以自己選擇「蒸地瓜、烤地瓜」或者一次吃兩種更爽。蒸地瓜柔軟Q彈，烤地瓜則多了一層焦香甜味，讓地瓜控一次通通都能吃到。透明櫥窗與底層鐵網設計，也更方便挑選、夾取地瓜。
7-ELEVEN 滷味新品資訊
上市日期：即日起
品項及價格：
二節翅：22元
大雞腿：49元
7-ELEVEN 蒸糯玉米新品資訊
上市日期：即日起
供應門市：
市捷門市（台北市信義區忠孝東路五段6號1樓）
臺醫東門市（台北市中正區中山南路7號1樓）
清水綻一門市（台中市清水區吳厝里吳厝二街89號 小客車區）
7-ELEVEN 烤地瓜新品資訊
上市日期：即日起
供應門市：全台限定200間門市，同步供應「烤地瓜、蒸地瓜」。
詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。