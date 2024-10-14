一秒變成日本泡麵富翁！家樂福這次特別配合「秋季日本週」，推出特別製作款「日本泡麵福箱」，一次就能吃到人氣系列「YAMADAI 凄麵」6種不同地區風味的日本泡麵，無論是經典款富山黑醬油拉麵、重口味廣島擔擔麵、還是濃厚系博多豬骨湯風味拉麵，而且組合價CP值超高，讓泡麵控一箱全收下。
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日本泡麵品牌YAMADAI推出「凄麵」系列，以日本各地風格設計不同口味的泡麵，強調多種湯頭，還原各地的拉麵特色。這次特別為家樂福推出獨家組合「日本泡麵福箱」，一箱包含6碗不同口味泡麵，還有6種特製調味料，蒜蓉辣醬、紅薑、碎大蒜、柚子胡椒粉等，可以自由搭配，讓泡麵更增添風味。
其中，泡麵口味包含黑豆醬油基底的「富山黑醬油拉麵」，濃郁湯底的「熟炊博多豚骨拉麵、德島濃醬油豬骨風味拉麵」，香辣重口味的「廣島擔擔碗麵」，還有「飛驒高山中華碗麵、和歌山中華碗麵」兩種中華風格拉麵，網路代購每碗都要破百元，一箱泡麵福箱499元就能一次帶走6碗，全台家樂福限量1200箱，泡麵控一定要手刀先衝了。
家樂福 日本泡麵福箱 販售資訊
售價：499元/箱（全台限量1200箱）
販售通路：全台家樂福、家樂福線上