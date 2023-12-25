BT21野餐趣路跑，鐵粉手刀先報名！超猛宇宙明星BT21系列，不分國家、不分年齡都有超多死忠粉絲，這次為了能讓大家一起可可愛愛，特別在2024年4月起舉辦「宇宙明星BT21 FUN RUN野餐趣路跑」新北、台中、高雄三地登場，主辦單位搶先公開跑者物資、周邊小物，還有早鳥報名限定商品，鐵粉們揪團先衝了。



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為了能讓人邊跑邊玩、又能打卡耍可愛，這次「BT21 FUN RUN野餐趣路跑」特別結合路跑、野餐派對、闖關遊戲，在跑者物資包也分成「繽紛慢跑組」、「快樂野餐組」兩種選擇，繽紛慢跑組包含「棒球帽、運動浴巾」，快樂野餐組則有「野餐墊、摺疊桌椅組」，並且每個組合都有BT21紀念上衣、路跑號碼布，以及完賽證書、星球造型的完賽獎牌，粉絲通通要收藏。







除了跑者物資之外，BT21 FUN RUN也特別推出限定周邊加價購，包含黑、紫限定色「BT21 RUN明星集合紀念衣」、以及實用系「暖暖隨身毯」、居家系「好踏踏床邊墊」，粉絲們只要報名本次路跑活動，就能用加購價把這三款周邊帶回家。





宇宙明星BT21 FUN RUN 野餐趣 路跑周邊資訊整理

不只有基本款「跑者物資包」、升級版「周邊小物加價購」，本次活動中還有隱藏版「早鳥抽獎」限定周邊，在2023/12/28前完成報名，抽300份「BT21 RUN折疊椅」，如果在2024/01/11前完成報名繳費，再抽300組「BT21 RUN糖果袋抱枕」，有7個宇宙明星造型的超萌絨毛娃娃，放進糖果袋造型的抱枕裡，鐵粉一定要擁有。

繽紛慢跑組（980元）：

BT21 RUN棒球帽、BT21 RUN運動浴巾、BT21 RUN野餐托特包、BT21 RUN紀念上衣、BT21 RUN完賽獎牌。



快樂野餐組（1980元）：

BT21 RUN一起郊遊野餐墊、BT21 RUN漫步宇宙桌椅組、BT21 RUN野餐托特包、BT21 RUN紀念上衣、BT21 RUN完賽獎牌。



加價購：

BT21 RUN好踏踏床邊墊：480元

BT21 RUN暖暖隨身毯：580元

BT21 RUN明星集合紀念衣：580元



搶先報名禮：

2023/12/28前報名，抽300組「BT21 RUN折疊椅」。



早鳥禮：

2024/01/11前報名，抽300組「BT21 RUN糖果袋抱枕」。



宇宙明星BT21 FUN RUN 野餐趣路跑-台中場

時間：2024年4月14日（星期日）

地點：臺中市西屯區中央球場

活動網頁：https://walkr.tw/f4XKPkZB



宇宙明星BT21 FUN RUN 野餐趣路跑-高雄場

時間：2024年4月21日（星期日）

地點：高雄國家體育場

活動網頁：https://walkr.tw/3wZsIZi7



宇宙明星BT21 FUN RUN 野餐趣路跑-新北場

時間：2024年4月28日（星期日）

地點：新北微風運河廣場

活動網頁：https://walkr.tw/y8VuXqRW



詳細活動規範及供應情形，依 宇宙明星BT21 FUN RUN 野餐趣路跑 官方公告為準。