童年回憶卡通頻道回來了！許多人從小看到大的「卡通頻道」，許多經典卡通讓人印象深刻，為了喚醒大朋友、小朋友的回憶，這次特別在華山打造「卡通頻道CN主題快閃店」，集結探險活寶、飛天小女警、熊熊遇見你3個人氣卡通，窩客島帶你逛一波。



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免費入場的「卡通頻道CN主題快閃店」自即日起至2024/01/22限定登場，入口處有超大型「BMO充氣玩偶」鎮店賣萌，場內也搭配「熊熊遇見你」3隻熊熊氣偶、立體的「老皮與阿寶」公仔，以及多個打卡版，讓粉絲邊逛邊打卡。







同時，本次快閃店集結多款限定周邊，「探險活寶」系列推出老皮上衣、漁夫帽的服飾周邊，「飛天小女警」也有多款實用包款，而「熊熊遇見你」則有超呆萌熊熊們疊疊樂娃娃，並且更設計多款便利貼、筆記本、壓克力吊飾等小物，無論大朋友、小朋友都要買起來。





卡通頻道主題快閃店活動資訊

特別的是，在本次快閃店中特別設置大型扭蛋機、全新主題限定拍貼機，讓人邊買、邊玩，同時只要於卡通頻道CN快閃店或FANFANS粉粉官網購買系列商品滿888元，就免費送「限定明信片」乙張，共有探險活寶、飛天小女警、熊熊遇見你3款，數量有限、送完為止，粉絲搶先衝朝聖。

活動期間：2023/12/22-2024/1/22

營業時間：每日11:00－21:00 (最後入場時間20:30)

活動地點：華山1914文化創意園區 中4B館