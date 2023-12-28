新年就是要先搶福袋！作為什麼都有賣、24小時營業的都市傳奇「小北百貨」，今年和貓爪抓聯名推出「2024貓爪抓福滿袋」，399元福袋都有貓爪抓周邊，以及帶有小北味的零食、生活實用小物等，開袋再抽萬元現金、休旅車等好禮，拼個人品抽大獎。







小北百貨今年攜手台灣人氣IP貓爪抓聯名，福袋本身就是貓爪抓造型購物袋，具有防水效果方便重複使用，每一份399元小北百貨福袋中，除了有必備款零食、飲料，也有小北味的生活用品，比如衛生紙、保鮮袋等，保證大家開袋不會覺得雷。







另外，福袋中還附贈貓爪抓周邊商品，針對環保永續概念，推出造型造型飲料提袋、環保杯和附有收納盒的不鏽鋼環保筷等，讓人外出也有貓爪抓陪伴。也呼應年節將至，設計兩款不同造型貓爪抓紅包袋，印有龍年大吉或恭喜發財吉祥話，無論大小朋友收到都會笑開懷。





小北百貨 X 貓爪抓春節福袋 開賣日、售價

除了小物之外，小北福袋開袋還有三大開運，張張有獎的福滿籤，就有機會把萬元現金、空氣清淨機、Dyson無線吸塵器抱回家。再送一張抽獎券，MG ZS休旅車、YAMAHA RS NEO機車、iPhone15(128G) 等超過5000萬好禮大放送。小北會員購買福袋會員點數8倍送。並跨界和漢堡王、Foodpanda、肯德基、必勝客、uber、三商鮮五丼、健身工廠、福勝亭8大品牌合作推出優惠券，包括華堡買一送一等，挑戰最狂福袋。推薦閱讀：

開賣日：即日起至113/2/29 或 售完為止

售價：每袋售價399元，全台限量55,000個，數量有限售完為止。

內容物：貓爪抓授權小物、超人氣食品、飲料，開袋就抽萬元現金，活動加碼抽好禮，打開福滿籤上網進行登錄，再抽MG ZS休旅車（市價749,000元）。會員買福袋再贈點數8倍送。



小北百貨 福滿籤登錄抽獎 獎品內容

中獎公告：113/3/12(二)（公告地點：小北百貨官網、FB粉專、門市現場）

兌獎期限：113/3/31(日)

開運大獎：

MG ZS休旅車（市價：$749,000) 1名

YAMAHA RS NEO機車（市價：$81,000）3名

iPhone15(128G)顏色隨機 6名



小北百貨 開袋即中抽獎 活動時間

兌獎期限：至113/3/4(一)23:59前