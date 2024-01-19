就是要寵家中的毛小孩！為了讓家中的寶貝也可以一起過新年，寵物公園2024年龍年限定福袋特別與白沙屯媽祖攜手合作推出「龍年限定福袋」，用划算價格購入商品，又能為新的一年討個好彩頭，把福氣「龍」總帶回家。同時，再加碼指定飼料買一送一、零食年貨大街49折起。



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寵物公園表示，2024年推出的龍年限定福袋，每袋特價$888，商品價值超過$2,000，相當於下殺4.4折。福袋分為狗狗與貓貓兩款，涵蓋約15樣商品，從主食到玩具，從保健品到日用品，「一袋式」購入即可一次滿足毛孩的生活所需。還送白沙屯媽祖聯名布製紅包袋，可別在毛孩身上，出門走春討個吉祥兆頭。





此外，不只福袋誠意滿滿，過年前最搶手的寵物美容與住宿，也要趕快搶先預約！寵物公園提供多項美容服務，讓毛孩在過年期間能夠美美拜年；此外，預約毛孩住宿，寵物公園為您準備過年豐盛加菜組合，毛爸媽安心旅遊。







還有在2/29前，加碼推出肉食節，25大品牌指定飼料買一送一，包含西班牙無穀天然鮮肉糧歐娜特、寵物食品專家斑尼菲、使用極致優質蛋白的紐西蘭狂饗等品牌。同時，寵物公園APP線上購推出「零食年貨大街」49折起，輕鬆為毛小孩採買年貨。















寵物公園2024龍年限定福袋下殺4.4折

開賣日期：全台門市熱賣中，數量有限售完為止

購買方式：全台寵物公園門市均販售

門市查詢：https://www.wonderpet.asia/store_locations/



寵物公園2024龍年指定飼料買一送一

活動期間：2/29前

活動內容：肉食節熱烈開跑，25大品牌指定飼料買一送一，包含西班牙無穀天然鮮肉糧歐娜特、寵物食品專家斑尼菲、使用極致優質蛋白的紐西蘭狂饗等品牌，數量有限別錯過。



寵物公園2024龍年線上年貨大街49折

寵物公園APP線上購、零食年貨大街49折起，輕鬆為毛小孩採買年貨