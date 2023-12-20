不得不說，每一年不論是農曆新年、還是國曆元旦，最讓人期待的福袋之一「超商福袋」。這一次全家一口氣推出18款福袋組合，不論是卡通肖像福袋、品牌聯名福袋、料理福箱福袋，整體獎項總價值超過1,000萬元，並且將送出5部市價皆超過170萬的賓士車款，堪稱CP值最高福袋。



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首推「全家」2024年祥龍福袋售價249元，內容物價值再創新高，除了精選零食、飲料組合及專屬贈品外，每袋皆加贈FamiCollection 60元至80冷藏飲品兌換券，至於民眾期待的福袋頭獎，將送出5部市價皆超過170萬的賓士車款，為超商福袋史上最多的頭獎。





此外，「全家」也針對不同客群推出特色福袋，1/10將接續推出「卡通肖像、品牌聯名、料理福箱」三大主題福袋搶攻全年齡消費客群，不只可參加賓士抽獎活動，還有眾多加碼好禮。其中「全家」卡通肖像版福袋今年共有11款，集結日本超人氣IP吉伊卡哇、布丁狗、雙星仙子、航海王等7大肖像獨家推出收納系福袋組合，售價為399元至799元，商品組合與價格帶皆較往年擴增，選擇更豐富。





同時，愛好品牌授權小物、3C周邊商品的消費者則有四款品牌聯名福袋可選擇，售價亦落在399元至799元，指定款式有機會抽中價值39萬的蜘蛛人雕像、KYMCO電動車、iPhone15等大獎。另外，「全家」2024年全新推出FamiSuper料理版福箱，可任選中式或西式組合，共包含8至10項FamiSuper精選超市商組，造福廣大煮夫、煮婦，額外還加贈Fami!ce霜淇淋兌換券。









全家便利商店 2024年祥龍福袋 售價249元

開賣日期：1/1 10:00起開賣，限量80萬個

內容包含：

1、精選零食/飲料/糖果等共10種組合(A~J組)，價值200元

2、FamiCollection冷藏飲品兌換券(三種組合，隨機出貨)，價值60-80元

3、專屬贈品(精美禮物或商品兌換券)*1

4、專屬抽獎券*1





2024全家好神保冷袋 售價399元

開賣日期：1/1 10:00起開賣，限量6,000個

組合包含：

1、好神公仔保冷提袋(可折疊)

2、點心盤

3、商品兌換券：200元等值零食/飲料

4、專屬抽獎券



2024全家肖像 束口收納籃 售價499元

開賣日期：1/1 10:00起開賣，合計限量6.6萬個

款式介紹：束口收納籃航海王款、束口收納籃馬來貘款、束口收納籃爽爽貓與小勞撫款、置物箱吉伊卡哇款、置物箱布丁狗款、置物箱雙星仙子款

組合包含：

1、肖像束口收納籃/置物箱

2、肖像果凍收納包

3、商品兌換券：200元等值零食/飲料

4、專屬抽獎券





2024全家肖像 旅行包 售價599元

開賣日期：1/1 10:00起開賣，合計限量2萬個

款式介紹：旅行包雙星仙子款、旅行包布丁狗款

組合包含：

1、肖像收納包

2、肖像冷水壺

3、商品兌換券：200元等值零食/飲料

4、專屬抽獎券





2024全家肖像 兩用包、運動包 售價799元

開賣日期：1/1 10:00起開賣，合計限量2.6萬個

款式介紹：航海王兩用包、馬來貘休閒運動包

組合包含：

1、航海王兩用包/馬來貘休閒運動包

2、肖像冷水壺

3、商品兌換券：200元等值零食/飲料

4、專屬抽獎券



2024全家迪士尼授權新春福袋 售價399元

開賣日期：1/10開賣，限量15,000個

抽獎贈品：iPhone 15*1名

內容物：2-3項迪士尼授權包袋類、文具小物或禮品類





2024全家 PQI 3C新春福袋 售價599元

開賣日期：1/10開賣，限量11,000個

抽獎贈品：KYMCO iONEX S6電動車*1名(市價82,800元)、iPhone 15*1名

內容物：3項3C週邊商品



2024全家奇思新春福袋 售價699元

開賣日期：1/10開賣，限量8,000個

抽獎贈品：iPad Pro 11吋*1名

內容物：3項奇思品牌商品



2024全家野獸國龍年福袋售價799元

開賣日期：1/10開賣，限量10,000個

抽獎贈品：

1、木須龍新年限定版MEA公仔(限量3,000隻)

2、全家2024年限定版珍珠奶茶三眼怪MEA限定(限量1,000隻)

3、LS-蜘蛛人1:1雕像(價值390,000，共1名)

內容物：夢精選系列7吋公仔*1、MEA系列3吋盒玩*1、禮品*1，隨機入袋。



全家FamiSuper中式禮盒 特價688元

開賣日期：1/10起於全台「全家」FamiSuper超市店限定販售 限量700組

內容包含：五木、楓康等品牌麵食；東泉醬料、湯品、調理包等10項料理商品。

附贈「全家」專屬抽獎券、Fami!ce霜淇淋兌換券



全家FamiSuper西式禮盒 特價888元

開賣日期：1/10起於全台「全家」FamiSuper超市店限定販售 限量300組

內容包含：茉莉等品牌麵食；醬料、奧莉塔油品、湯品等8項料理商品。

附贈「全家」專屬抽獎券、Fami!ce霜淇淋兌換券

