微熱山丘「春」字餅乾太可愛！過年過節送禮熱門選手「微熱山丘」，這次針對2024年春節，特別以「舞春」為主題，推出全新限定版春節禮盒，除了集結超人氣「鳳梨酥」、回歸開賣「平安餅」之外，還有超可愛造型「山丘芭娜娜 春字餅乾」，一秒增添年味。
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微熱山丘新年禮盒以「舞春」諧音台語「有剩」，本次禮盒中以3大水果甜點作為主角，包含酸甜經典的「鳳梨酥」之外，更搭配半圓形蘋果造型的「平安餅」，其中包入台灣地瓜與青森紅玉蘋果果丁，打造綿密口感。微熱山丘以鳳梨酥、平安餅設計出單層禮盒、雙層禮盒，而平安餅也有單入包裝，滿足不同送禮需求。
特別的是，微熱山丘2024年春節禮盒還有一大亮點，就是以「山丘芭娜娜」夾心餅乾，設計成小份量的「斗方」造型禮盒，以應景紅色斗方造型盒搭配手寫的「春」字，盒內是3片香蕉可可脂夾心餅乾，可以簡單用手剝開，形成一個「春」字，超適合讓人過年回家哄小孩。
微熱山丘表示，2024年版「新年雙層禮盒」自即日起於在微熱山丘官方網站、體驗門市、To Go專櫃開始預購，並將在2024/1/3正式開賣，除了雙層禮盒之外，也有單入平安餅、3片裝山丘芭娜娜等小份量禮盒，春節送禮手刀先預購。
微熱山丘 新年禮盒預購優惠
預購通路：官網、體驗門市、To Go專櫃
預購期間：2024/1/2前預購，並指定1/3-2/3到貨，
優惠內容：
1、訂單含「鳳梨酥平安餅禮盒」，或金額滿NT$3,000元享免運優惠（限台灣本島）。
2、單筆訂單金額滿萬享9折優惠（不含To Go專櫃）。
官網連結：https://walkr.tw/WSs3tP5N
詳細活動規範及供應情形，依 微熱山丘 官方公告為準。
現在WalkerLand窩客島和「微熱山丘」合作，要送你「微熱山丘 2024春節禮盒組」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。
● 活動問題：
微熱山丘春節超應景，山丘芭娜娜「春字餅乾」特別設計春字的「斗方」包裝。
請問：傳統習俗中，住家大門口的「斗方」應該正著貼、還是倒著貼？
● 活動贈品：
◎ 1盒鳳梨酥平安餅禮盒+3盒山丘芭娜娜春版小包裝 乙 組 共 5 名
● 活動時間：2023-12-20 10:18~2023-12-25 00:00
● 得獎公佈：2023-12-25 14:00 公佈於 窩客島個人主頁
● 注意事項：
(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。
(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。
(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。
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(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。
特別說明：
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