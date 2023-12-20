微熱山丘「春」字餅乾太可愛！過年過節送禮熱門選手「微熱山丘」，這次針對2024年春節，特別以「舞春」為主題，推出全新限定版春節禮盒，除了集結超人氣「鳳梨酥」、回歸開賣「平安餅」之外，還有超可愛造型「山丘芭娜娜 春字餅乾」，一秒增添年味。



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微熱山丘新年禮盒以「舞春」諧音台語「有剩」，本次禮盒中以3大水果甜點作為主角，包含酸甜經典的「鳳梨酥」之外，更搭配半圓形蘋果造型的「平安餅」，其中包入台灣地瓜與青森紅玉蘋果果丁，打造綿密口感。微熱山丘以鳳梨酥、平安餅設計出單層禮盒、雙層禮盒，而平安餅也有單入包裝，滿足不同送禮需求。







特別的是，微熱山丘2024年春節禮盒還有一大亮點，就是以「山丘芭娜娜」夾心餅乾，設計成小份量的「斗方」造型禮盒，以應景紅色斗方造型盒搭配手寫的「春」字，盒內是3片香蕉可可脂夾心餅乾，可以簡單用手剝開，形成一個「春」字，超適合讓人過年回家哄小孩。





微熱山丘 新年禮盒預購優惠

微熱山丘表示，2024年版「新年雙層禮盒」自即日起於在微熱山丘官方網站、體驗門市、To Go專櫃開始預購，並將在2024/1/3正式開賣，除了雙層禮盒之外，也有單入平安餅、3片裝山丘芭娜娜等小份量禮盒，春節送禮手刀先預購。

預購通路：官網、體驗門市、To Go專櫃

預購期間：2024/1/2前預購，並指定1/3-2/3到貨，

優惠內容：

1、訂單含「鳳梨酥平安餅禮盒」，或金額滿NT$3,000元享免運優惠（限台灣本島）。

2、單筆訂單金額滿萬享9折優惠（不含To Go專櫃）。

官網連結：https://walkr.tw/WSs3tP5N



詳細活動規範及供應情形，依 微熱山丘 官方公告為準。