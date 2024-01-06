4大超商福袋統整！接近農曆年，全台各超商搶先推出「春節福袋」搶攻話題，買超商福袋除了必備零食、餅乾、日用品之外，近年又增加了「抽獎」獎券或刮刮卡，甚至還有與IP合作的超萌福袋、福箱，直接鎖定粉絲荷包。這次窩客島整理4大超商「7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商」2024春節福袋販售資訊，通通限量、要先搶。







7-ELEVEN 2024春節福袋

7-ELEVEN將在2024/01/10起，在全台門市開賣全新系列「2024年開運金喜福袋」，集結8大角色「Hello Kitty龍年造型、史奴比龍年限定、迪士尼福倒翁、卡娜赫拉20周年、貓貓蟲咖波10周年、奇奇蒂蒂、小熊維尼、熊抱哥」，並搭配299元、499元、699元、1,299元、1,699元共5種價位，推出不同規格福袋選擇，每一款都有對應主題紅包袋、以及大獎抽獎券，有機會抽中豪華跑旅、南極旅遊、星宇航空機票。



開賣日期：2024/01/10 0:00起

販售價格：299元、499元、699元、1,299元、1,699元

加碼抽獎活動：抽豪華跑旅、南極旅遊、星宇航空機票

IP聯名：Hello Kitty龍年造型、史奴比龍年限定、迪士尼福倒翁、卡娜赫拉20周年、貓貓蟲咖波10周年、奇奇蒂蒂、小熊維尼、熊抱哥

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/378614







全家 2024春節福袋

「全家」2024年祥龍福袋售價249元，內容物價值再創新高，除了精選零食、飲料組合及專屬贈品外，每袋皆加贈FamiCollection 60元至80冷藏飲品兌換券，至於民眾期待的福袋頭獎，將送出5部市價皆超過170萬的賓士車款。



1/10將接續推出「卡通肖像、品牌聯名、料理福箱」三大主題福袋搶攻全年齡消費客群，不只可參加賓士抽獎活動，還有眾多加碼好禮。其中「全家」卡通肖像版福袋今年共有11款，集結日本超人氣IP吉伊卡哇、布丁狗、雙星仙子、航海王等7大肖像獨家推出收納系福袋組合，售價為399元至799元



開賣日期：2024/01/01起，主題福袋01/10起

販售價格：祥龍福袋249元、主題福袋399元至799元

加碼抽獎活動：抽超過170萬賓士車、國內外旅遊金10萬、iPhone15 128G等

IP聯名：吉伊卡哇、布丁狗、雙星仙子、航海王等7大肖像

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/378312





萊爾富 2024春節福袋

萊爾富今年特別推出「七龍珠超 福箱」呼應龍年主題，目前門市還能買得到貨量充足的399元福箱，內容包含「七龍珠超」周邊小物隨機2款，有機會得到「七龍珠超束口手提袋、束口後背袋」隨機一款，以及「襪子、電繡片鑰匙圈、飛盤、飲料提袋」隨機一款。此外，刮開福箱內的「發財卡」刮刮卡，還有機會活得隱藏版「七龍珠周邊小物」，鐵粉一定要先衝。



開賣日期：即日起已開賣

販售價格：七龍珠福箱399元、開運福袋200元、寵物福箱399元、3C福袋799元

加碼抽獎活動：抽10g金條、電冰箱、iPhone15 128G、洗碗機、空氣清淨機等

IP聯名：七龍珠超

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/379332







OK超商 2024春節福袋

2024年OKmart福袋於2024/1/10(三)全台850間門市開賣，其中包含經典款「龍年歡喜包」主打超高CP值168元，以及首次推出的「3C福袋」售價799元，其中一定拿得到無線藍牙耳機、以及隨機出貨「快速充電器、多平板支架、充電線」等。此外，每袋福袋中包含刮刮卡一張，頭獎主打「亞帝芬奇1.5 克拉鑽戒」，此外還有按摩椅、Apple watch、小米掃拖機器人，以及可口可樂氣炸烤箱、收納箱等，讓人大獎抽起來。



開賣日期：2024/1/10起

販售價格：龍年歡喜包168元、3C福袋799元

加碼抽獎活動：抽1.5 克拉鑽戒、按摩椅、Apple watch、小米掃拖機器人、可口可樂氣炸烤箱、收納箱等。



