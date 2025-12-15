板橋Asia49高空景觀餐廳，亞洲鍋物暖心上市，新北耶誕城聚餐首選。

位於新北第一高樓百揚大樓的「Asia49亞洲料理及酒廊」，擁有兩百坪戶外花園與絕美高空夜景。

坐擁新北最高樓美景的「Asia49亞洲料理及酒廊」，位於板橋大遠百旁，交通便利且視野極佳。餐廳以南洋料理聞名，擁有得天獨厚的 360 度全景視野，能將台北 101 與雙北市景盡收眼底。適逢新北耶誕城盛會，店內妝點了耶誕佈置，氛圍浪漫。今年秋冬由多國主廚聯手設計「亞洲鍋物精選」，讓饕客在賞景之餘，也能以熱騰騰的異國風味暖胃，享受視覺與味覺的雙重饗宴。

新北第一景觀餐廳戶外花園，360度全景視野遠眺台北101

餐廳內部設計時尚，以金箔壁面裝飾的中島吧檯炫麗奪目，半圓形座位區舒適度滿分。走出戶外露天花園，得天獨厚的 360 度全景視野將雙北夜景盡收眼底，還能遠眺台北 101 與圓山飯店。兩層樓高的玻璃帷幕搭配南洋風情座位，彷彿置身國外度假飯店，是跨年倒數與欣賞煙火的絕佳位置。

泰式青木瓜沙拉現搗開胃，蝦餅甜甜圈造型外酥內軟

開胃菜首推現場現搗的泰式青木瓜沙拉，利用大型攪拌盆將魚露、檸檬汁與辣椒蒜末拌勻，口感清脆爽口又開胃。泰式蝦餅則將蝦泥捏成甜甜圈狀裹粉油炸，外層金黃酥脆，內餡紮實彈牙，每一口都吃得到豐富的蝦肉與魚漿香氣，厚實的口感令人滿足。

泰式炒粿條佐鮮甜炭烤大蝦，沙嗲雞肉串濃郁花生醬超涮嘴

泰式炒粿條佐炭烤大蝦是經典國民料理，鹹甜酸風味交織，最大亮點是鮮甜多汁的炭烤大蝦。沙嗲雞肉串則將醃製雞肉經炭火燒烤，佐以帶有顆粒感的甜辣花生醬汁，濃郁花生香氣搭配一旁爽口的小黃瓜與洋蔥，軟嫩入味的口感讓人一吃就停不下來。

甲必丹咖哩豬腱棒棒腿，肉質軟嫩骨肉分離超下飯

源自馬來西亞娘惹菜系的甲必丹咖哩豬腱棒棒腿，特色在於濃郁椰奶醬汁中帶有香料與青檸風味。選用帶骨豬腱肉長時間燉煮，肉質極度軟嫩，筷子輕輕一夾即可骨肉分離，辛香溫潤的口感非常下飯，是道展現功夫的南洋佳餚。

金湯酸菜鱸魚鍋川味襲人，魚片細嫩滑順吸飽酸爽湯汁

亞洲鍋物精選首推金湯酸菜鱸魚鍋，沿襲正宗川味，以醃漬泡椒與南瓜泥熬煮出誘人金黃湯底。大片厚實的鱸魚片口感細嫩滑順，吸飽酸爽微辣的湯汁後滋味更佳，爐具加熱讓熱氣催升鮮、酸、麻、辣層次，搭配豆腐與黃豆芽等配料，開胃又過癮。

青檸香茅羊腩鍋清爽溫補，南洋香料平衡羶味餘韻清香

另一款青檸香茅羊腩鍋顛覆傳統濃厚印象，走清新爽口路線。羊肉以南薑香料滷煮入味，湯底爆香香茅與檸檬葉並加入大量白蘿蔔，果香氣息有效平衡羶味。帶皮羊腩適合秋冬溫補，湯汁鮮甜餘韻清香，完美融合東南亞熱帶風情與溫補需求。

創意調酒與無酒精特調必點，跨年高空派對與商業午餐優惠

餐後不可錯過創新調酒，「與森林共舞」酸甜迷人，「苦盡柑來」則帶有茶香與果香；不喝酒也有泰式鮮奶茶或抹茶費士等無酒精特調可選。平日商業午餐推出三套一千元的超值優惠，跨年夜更舉辦嗨翻天的高空派對，是新北耶誕城期間聚餐的最佳選擇。

Asia 49亞洲料理及酒廊

地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓49樓 (捷運板橋站3A出口/大遠百旁)

電話：02-7705-9717

營業時間：週一至週五 11:30-15:00、18:00-22:30

週六及週日 11:30-22:30 (下午茶 14:00-17:30)

