板橋就有德國耶誕市集！熱紅酒、歐風美食齊聚新北耶誕城，秒到歐洲。

新北德國耶誕市集三天限定舉辦，熱紅酒、美食、選物與節慶活動一次收集冬季儀式感。

週末就到新北耶誕城逛德國聖誕市集！新北今年把最道地的「德國耶誕市集」搬進城市裡，讓大家不用飛歐洲也能感受節慶熱鬧氛圍。活動從12月5日至12月7日連續三天登場，把熱紅酒、異國美食、冬季禮物與手作活動統統集合在同一條市集街道上。現場超過40家攤位，從德國豬腳、生啤酒到手作品項通通都有，拍照打卡氛圍更是一走進就瞬間切換節慶模式。想找地方放鬆、喝點暖心小酒、順便買些耶誕禮物的人，這裡完全能滿足所有冬季儀式感需求。



▲德國商品Ｘ聖誕市集快閃新北歡樂耶誕城，連 3天逛起來 。



新北耶誕城就有德國聖誕市集！熱紅酒與異國美食陪你過週末

說到耶誕市集，大家最期待的就是滿街飄香的異國美食，新北德國耶誕市集也完全不讓人失望。除了經典的熱紅酒、生啤酒、德國香腸與豬腳外，也把多國料理一起端上桌，像薄脆Pizza、煙燻熱狗、法式可麗餅、生蜂蜜、鵝肝醬與荷蘭小鬆餅，全都能邊逛邊吃邊拍照。想買耶誕禮物的也能在文創攤位挖寶，羊毛氈飾品、手工陶藝、俄羅斯娃娃、北歐香氛蠟燭等節慶選物都超應景。從美食到選物都充滿驚喜，根本是冬季最療癒的散步行程。



▲新北德國耶誕市集除了經典的熱紅酒、生啤酒、德國香腸與豬腳外，也把多國料理一起端上桌。





節慶活動超豐富！耶誕老人現身一起拍照留念

今年的市集不只好吃好逛，節慶活動更是滿滿驚喜。舞台區安排多場耶誕金曲演唱，走過就像被冬季音樂包圍；小朋友最愛的格林童話人體彩繪、彩繪耶誕樹與迷你樹工作坊，也能讓家長安心放電。大人小孩都能參加的薑餅DIY更是必玩行程，親手做完超有成就感。最吸睛的莫過於耶誕老人驚喜現身，不管是想拍合照或收藏節日回憶，都很值得專程前往。提醒大家活動期間人潮較多，建議搭乘大眾運輸會逛得更輕鬆。



▲耶誕老人驚喜現身，不管是想拍合照或收藏節日回憶，都很值得專程前往。





新北耶誕城 德國耶誕市集

活動日期：2025/12/05～2025/12/07

地點：新北耶誕城



市集亮點：熱紅酒、德國料理、多國美食、文創選物

節慶活動：薑餅DIY、耶誕樹彩繪、迷你樹工作坊、耶誕金曲演唱

特色體驗：格林童話人體彩繪、耶誕老人驚喜現身







新北耶誕城 德國耶誕市集 交通建議

建議搭乘大眾運輸前往

