板橋景觀餐廳推薦ABV閣樓餐酒館！300款精釀啤酒佐百萬夜景微醺首選。

板橋景觀餐廳首選ABV閣樓餐酒館，座落於府中站高樓層俯瞰新北耶誕城夜景，主打300款世界精釀與道地歐陸美食，是年末聚餐微醺的熱門推薦。

隨著新北耶誕城的熱鬧開城，周邊餐廳一位難求。位於捷運府中站一號出口僅三分鐘路程的ABV閣樓餐酒館，是許多板橋在地人私藏的賞景秘境。餐廳位於大樓的十二樓，擁有絕佳的高空視野，被譽為板橋夜景的搖滾區。每當夜幕降臨，從戶外露台便能將耶誕城的璀璨燈火盡收眼底，搭配微風吹拂與精釀啤酒，是上班族下班後放鬆身心的絕佳去處。

300款世界精釀啤酒，侍酒師專業推薦水果風味

一走進店內，首先會被壯觀的啤酒冰箱牆吸引目光。這裡提供超過三百種來自世界各地的精釀啤酒，種類繁多讓人眼花撩亂。對於初次造訪或喜愛酸甜口感的女性顧客，專業侍酒師通常會推薦水果風味系列。例如富樂園百香果白啤酒，以小麥白啤酒為基底，散發濃郁自然的果香；或是帶有台灣在地特色的甘草芭樂釀造酒與梅子氣泡酒，酸甜交織的清爽口感，能完美平衡歐陸料理的濃郁風味。

多達70道歐陸美食，必點波特酒烤肉大水管麵

ABV閣樓餐酒館以豐富的歐陸料理聞名，非常適合多人聚餐分享。其中波特酒烤肉大水管麵是人氣招牌，巨大的水管麵體吸滿了濃郁的番茄燉肉醬汁，口感柔軟且帶有彈性，咀嚼間還能感受到波特酒帶來的微甜尾韻。另一道乾杯龍舌蘭雞肉寬扁麵則充滿創意，食用前淋上龍舌蘭酒與檸檬汁，酒香蒸散後留下的柑橘與焦糖香氣，讓整道麵食的風味層次更加立體。

創意麵食加泰隆尼亞碎醬麻花捲，口感層次豐富

除了常見的直麵與寬麵，這裡還能品嚐到特殊的麻花捲麵體。加泰隆尼亞碎醬麻花捲外層微脆內裡蓬鬆，特殊的造型更容易吸附醬汁。搭配帶有濃郁鹹香的加泰隆尼亞碎醬，微辣的口感刺激著味蕾，整體風味圓潤飽滿。喜愛奶香的饕客則不能錯過帕瑪火腿白醬大貝殼，如花朵般綻放的大貝殼麵吸滿了濃郁白醬，搭配鹹香薄透的帕瑪火腿，每一口都是滿足的奶鹹香氣。

下酒菜首選檸香鯷魚辣炒蝦，黑啤酒燉煮馬鈴薯香腸

在餐酒館用餐，開胃下酒菜絕對是靈魂角色。檸香鯷魚辣炒蝦利用鯷魚融化後的天然鮮鹹味，撒上巴西里與辣椒拌炒，酸香微辣的滋味讓人忍不住一口接一口。另一道黑啤酒馬鈴薯香腸則是經典的德式家常風味，香腸與馬鈴薯經過黑啤酒長時間燉煮，口感鬆軟綿密且帶有淡淡的焦糖麥香，濃郁卻不膩口，是搭配啤酒的最佳拍檔。

新北耶誕城周邊美食推薦，年末聚餐尾牙首選

這裡不僅適合三五好友小酌，寬敞的空間與熱鬧的派對氛圍，也提供尾牙春酒的包場服務。正逢年末限定優惠，品牌推出的啤酒杯典藏套組更是送禮自用的好選擇。在享用完豐盛的異國料理與美酒後，不妨漫步至鄰近的新北耶誕城感受節慶氣氛。若想尋找一家兼具高空景觀、美食與微醺氛圍的餐廳，ABV閣樓餐酒館絕對是板橋地區不容錯過的選擇。

ABV閣樓餐酒館- 板橋府中店

地址：新北市板橋區府中路67號12樓

電話：02 29699989

時間：12:00–01:30

捷運站：府中捷運站1號出口



