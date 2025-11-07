嚴靖傑、黃頤勝、徐主音聯展，廊滿藝 x 尊彩藝術中心，建構未來的居所與心靈藍圖。

未來的「家」，或許不只是牆與屋頂構成的住所，也可以是一處能讓心靈安放的所在

由統一集團旗下藝文品牌玲廊滿藝主辦的展覽《未來棲居》，首次與尊彩藝術中心合作，將於 11 月 7 日 在 DREAM PLAZA 6 樓博客來書店舉辦藝術座談會，邀請尊彩藝術中心總監Jimmy與三位藝術家展開對談，從藝術的視角出發，思考未來人類的居所與精神棲地。活動當日亦邀請台灣知名的手碟演奏家，聲音療癒師-陳沛元帶來手碟演出，以聲音回應作品中的靜謐與遙想。

在變動的世界中，尋找安放的方式

「棲居」，不僅是一個可以遮風避雨的地方，更象徵人類在不確定時代中對「安放」的追尋。在環境劇變、科技突進、價值動搖的年代，《未來棲居》以 「漂泊與想像之間」 為題，邀集三位台灣藝術家——嚴靖傑、黃頤勝、徐主音——以截然不同的藝術語言，描繪人們在通往未來旅程中對歸屬、記憶與夢想的探問。

嚴靖傑的〈未來漂流〉系列，以寓言式敘事呈現動物在陌生時空中的漂泊旅程，折射人類面對環境變遷與命運未知的焦慮與思索。作品中那片未知的「白色星球探勘計畫3」，更在展出前即被藏家收藏，顯見其創作中寓含的未來想像與哲學思辨，深受市場與藏家關注。或許正是對未來「家」的重新定義——一個仍在被書寫的可能世界，又或是「宇宙海洋觀測站」這件作品，幻想三百年後的未來，地球多數地區已不適居，人類遷往外太空生活。地球上的生物為求生存而進化，與土地融合成能飛行的生命體，在汙染與海水上升中漂流尋覓新棲地。作者以回到地球的人類與這些進化生命相遇的情景，展開奇幻的想像。此外，作品亦受到 台北藝術博覽會的話題效應帶動，吸引更多觀眾與藏家關注，進一步導流觀眾至《未來棲居》現場，探索他筆下那個仍在被書寫的未來世界。



▲漂流系列：宇宙海洋觀測站(已被收藏)

▲左 : 白色星球探勘紀錄，右 : 花朵星⼈類(皆已被收藏)

黃頤勝以劇場式構圖與超現實語彙，將看似平凡的日常物件與麻雀並置於荒誕舞台之中。他筆下的畫面輕盈可愛，卻潛藏張力與矛盾，如同一場場寓言劇，透過幽默與詩意揭示現實的荒謬與脆弱。



這樣的視覺劇場裡，觀眾彷彿被邀請參與一場思辨——在充滿變動與不安的時代，我們如何安然棲身？又該如何面對那看似熟悉卻不再穩定的現實？



▲充滿未知的探險

徐主音的創作從抽象出發，以柔和卻充滿能量的色彩交織出一種感官的流動。她的畫面如同一場靜謐的祈禱，讓愛與希望在無形中流轉，作品中隱約可見心靈與物質之間的能量共鳴，描繪出肉眼難以察覺的「物我流動」。在徐主音的世界裡，未來並非遙遠的預言，而是一種持續生成的感知狀態——一種關於共感、連結與再生的詩性想像。



▲愛之曲

主辦單位：玲廊滿藝

協辦單位: 尊彩藝術中心

藝展時間：2025年10月2日(四) ~11月30日(日)

藝展地點：DREAM PLAZA 6樓博客來書店玲廊滿藝(110台北市信義區松高路11號)

歡迎免費線上預約進場賞畫，統一集團玲廊滿藝畫廊官網也將同步出https://www.uniart.com.tw/topics/2804



