台北秋冬最夢幻的城市花海！士林官邸菊展「藝菊圓夢」登場，巨型造景、花海步道與五感展區值得一訪。

士林官邸菊展是台北秋冬最受期待的免費花海盛典。2025以「藝菊圓夢」為主題，從巨型裝置到夢幻花海都極度好拍，無論親子、情侶還是散步旅人都能找到最放鬆的節奏。

台北秋冬最夢幻的城市花海就在士林官邸。2025菊展以「藝菊圓夢」登場，從巨型熱氣球到飛機造景，整座園區像走進童話。免費入場更是佛系旅遊首選，親子、情侶或散步旅人都能找到屬於自己的那朵願望。入口服務台提供地圖、導覽與貼心諮詢，是最佳起點；沿著步道前行，菊科花卉色彩層層綻放，為這場逐夢旅程揭開序幕。

推開奇幻花門 綠意與菊色交織出最柔軟的夢境

「夢花園」像一扇通往奇幻世界的大門，觀葉植物與菊花交織出溫柔層次，每一片葉子都彷彿在呼吸。延伸至以笠間菊花節為靈感的日式展區，蜿蜒小徑散發著濃濃和風氛圍，像瞬間完成一趟迷你日本旅行。台日交流與祈願意象在花色之間流動，散步節奏也自然慢了下來。

蝴蝶輕盈亮相全場 小船帶你航向最浪漫的願望

今年最受矚目的亮點，就是天鵝造景退場，由輕盈的蝴蝶造型接棒。展翅姿態與周圍花海呼應，畫面夢幻又好拍。走入「乘小船航向夢想」展區，小船緩緩航行在菊花海中，燈光倒映水面，微風吹來花香，像一場慢慢展開的心願儀式，浪漫得讓人不捨離開。

大菊盛開最震撼 金銀花海象徵好運圓滿降臨

「匠心築夢」展區是園藝迷的聖地。近百株珍稀大菊呈現驚人的姿態，而大立菊更是耗時兩年才打造出的壯麗成果。每一朵都像園藝師用心與技藝堆成的藝術。旁邊的「金銀菊園」以財富與圓滿為靈感，金黃、銀白與亮橘錯落排列，象徵好運與祝福在花海中悄悄綻放。

花朵化成小宇宙 跟著小王子踏入一場星際旅程

「小王子的圓夢星球」是今年最童話、最夢幻的展區。每座星球都是由菊花組成的小宇宙，花色、造型、層次各不相同，像與小王子一起穿越星際，也像走入一場屬於夢想的奇幻旅程。每走一步，都像翻開一本新章節。

竹編光影灑下安定感 夢想在溫暖的巢裡悄悄綻放

走進竹編藝術打造的「流光之巢」，光影從縫隙灑落，柔軟而安定，與周圍菊花呼應，像一座會呼吸的夢想家園。旁邊還有「菊藝五感」體驗，透過視覺、嗅覺、聽覺、味覺與觸覺全面沉浸；旅人也能順訪永遠人氣不減的玫瑰園，拍出經典優雅的歐式庭園感。逛累了，到商店街喝杯飲料、逛周邊小物，又能重新充飽散步能量。

城市花海溫柔綻放 台北的冬日把夢想悄悄點亮

從入口到市集，從木質裝置到夢幻花海，2025士林官邸菊展「藝菊圓夢」將夢想、花藝與城市生活串成一條柔軟路徑。免費卻高質感，是台北秋冬最值得收藏的季節記憶。無論什麼年齡、什麼心情，都能在花海裡找到屬於自己的願望。

2025台北士林官邸菊展

地址：台北市士林區福林路60號

活動日期：11/28-12/14

開放時間：9:30~12:00，13:30~17:00（週一休息）