泰山楓樹河濱公園期間限定花海，2024年必拍夢幻打卡景點

如果你正在尋找台北附近的賞花秘境，那麼泰山楓樹河濱公園的期間限定花海絕對是不能錯過的好去處

這片花海只有在特定季節盛開，錯過了就要再等一年

蒜香藤因帶有蒜香味而得名，是泰山楓樹河濱公園的特色植物

每到花季，蒜香藤便會盛開成片紫色花朵，形成一片壯麗的紫色花海，宛如步入童話中的浪漫景致

花期不到兩週，稍縱即逝，讓這份美景更顯珍貴

秋天的微涼氣息更襯托出花海的迷人氛圍，吸引大批遊客和攝影愛好者前來打卡

泰山楓樹河濱公園蒜香藤花季交通指南

泰山楓樹河濱公園蒜香藤花季吸引眾多賞花愛好者前來，不過由於公園附近停車不易

建議採用大眾運輸或機車前往，能更輕鬆抵達，省去停車的麻煩

如果選擇開車，建議在附近尋找可停放處，再利用YOUBIKE或步行至公園，享受散步的樂趣

進入方式地址：新北市泰山區明志路一段19巷5弄，從「明志路一段」進入後

步行約300公尺即可抵達(請留意此路段為單行道)

公車交通資訊搭乘以下公車至「明志和平路口站」下車

下車後，往回步行至和平街口，左轉進入和平街，沿路直走到底即可抵達公園

這樣的交通方式不僅方便，也能更輕鬆地體驗周邊的自然風光和公園的紫色花海景色

來到泰山楓樹河濱公園，不僅能欣賞到期間限定的蒜香藤紫色花海，還能發現極具特色的農村風穀倉地景藝術

這些富有古早味的穀倉造型，是園區內別具風格的亮點之一

無論是親子出遊還是攝影愛好者，都可以帶著相機捕捉這個充滿鄉村氣息的場景

楓樹河濱公園，每到秋末便進入令人期待的蒜香藤花季

這裡種植了100多公尺長的蒜香藤，每年10月底陸續綻放，形成一片宛如瀑布的紫色花海

隨著微風輕輕搖曳，垂掛而下的花穗增添了浪漫氛圍

不論是親子遊樂、戀人約會，還是攝影打卡，都能在此留下美麗的回憶

蒜香藤的紫色花海不僅是視覺上的震撼，更是一種心靈的療癒

當你在這片紫色花海中漫步，聆聽風聲，感受花朵的搖曳，這些美麗的瞬間會成為你心中永遠的記憶

花海的浪漫氛圍，讓每個人都不自覺地放慢步伐，沉浸於這片紫色的仙境

泰山楓樹河濱公園的蒜香藤紫花海，是秋季最值得一遊的景點之一

不僅讓你體驗到大自然的美妙，更是一次視覺和心靈的雙重享受

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