走入頭份最溫暖的信仰綠洲！泰陽四面佛殿以雙四面佛、狐仙姊妹與庭園式佛殿打造安心放鬆的寧靜空間。

泰陽四面佛殿以少見雙四面佛、狐仙姊妹與多元泰國神佛供奉，提供佛牌、代拜與功德服務，是頭份最溫柔的信仰據點。

在頭份民族路上，有一間我認為是目前看過規模最大、氣場最溫暖的四面佛殿——「泰陽四面佛殿」。整體空間佔地約百坪，是少見的庭園式戶外佛殿，佛像莊嚴宏偉，空間開闊舒適，就連老闆的胸襟也同樣寬廣。這裡不以販售為主要目的，反而更強調歡迎任何人都能進來坐下休息、安靜放空，沒有催促、沒有壓力，就算是 I 人也能自在呼吸。老闆過去甚至曾收容迷途的年輕人，引導向善，不論宗教信仰，這份暖度比香火更令人動容。

雙四面佛與狐仙姊妹共鎮佛殿 多元信仰在此融合

佛殿中供奉著全台少見的雙四面佛，一尊在外、一尊在內，氣勢既壯觀又祥和。如果到訪，也可以詢問老闆關於「狐仙姊妹來台」的故事，背後其實十分動人。殿內另供奉徐祝老人、泰國賭神二哥豐、招財女神、拉胡、澤度金、濕婆神、象神等來自泰國與民間信仰的神佛，每一尊神像下方都貼有對應故事與緣由介紹，讓人不會對陌生信仰感到距離，反而能更理解這些神祇背後的文化意涵。

請神、代拜、還願流程完善 老闆以正念帶路

如果你有做生意、家庭需求，或想請泰國神佛回家供奉，泰陽四面佛殿提供正規且完整的協助流程。從點燈、代拜、代還願，到依照需求指導請神步驟，都能逐一協助。老闆始終強調「心誠則靈」，信仰不是盲從，而是建立在正念與善心的基礎之上，因此這裡更像是給予方向的地方，而非商業化的買賣場所。

佛牌從正牌到陰牌皆有 以善念為信仰核心

泰陽四面佛殿也提供佛牌選擇，老闆不會亂開價，也不會推銷，而是耐心說明每一尊佛牌的由來、師傅、開光方式與加持內容。這裡有正法加持的正牌，也有帶有靈體力量的陰牌，但老闆總會提醒，不論選擇哪一種，最重要的都是「心存善念」，才能讓信仰成為一種良性循環。他也會分享蠟燭、古曼、存錢筒等相關文化故事，讓人不只帶走力量，也帶走理解與尊重。

手相面相指引方向 功德布施以照顧在地為先

手相與面相的解惑服務由老闆親自協助，希望能在信眾迷惘時提供方向。外界常聽到的「泰國捐棺」這裡也有協助，但泰陽四面佛殿的特別之處在於，他們捐棺對象多是當地的貧困家庭與無名氏。老闆說：「要照顧別人，也要先照顧好自己土地上的人。」這句話不只真誠，也提醒著人們，信仰不只是祈求，更是一種實際的關懷行動。

一處能靜心的信仰綠洲 老闆以生命經驗陪伴每位前來的人

對我來說，泰陽四面佛殿更像是一個讓人重新整理自己、學會溫柔面對生活的空間。老闆原本是園區主管退休，因為自身經歷選擇投入四面佛信仰，希望把自己的信念與價值觀化為指引，陪伴那些在身心靈上需要協助的人，讓他們能在這裡找到片刻寧靜。



泰陽四面佛殿

地址 : 苗栗縣頭份市民族路325號

電話 : 0925 850 286

時間 : 16:00–01:00