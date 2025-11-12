新北耶誕城吃到飽攻略！50樓Café高空平日午餐4人同行1人免費、耶誕火雞、松葉蟹腳一次吃到很飽。

新北耶誕城開城同步登場，50樓Café推出歲末海鮮饗宴，以海陸百匯、節慶甜點與高空景觀打造最華麗的年終聚餐時光。

2025年萬眾矚目的「新北歡樂耶誕城」即將在11月14日盛大開城，板橋地區預計再度湧入百萬人潮，尋找最佳觀賞點與聚餐地點成為熱門話題。位於新北第一高樓百揚大樓50樓的「50樓Café自助餐廳」，因其與耶誕城主場僅一街之隔的絕佳地理位置，被譽為「最美制高點」，每年訂位總是一位難求。今年，餐廳看準耶誕城商機與歲末聚餐需求，同步於11月14日至12月31日推出「歲末海鮮饗宴」，邀請民眾一邊俯瞰絢麗燈海，一邊大啖海陸百匯。

▲新北耶誕城景觀餐廳首選，50樓Cafe海鮮饗宴登場，平日4人同行1人免費。



「歲末海鮮饗宴」登場，挪威鮭魚領軍日式餐檯

這次「歲末海鮮饗宴」的核心亮點無疑是豐富的時令海鮮。據餐廳表示，日式餐檯區的主力由挪威空運來台的極鮮鮭魚擔綱，強調整尾現切取肉，確保饕客能品嚐到最新鮮的口感。這些鮭魚肉化為兩種最受歡迎的形式，分別是油脂豐潤的「生魚片」與經過微炙的「炙燒握壽司」，入口即化的鮮甜滋味是許多自助餐愛好者的首選。除了鮭魚，餐檯也將輪替供應旗魚，鮪魚，花枝等生魚片，握壽司選項還包括赤貝，鮪魚，鰻魚等，多樣化品項鮮味滿載。

▲日式餐檯由挪威空運來台的極鮮鮭魚領軍，整尾現切取肉，化為生魚片及炙燒握壽司

日式熟食精緻呈現，佃煮九孔與海瓜子湯泡飯暖心

不喜生食的顧客在日式餐檯同樣有豐富選擇。主廚團隊準備了多款精緻熟食，「佃煮九孔」是其中一道費工料理，使用高湯與鰹魚醬油低溫浸煮，讓九孔口感保持Q彈且充分入味。「醬香鳳螺」則在傳統滷汁中巧妙加入韓式辣醬，鹹香微辣，更能映襯出螺肉的清甜。此外，針對冬季微涼的天氣，餐廳也推出「海瓜子湯泡飯」，以大量海瓜子與昆布熬煮日式高湯，熱湯沖入米飯，再點綴柴魚片與芥末提味，提供暖心又暖胃的舒適體驗。

熱食區匯聚多國風味，焗烤扇貝與西班牙海鮮飯搶眼

自助餐的熱食區往往是評斷其價值的關鍵。50樓Café此次集結了多國人氣料理，其中「焗烤扇貝」特別受到矚目，這道菜結合了師傅自製白醬與莫札瑞拉，切達起司焗烤，金黃牽絲，香濃滑順。「西班牙海鮮飯」及「叻沙海鮮鍋」都加入蝦，蟹，淡菜，章魚等豐富配料，前者還以加了番紅花的海鮮高湯煮熟生米，香氣四溢。後者則融合香茅，南薑，椰漿與蝦高湯熬製湯底，濃郁香醇，還原道地南洋風情。

節慶限定加碼，聖誕火雞與松葉蟹腳打造豪華體驗

為了迎接「新北歡樂耶誕城」的濃厚節日氛圍，餐廳特別在特定時段推出加碼大餐。在週五晚餐，週六日全天，以及特殊節日如12月24日晚餐，12月25日全天，12月31日晚餐，餐檯將輪番供應應景的「聖誕火雞佐莓果醬」與「現切香料火腿」，增添濃厚的過節氣氛。更重要的是，在上述時段，每位成人顧客還可獨享一份「海鮮拼盤」，內容包含炭烤松葉蟹腳，佃煮鮑魚以及香烤鮭魚菲力，將海陸精華匯集於一盤，提供更頂級的餐飲體驗。

▲熱食區集結焗烤扇貝、西班牙海鮮飯等多國人氣料理。週五晚餐、週六日及特殊節日還有「聖誕火雞」、「香料火腿」輪番上桌



夢幻季節甜點收尾，聖誕樹抹茶塔療癒登場

一頓完美的自助餐，需要由精緻的甜點畫下句點。50樓Café的甜點團隊也呼應歲末主題，推出一系列療癒系甜點。造型吸睛的品項包括季節限定的「樹幹蛋糕」，還有充滿童趣的「聖誕老人草莓塔」與「聖誕樹抹茶塔」。此外，「奶油蛋糕卷」、「冬日蜂巢蛋糕」、「聖誕圈圈」等也琳瑯羅列，讓甜點胃獲得充分滿足。在飲品方面，冬季不可少的「香料熱飲」也同步供應，溫熱的飲品中縈繞著果香及肉桂，丁香，月桂葉的馥郁氣息，為這場高空海鮮盛宴畫下溫暖的句點。

▲季節甜點琳瑯羅列，樹幹蛋糕、聖誕老人草莓塔、聖誕樹抹茶塔、奶油蛋糕卷個個療癒吸睛，甜美誘人

50樓Cafe平日午餐享4人同行1人免費

關於消費者最關心的價格，平日午餐為新台幣1099元，晚餐為1199元。而供應節慶加碼菜色的時段，包括週五晚餐，週六日全天以及特殊節日，餐費則為新台幣1499元，所有價格均需外加一成服務費。餐廳也響應政府普發萬元現金，加碼推出平日午餐4人同行1人免費的優惠，但此優惠僅限成人使用，且所有優惠無法併用，服務費恕無折扣。

50樓Cafe 歲末海鮮饗宴

活動時間： 2025年11月14日至12月31日

活動內容： 主打挪威空運鮭魚生魚片、炙燒壽司、焗烤扇貝、西班牙海鮮飯、叻沙海鮮鍋、聖誕火雞、香料火腿、節慶甜點與香料熱飲。週五晚餐、週末及節日加碼「海鮮拼盤」一份（含松葉蟹腳、佃煮鮑魚、烤鮭魚菲力）。

優惠活動： 平日午餐4人同行享1人免費（限成人使用，優惠不得併用，服務費不折扣）。



50樓Café自助餐廳

地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓50樓（板橋大遠百旁）

電話：(02)7705-9723

網站：www.mega50.com.tw

