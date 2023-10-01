平日吃到飽新選擇！台北文華東方酒店文華Café推出「平日午間饗．吃．吧」搶攻吃到飽控必吃清單，位上主餐1380元限時開吃。

為了讓吃到飽控有更多、更好的選擇，台北文華東方酒店文華Café (Café Un Deux Trois) 將於10/2正式推出「平日午間吃到飽」，提供精緻的半自助吃到飽服務。除了有每位1,380元+10%起的位上主餐之外，還有豐盛的活力健康沙拉吧、開胃冷肉盤，以及由行政西點主廚趙崇曦精心打造繽紛誘人的精品級甜點吧，搶攻吃到飽控必吃清單。



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為了讓「午間吃到飽」有更棒的選擇，文華Café主廚林禹德與其廚藝團隊悉心設計「平日午間饗．吃．吧」所呈現的每道佳餚，其中每日湯品與單點主餐菜單，提供現做特色精緻美食直送上桌，首推海陸雙饗宴「炙烤美國Prime牛小排及澎湖龍蝦」，主廚選用美國穀飼牛排先煎後再炙烤，呈現外表酥脆焦香、肉質柔嫩多汁的口感與風味，配上肉質彈牙鮮美的澎湖龍蝦，搭配松露紅酒醬，帶來最豐美澎湃的海陸雙重美味享受。





肉食控絕不能錯過12盎司的「爐烤葛瑪蘭戰斧豬排」，主廚將宜蘭葛瑪蘭的戰斧豬以低溫63°舒肥一小時，再爐烤上色，外酥內嫩又多汁的口感，再搭配特調焦糖蘋果醬和焦糖無花果，酸甜中保留肉汁香氣，份量十足且縈繞口中的肉香，令人食後有著大大的滿足感。





另有以慢燉義式西西里紅醬為基底的「嫩煎挪威鮭魚」，配上翻炒的米型麵、孢子甘藍和風乾小番茄增加清爽口感，最後擺上厚實的嫩煎鮭魚，魚肉與米型麵在舌尖交織出豐富層次。「鮮蟹海鮮燉飯」則以長時間燉煮的海鮮高湯加入蟹肉拌炒，加上豐富的海鮮包含蝦仁、干貝、淡菜和蛤蜊，最後佐上奶油和起司，入口充滿鮮甜海味。





同時，因應自助餐客群對健康飲食的重視，文華Café「平日午間饗．吃．吧」的沙拉吧特別選用於室內生產的高級水耕蔬菜，包括包括綠探戈生菜、紅探戈生菜、綠火焰萵苣、綠皺葉萵苣等，另有一系列精選開胃的冷肉盤，包括鹹香的義大利沙拉米(Salami)、伊比利火腿(Iberico Mafresa)和拜庸火腿((Bayonne Ham)等，享受豐富多元的異國美味。



並且，精品級手工甜點亦是「平日午間饗．吃．吧」的必嚐品項，包括：焦糖香蕉巧克力慕斯、反轉青蘋果派與鐵觀音鳳梨泡芙等，優雅吸睛的外形、精緻細膩的口感，每款都洋溢華麗甜美且令人驚喜的繽紛滋味。







台北文華東方酒店文華Café

地址為：台北市松山區敦化北路158號5樓

酒店官網：https://www.mandarinoriental.com/en/taipei/songshan

線上訂位系統：https://walkr.tw/JdGefFUR