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國慶吃到飽74折！南港敘日吃到飽推「秋冬海陸盛典」戰斧牛排、天使紅蝦吃到飽活動，雙十國慶再加碼指定身分全桌74折起。

2023-09-30 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：957
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編輯 李維唐

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為了讓南港吃到飽可以有更多話題，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，將於10/1-10/10推出「姓名地址對對碰」活動，凡六人(內)於午餐、晚餐餐期至敘日吃到飽用餐，其中一位身分證姓名或地址內含「六(6)、福、萬、怡、敘、日、歡、慶、雙、十(10) 」其中一字或諧音字，即可享全桌優惠最低74折起暢享敘日自助百匯吃到飽。

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國慶吃到飽74折


加碼優惠的同時，敘日全日餐廳也將於10月5日推出全新一季主題餐檯「秋冬海陸盛典」，主打多款重量級肉類精選美饌，包含經過高溫火烤將肉汁鎖住的「炙烤澳洲戰斧牛排」、僅用簡單海鹽調味，油脂奔放肉質細膩的「鹽之花牛小排」、辛香滋味濃厚適合冬季品味的「韓式牛肉乳酪部隊鍋」、濃郁肉餡與馬鈴薯完美結合的「英式牧羊人羊肉派」等。


此外秋冬必吃的肥美海鮮，亦同步推出「板煎天使紅蝦、清蒸松葉蟹」及假日暢吃的生食級干貝與生蠔。最後，10月將持續供應位上「清蒸松葉蟹」至10月31日，並於假日提供餐檯無限暢吃，嚴選北海道進口松葉蟹，僅使用蒸烤箱清蒸30分鐘左右至肉質熟透，保留原始海水與螃蟹的鮮美滋味。
國慶吃到飽74折

 

 

 

台北六福萬怡酒店 國慶吃到飽74折

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓
敘日全日餐廳 訂位專線：02-6615-6526
台北六福萬怡酒店官網：http://www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/
 

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南港吃到飽 六福吃到飽 敘日全日吃到飽 吃到飽 more
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