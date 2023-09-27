MJ Kitchen吃到飽新菜單！國泰萬怡酒店MJ Kitchen推出「異國美食博覽會」主題新菜色，萬豪旅享家會員再享85折優惠。
一季換一次菜單、才能一直吸引吃到飽控的目光。在競爭特別激烈的台北吃到飽市場中，如何成功的吸引吃到飽控，最重要的就是「吃到飽菜單」更新的速度，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen為了搶攻吃到飽控的必吃清單，特別推出「異國美食博覽會」主題新菜色，要世界人氣料理讓吃到飽控吃到停不下來。
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MJ Kitchen廚藝團隊以國人最愛的旅遊勝地作為創意發想，把各國獨具風情的特色美食，一一呈現。其中洋溢熱情的南歐料理，挑選以火烤方式突顯海鮮鮮甜味的西班牙烤海鮮，蝦子、淡菜以及中卷等鮮美海韻，加入大蒜、檸檬讓味道層次更清新鮮明。
而慢活義大利菜則選用頂級帕馬火腿搭配甘口甜美的切片哈密瓜，瓜果的清甜與豬肉鹹香完美中和，熱鍋菜餚則少不了勃根地紅酒牛，米蘭式燉羊膝等歐陸大菜，以及自助餐檯不可或缺的美國肋眼牛排，肉質鮮嫩且多汁。
還有，被稱為「街頭最強美食」的「東京咖哩炸豬排」為代表，酥脆麵衣包裹豬里肌肉，淋上獨樹一格的日式甘口咖哩，豬排外酥內嫩，沾裹咖哩醬汁後更是別具風情，另外也準備了廣島炸牡蠣，鮮美牡蠣裹上特製麵衣，油炸至金黃酥脆，品嚐飽滿的海韻滋味，以及改良傳統風情的味噌湯，加入肥美生蠔與蛤蜊的味噌生蠔蛤蜊湯，湯頭甘甜，海韻富足。
同時，同時，也為了喜愛東南亞風情的消費者，準備了星洲辣椒蟹，油炸整隻螃蟹後以香辣醬汁爆炒，一口咬下，卡滋卡滋作響，展演道地的南洋風情，以及酸中帶甜的泰味檸檬魚，檸檬醬汁煨煮滑嫩的魚塊，搭配甘甜的番茄，開胃又爽口。
最後，因應微涼秋日而推出的麻油龍膽石斑蛤蜊，以麻油燴煮肉質細嫩的龍膽石斑，並加入鮮美蛤蜊增添鮮味，甘口暖心，以及象徵府城風情的台南海鮮粥，鋪滿虱目魚肚等滿滿海鮮佐料，將米粒細心熬製至吸飽海鮮鮮美湯汁而成的在地海鮮粥，彰顯南部豪爽風範。
MJ Kitchen異國美食吃到飽博覽會
活動期間：2023/9/16（六）~2023/12/15（五）
訂餐電話：02-7750-3337
餐期價位：
周一至周五午餐 11:30-14:00，每位成人原價1,180元起。
周五晚餐 18:00-21:30，每位成人原價1,380元起。
假日午餐 11:30-14:00 / 假日晚餐18:00-21:30，每位成人原價1,380元起。
加碼優惠：凡加入萬豪旅享家Bonvoy會員的賓客更可享用85折優惠。
*以上原價服務費10%皆另計。
*菜單內容不定期更新，餐點以餐廳現場供應品項為準。
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