235元吃到飽優惠！韓國爆夯「甩雞鍋」首店進軍西門町，超過50款「韓式炒雞、韓式炸雞」領軍無限吃到撐。
西門町高CP值吃到飽再加一！位於韓國超過百間連鎖的韓式炒雞「甩雞鍋」，於今日正式插旗台北西門町，以韓國直送醬汁、直火拌炒的七大炒雞口味，和無限吃到飽等特色，讓人不用飛韓國就能吃到最道地的韓式炒雞。開幕優惠加碼推出「兩人同行一人免費」，平均下來一個人只要235元就能開吃，小資族一定要跟上。
台灣搶先推出吃到飽模式的「甩鍋雞」，提供不辣的「BBQ醬炒雞、蜂蜜醬香雞」；經典款「經典春川雞、辛奇泡菜豬」；辣感十足的「麻舌辣喉雞、狠角色辣雞」和獨門玫瑰奶油辣醬「韓流粉紅豬」七種口味，每一款的炒雞、炒豬肉都經過兩道炙燒程序，先以甩鍋方式大火快炒，特製的炒鍋上頭還會噴出火焰炙燒，再加入韓國進口醬料，還原最道地的滋味。上桌後稍微悶煮一下，店員便會前來桌邊半炒。
台灣首店插旗西門町，並搶先韓國推出超高CP值吃到飽，成人每人只要469元就能無限吃，先從七種炒雞鍋選擇一款口味，可隨時向店員無限加點肉。自助吧檯上提供四款鍋底醬料和高湯，可不斷變換鍋底的口味，無論是炒泡麵、炒飯，還是變成火鍋，一鍋多吃讓人吃不膩。還提供比薩烤餅皮、馬芬堡自行用烤箱加熱後，拿來沾鍋底的醬也超涮嘴。最療癒的吃法是再加點49元熔岩起司絲，幸福感倍增。
自助吧檯上提供各種蔬菜、韓式冬粉、韓式年糕、韓國綜合魚板、泡麵等食材隨個人喜好拿取。熟食區更端上韓式炸雞、披薩、DIY「炸雞奶油飯」，就連韓國道地街邊小吃「韓國魚板湯」也在店內還原。目前試營運中，將於9/28正式開幕，並推出連續三天「兩人同行一人免費」優惠，每日排隊前25組客人可享高CP值吃到飽，其餘則是9折優惠。
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韓式炒雞吃到飽 甩鍋雞西門店
試營運：9/26、9/27
開幕日：9/28
地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓
電話：02-2375-5580
營業時間：
週日至週四 11:00~22:00（收客至20:20）
週五、週六 11:00~22:30（收客至20:50）
售價：成人469元、兒童(110cm-140cm)235元、熔岩起司絲 49元 (加10%服務費)
甩鍋雞西門店 開幕優惠
活動時間：9/28-9/30
活動內容：活動當天前25組2人同行1人免費，其餘一律享9折優惠。
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