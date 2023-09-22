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壽星優惠神仙牛吃到飽！新馬辣Plus+「日本F1國產牛」新登場無限吃，壽星加碼升級「神仙牛吃到飽」跟上。

2023-09-22 文字：編輯 鄭雅之 圖片：新馬辣Plus+ 人氣：1,057
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編輯 鄭雅之

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肉肉控的天堂升級了！堪稱台北火鍋吃到飽霸主的「馬辣集團」，旗下最高級「新馬辣Plus+」於即日起搶先升級，為了應付中秋烤肉節到來，搶先推出「日本F1國產牛」無限吃到飽方案，每人只要1098元就能吃到日美澳和牛，讓大家中秋吃鍋不烤肉。
新馬辣Plus+火鍋吃到飽/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
新馬辣Plus+火鍋吃到飽/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

比A5和牛更耐吃的「日本F1國產牛」，是日本和牛和乳牛的第一代混種牛，也是日本市佔率最高的牛肉品種，其油脂和肉分佈比例恰當，比起吃多會膩的A5和牛而言，是肉肉控吃到停不下來的肉品。這次新馬辣Plus+特別將「日本F1國產牛」加到吃到飽方案當中，打造肉肉控最愛的天堂。
新馬辣Plus+火鍋吃到飽/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
新馬辣Plus+火鍋吃到飽/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

只要點夠「世界三大和牛方案」即可一次吃到日本F1國產牛、美國 SRF 極黑和牛、澳洲黑毛和牛等頂級肉品，以及美國Choice無骨牛小排、A級松阪豬、阿根廷天使紅蝦、九孔鮑魚、巨大海虎蝦、野生大草蝦、大海蝦、美國巨大火雞胇等各式各樣食材無限吃。自助吧部分則是有哈根達斯與莫凡彼冰淇淋等吃到飽，每個人只要1098元起即可大快朵頤。此外，當月壽星提前一日訂位再加碼隱藏版「神仙牛吃到飽」優惠。

推薦閱讀：欣葉吃到飽控搶訂位！欣葉日本料理「明太子祭、博多牛腸鍋」秋日九州季620元無限吃，加碼「栗子蒙布朗」全餐期都吃得到。
新馬辣Plus+火鍋吃到飽/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
新馬辣Plus+火鍋吃到飽/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載




 

新馬辣Plus+「世界三大和牛方案」

售價：每位1098元起
指定門市：新馬辣Plus+信義遠百A13店、西門峨嵋店、新竹竹北店、台中公益店。
 

新馬辣Plus+壽星優惠

當月壽星提前一日訂位，加碼升級隱藏版「神仙牛吃到飽」。
 

新馬辣Plus+ 店家資訊

信義遠百：02-2720-2118 
地址：台北市松仁路58號14樓 (信義遠百A13) 
營業時間：11:00 - 24:00，最後入場時間：22:30  

西門峨嵋：02-2311-2352 
地址：台北市萬華區西寧南路155號5樓 (捷運西門站，萬年大樓對面) 
營業時間：11:30 - 24:00，最後入場時間：22:00  

新竹竹北：03-558-3092 
地址：新竹縣竹北市光明一路458號1樓
營業時間：11:30 - 24:00，最後入場時間：22:00  

台中公益：04-2320-2522 
地址：台中市西區公益路152-1號1樓 
營業時間：11:30 - 02:00，最後入場時間：24:00 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
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吃到飽 哈根達斯 壽星優惠 新馬辣Plus+ more
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