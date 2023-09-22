壽星優惠神仙牛吃到飽！新馬辣Plus+「日本F1國產牛」新登場無限吃，壽星加碼升級「神仙牛吃到飽」跟上。
肉肉控的天堂升級了！堪稱台北火鍋吃到飽霸主的「馬辣集團」，旗下最高級「新馬辣Plus+」於即日起搶先升級，為了應付中秋烤肉節到來，搶先推出「日本F1國產牛」無限吃到飽方案，每人只要1098元就能吃到日美澳和牛，讓大家中秋吃鍋不烤肉。
比A5和牛更耐吃的「日本F1國產牛」，是日本和牛和乳牛的第一代混種牛，也是日本市佔率最高的牛肉品種，其油脂和肉分佈比例恰當，比起吃多會膩的A5和牛而言，是肉肉控吃到停不下來的肉品。這次新馬辣Plus+特別將「日本F1國產牛」加到吃到飽方案當中，打造肉肉控最愛的天堂。
只要點夠「世界三大和牛方案」即可一次吃到日本F1國產牛、美國 SRF 極黑和牛、澳洲黑毛和牛等頂級肉品，以及美國Choice無骨牛小排、A級松阪豬、阿根廷天使紅蝦、九孔鮑魚、巨大海虎蝦、野生大草蝦、大海蝦、美國巨大火雞胇等各式各樣食材無限吃。自助吧部分則是有哈根達斯與莫凡彼冰淇淋等吃到飽，每個人只要1098元起即可大快朵頤。此外，當月壽星提前一日訂位再加碼隱藏版「神仙牛吃到飽」優惠。
推薦閱讀：欣葉吃到飽控搶訂位！欣葉日本料理「明太子祭、博多牛腸鍋」秋日九州季620元無限吃，加碼「栗子蒙布朗」全餐期都吃得到。
新馬辣Plus+「世界三大和牛方案」
售價：每位1098元起
指定門市：新馬辣Plus+信義遠百A13店、西門峨嵋店、新竹竹北店、台中公益店。
新馬辣Plus+壽星優惠
當月壽星提前一日訂位，加碼升級隱藏版「神仙牛吃到飽」。
新馬辣Plus+ 店家資訊
信義遠百：02-2720-2118
地址：台北市松仁路58號14樓 (信義遠百A13)
營業時間：11:00 - 24:00，最後入場時間：22:30
西門峨嵋：02-2311-2352
地址：台北市萬華區西寧南路155號5樓 (捷運西門站，萬年大樓對面)
營業時間：11:30 - 24:00，最後入場時間：22:00
新竹竹北：03-558-3092
地址：新竹縣竹北市光明一路458號1樓
營業時間：11:30 - 24:00，最後入場時間：22:00
台中公益：04-2320-2522
地址：台中市西區公益路152-1號1樓
營業時間：11:30 - 02:00，最後入場時間：24:00
文章目錄
編輯 鄭雅之最新文章
- 喝萬波只要25元！萬波連續18天「大杯麗雅烏龍」4杯只要100元，戴柚子帽再加碼買一送一。
- 全家脫單神救援！全家限量「好神桃花卡」最高現賺854元、再送買一送一券，週末買一送一「霜淇淋、濃抹茶」連吃三天。
- 欣葉吃到飽控搶訂位！欣葉日本料理「明太子祭、博多牛腸鍋」秋日九州季620元無限吃，加碼「栗子蒙布朗」全餐期都吃得到。
- 去IKEA就是吃！IKEA美食新品「竹炭檸檬霜淇淋」極黑上市，雙北人才有「芋泥薄餅、肉丸薄餅」限量開賣。