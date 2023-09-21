欣葉吃到飽控搶訂位！欣葉日本料理「明太子祭、博多牛腸鍋」秋日九州季620元無限吃，加碼「栗子蒙布朗」全餐期都吃得到。
欣葉吃到飽控又有藉口衝去吃了！在北部吃到飽控心中最高CP值的「欣葉日本料理」吃到飽，以100道精緻手作日料成為吃到飽控的最愛。並針對四季時令推出全新菜色，今年秋天以「九州料理」為發想，推出明太子祭、博多牛腸鍋和栗子蒙布朗等多款新品，搭配各種時令蔬食海鮮，讓吃到飽控手刀訂位吃起來。
這次強打福岡名物「明太子」，推出各式各樣海味十足的明太子創意料理，包括清爽的「明太子沙拉冷麵」、爽口「山藥明太子軍艦」、鮮味加倍「扇貝明太子辛風味」，以及炸至酥脆的「蟹味千張唐揚卷」、炙燒逼出香氣「明太子鱈寶燒」療癒系料理。
而午晚餐也將由主廚現場展演日本鄉土料理「秋鮭明太子炊飯」，邀請顧客一起互動，將代表財富、多子和健康寓意的玉子燒、芝麻、蔬菜分別加入炊飯中，再分食給現場客人，代表著將福氣分給大家。必吃新品還有博多鄉土名物「博多牛腸風味鍋」，為福岡最具代表性的特色美食，主廚特製的鍋底，加入牛腸、牛頰肉和滿滿蔬菜。手作甜點則是嚴選秋天盛產的香甜栗子作為主角，全餐期無限量供應「栗子蒙布朗」一定要多吃幾個。
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欣葉日本料理吃到飽 秋季九州料理新菜
期間限定：即日起至11月15日供應
供應門市：全台四家門店同步上市
欣葉日本料理吃到飽 收費方式
平日午餐 780元、下午茶620元、晚餐920元
周末例假日午餐 920元、下午茶660元、晚餐920元
3歲~5歲以下幼童酌收150元清潔費；6歲~12歲兒童半價；60歲以上享95折優惠。
以上需再加10%服務費。
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