春暖花開，全台瘋賞櫻，今年【清境農場】櫻花也盛開了，粉嫩櫻花海與萌呆羊咩咩同框入鏡畫面真的太美！

每年的櫻花季大家都狂追 武陵農場 、 司馬庫斯 、 恩愛農場 等，都是有點遠的賞櫻花勝地，其實清境農場的櫻花也超美耶，實際走訪一趟後真心推薦大家到清境賞櫻！

此篇分享的是去年(2023.03.04)清境農場櫻花盛開美景，今年的櫻花也已經盛開了，這週就可以衝了！

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清境農場櫻花季，漫步櫻花林與萌呆笑笑羊互動，粉嫩櫻花海盛開!

好天氣的清境農場青青草原真是太美，充滿異國感的歐風白色城堡建築讓人有在國外度假的美好！

清境農場門票資訊:

全票$200、優待票$160、半票$100

ADD:南投縣仁愛鄉仁和路170號

TEL:049 280 2172

開放時間:08:00-17:00

官網

盛開的粉紅花海在藍天襯托下簡直不要太浪漫，美不勝收！

賞櫻花時期來清境農場根本賺到，除了綿羊秀、馬術表演外還多了櫻花美景，更是不需此行

話說這次的賞櫻之旅完全是意料之外，這期間跟朋友到62階櫻花露營區露營，沒想到正好碰上櫻花盛開，太幸運

假日的清境農場遊客本來就很多了，碰上櫻花季人潮更多，建議可以早點上山賞櫻花，不然停車也是一大問題

午後山區天氣也多變化，很常午後就起霧了！

落羽松、粉色櫻花、異國風城堡建築、連綿的山巒、綿羊搭配好天氣，好像一幅畫

清境農場一年四季擁有不同的色彩，都很值得感受

清境農場的主角～羊咩咩

可以近距離跟綿羊互動是很棒的體驗，我很喜歡帶孩子來清境感受美麗的風景、清新的空氣、與綿羊近距離接觸

每個角度取景都很美，跟我一樣愛拍照的真的會拍爆記憶體

在櫻花林下與笑笑羊互動應該只有這裡了

臉黑黑的瓦萊黑鼻羊真是太可愛，萌呆樣讓人好想抱抱啊

每一隻羊兒都很愛吃，見到飼料說什麼也要把頭伸出來吃，一盒飼料很快就見底，餵起來很有成就感

清境高空景觀步道也是來清境農場的亮點之一，進入需要另外購票

全票：50元、優待票：30元、特惠／保險票：10元，可網路預訂或現場購票

青青草原內的櫻花樹不會太高，人物可以輕鬆跟櫻花入鏡，若是剛好有綿羊走過來同框就更美好了

櫻花季假日人潮真的很多，很難拍到空景是最可惜的了

綿羊秀也是每次來清境農場都要看的，只有例假日才有表演，天候不佳視情況取消

清境農場綿羊秀時間：例假日 09:30 am 、 14:30 pm

最後當然要跟可愛羊咩咩互動啦，大人小孩人手一包飼料餵食，記得飼料要拿高高喔，不然整包會被搶走！

南投旅遊推薦清境農場，也是很美很浪漫的賞櫻花景點！

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