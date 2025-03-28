離開淡水紫藤花園-二號水源園區之後，我前往附近的淡水天元宮一訪。

每年的天元宮櫻花季總是吸引許多遊客前來觀賞，這裡的花季分為2個階段，1是後山的三色櫻(每年1月左右)，另一個是天壇周圍的吉野櫻(每年3月左右)。

挑對花期時間前來，便可以欣賞到不同種類的櫻花；花季期間有交通管制，建議搭乘大眾運輸前來會比較方便。

📸2025淡水無極天元宮櫻花

📆2025天元宮櫻花，天壇的吉野櫻花季約每年3月左右

📌地址： 251新北市淡水區北新路三段36號

⏰開放時間： 08:00–20:00

☑🎫入園無料｜🚗不停供汽車停車位｜🏍️機車無料，詳情依店家公告為準｜廁所🚾🚻。

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！

📌每日花況請觀看粉絲專頁：淡水天元宮花況報導

可惜近期的天氣狀態不是好天氣，就是狂下雨。

因此在3月19日時櫻花已經過了最大盛開期，今天3月27日來訪，只剩下幾株櫻花仍在盛開，但大多數已經開始長出綠葉了。

雖然櫻花已經過了最大盛開期，所以我沒有前往上方的天壇走走，不過這裡的櫻花依然開得很美，而一旁的杜鵑花也同樣迷人。

因此我用照片來捕捉這些花團錦簇的美麗景象(照騙)，來分享一下。

淡水天元宮的櫻花不僅在白天展現美麗的景色，夜晚的夜櫻也同樣迷人。

我曾來這裡拍攝夜櫻，搭配中國式建築風格的天壇，5層樓高加上圓形的建築外觀，營造出獨特的夜晚氛圍。

因此每年櫻花季節，這裡的夜晚也成為了熱鬧的景點之一。

雖然今年的拜訪時機不太對，目前只剩下天元宮停車場區域的櫻花仍在綻放，但看到樹上開滿了粉紅色的花朵，陽光灑在花瓣上時，這裡的櫻花依舊很美。

期待下次再來欣賞更多的美色。

離開淡水天元宮之後，我前往距離大約10分鐘車程的淡水北投子溪櫻花林生態步道。

看到FB臉書上有人分享這裡的櫻花照片，目前櫻花開得依然很茂盛，雖然已經過了盛開期，但整體景色依然很美，這幾天來還是很適合拍照。

📸2025北投子溪櫻花生態步道

📆2025吉野櫻花季約每年3月左右

📌地址： 251新北市淡水區中山北路一段372號旁

⏰開放時間： 24 小時營業

☑🎫入園無料｜🚗汽車有料｜🏍️機車無料｜無廁所🚾🚻。

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！

北投子溪櫻花林生態步道位於新北市淡水區，每年3月左右，這裡的吉野櫻會盛開。

某些區域的櫻花開得粉密集，非常適合拍照構圖，加上步道平坦好走，無論是大、小朋友都可以來這裡踏青散步。

不過這裡只是一個小點！請自行斟酌時間安排。

這條步道是一直線的路線，左邊是溪流，右邊則是整排的櫻花樹。

粉紅色的櫻花與清新的綠色交織，若天氣晴朗，整體視覺效果還不錯！

雖然櫻花樹並不高大，但開得非常茂盛，整棵樹上鋪滿粉紅色的花朵。

走在3.5公里的步道上，一邊走一邊拍照，時間彷彿過得很快。

一旁的溪流經過整治之後沒有異味，整個過程中，可以聽到溪水潺潺流過的聲音，讓步行變得更加輕鬆愉快。

3月的季節，粉紅色的吉野櫻是常見的品種之一，花朵呈現粉紅色，開放時樹枝纖細，花瓣散開後形成小巧玲瓏的花朵。

每當陽光灑在花瓣上，整片櫻花林彷彿披上了一層粉色的輕紗，甚美！

雖然今天是第1次初訪，花期已過盛開的最佳時期，但整體景色仍然不錯。

這裡只是一個小點！若有興趣的朋友可以來走一走，享受一下這片美麗的景點。