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【雲林縣古坑鄉】2024青山坪咖啡農場櫻花季｜紅白相間的櫻花步道｜李花｜台灣白櫻

2024-02-06 21:53:45 珍妮佛的花草呢喃 人氣：107
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1647篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：雲林縣 > 古坑鄉

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青山坪咖啡農場比想像中還要遠呢

因為區域很大比較分散，慢慢走可以花上好多時間

我們當天下午三點半左右到達，天色就已經微微暗

雖然沒有全部走完，但也看得很過癮了！

 

（賞花日期：2024/02/01）

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▲過了青山坪隧道沿途就有櫻花，從隧道到這裡大約還兩公里

有些路段小到很難會車，且路上都有遊客邊走邊賞花，要非常留意行人喔！

 

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▲賣東西的地方就集中在這附近，餓了也是有食物可以暫時果腹

 

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▲這邊好像有賣農產品，但沒仔細看有什麼

 

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▲我們停的空地剛好旁邊是李花

好久沒看到李花，純潔高雅的白色真令人嚮往！

 

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▲整座山頭都是這樣粉粉嫩嫩，還有李花的白

目前陸陸續續還有櫻花盛開，尤其白色櫻花

可關注青山坪咖啡農場FB，有即時花況報導

 

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▲這是垂枝品種

 

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▲柔美迷人的花色

 

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▲這個也好少見

 

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▲小水塘

 

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▲杜鵑也開了

 

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▲路就這麼小條喔，兩邊種有櫻花，所以大家都是邊走邊賞花

 

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▲咖啡豆

 

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▲那天相片都是在這附近拍的，實在沒時間再往上走

 

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▲兩旁白色櫻花

 

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▲也有遊客往上開去

 

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▲當時這排開的可真是漂亮

 

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根據青山坪咖啡農場FB所發布的資訊

自一至三月都有不同品種的櫻花陸續綻放

實際花況還請自行上網搜尋確認喔！

 

【青山坪咖啡農場】

地址：雲林縣古坑鄉草嶺村129號

電話：05 583 1039

營業時間：08:00-17:00

FB

 
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