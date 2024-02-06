青山坪咖啡農場比想像中還要遠呢

因為區域很大比較分散，慢慢走可以花上好多時間

我們當天下午三點半左右到達，天色就已經微微暗

雖然沒有全部走完，但也看得很過癮了！

（賞花日期：2024/02/01）

▲過了青山坪隧道沿途就有櫻花，從隧道到這裡大約還兩公里

有些路段小到很難會車，且路上都有遊客邊走邊賞花，要非常留意行人喔！

▲賣東西的地方就集中在這附近，餓了也是有食物可以暫時果腹

▲這邊好像有賣農產品，但沒仔細看有什麼

▲我們停的空地剛好旁邊是李花

好久沒看到李花，純潔高雅的白色真令人嚮往！

▲整座山頭都是這樣粉粉嫩嫩，還有李花的白

目前陸陸續續還有櫻花盛開，尤其白色櫻花

可關注青山坪咖啡農場FB，有即時花況報導

▲這是垂枝品種

▲柔美迷人的花色

▲這個也好少見

▲小水塘

▲杜鵑也開了

▲路就這麼小條喔，兩邊種有櫻花，所以大家都是邊走邊賞花

▲咖啡豆

▲那天相片都是在這附近拍的，實在沒時間再往上走

▲兩旁白色櫻花

▲也有遊客往上開去

▲當時這排開的可真是漂亮

根據青山坪咖啡農場FB所發布的資訊

自一至三月都有不同品種的櫻花陸續綻放

實際花況還請自行上網搜尋確認喔！

【青山坪咖啡農場】

地址：雲林縣古坑鄉草嶺村129號

電話：05 583 1039

營業時間：08:00-17:00

FB