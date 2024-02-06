青山坪咖啡農場比想像中還要遠呢
因為區域很大比較分散，慢慢走可以花上好多時間
我們當天下午三點半左右到達，天色就已經微微暗
雖然沒有全部走完，但也看得很過癮了！
（賞花日期：2024/02/01）
▲過了青山坪隧道沿途就有櫻花，從隧道到這裡大約還兩公里
有些路段小到很難會車，且路上都有遊客邊走邊賞花，要非常留意行人喔！
▲賣東西的地方就集中在這附近，餓了也是有食物可以暫時果腹
▲這邊好像有賣農產品，但沒仔細看有什麼
▲我們停的空地剛好旁邊是李花
好久沒看到李花，純潔高雅的白色真令人嚮往！
▲整座山頭都是這樣粉粉嫩嫩，還有李花的白
目前陸陸續續還有櫻花盛開，尤其白色櫻花
可關注青山坪咖啡農場FB，有即時花況報導
▲這是垂枝品種
▲柔美迷人的花色
▲這個也好少見
▲小水塘
▲杜鵑也開了
▲路就這麼小條喔，兩邊種有櫻花，所以大家都是邊走邊賞花
▲咖啡豆
▲那天相片都是在這附近拍的，實在沒時間再往上走
▲兩旁白色櫻花
▲也有遊客往上開去
▲當時這排開的可真是漂亮
根據青山坪咖啡農場FB所發布的資訊
自一至三月都有不同品種的櫻花陸續綻放
實際花況還請自行上網搜尋確認喔！
【青山坪咖啡農場】
地址：雲林縣古坑鄉草嶺村129號
電話：05 583 1039
營業時間：08:00-17:00