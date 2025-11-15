公園中的圖書館！森林中的美術館，台中綠美圖建築七大亮點與開放時間。

全台首座結合市立美術館與市立圖書館的跨域場館「臺中綠美圖」已試營運。由普立茲克建築獎得主妹島和世與西澤立衛操刀設計，擁有27公尺挑高空間、鏡面水池、雲朵天花板等建築亮點。
全台首座結合市立美術館與市立圖書館的跨域場館「臺中綠美圖」已於2025年10月28日至11月16日期間試營運。這座由普立茲克建築獎得主妹島和世與西澤立衛（SANAA）操刀設計的建築，被譽為結合了「公園中的圖書館、森林中的美術館」的概念。這裡不只有超美的閱覽空間，更是台中最新的建築亮點。
綠美圖的基本資訊與開放時間
臺中綠美圖的地址是台中市西屯區中科路2201號。試營運期間為2025年10月28日至11月16日。試營運開館時間為週二至週五、週日 9:0017:00，週六 9:0020:00，週一則為公休。綠美圖的正式開館日訂於2025年12月13日下午1點，正式開館營業時間為週二至週六 8:3021:00、週日 8:3017:30。
建築設計亮點與美學特色
從外觀來看，綠美圖的四周被鋁製大網包覆著，宣稱兼具「美學」功能，並且能提升16%的遮陽效能。綠美圖的大廳由鋁製擴張網包覆，連通圖書館及美術館。美術館大廳挑高27公尺，達6層樓高，面積有660平方公尺，且利用玻璃帷幕引進自然光，設有全台美術館中最高的單一玻璃空間。大廳還設有鏡面不鏽鋼大型水池，平靜的水面映照著倒影。
圖書館與美術館空間介紹
圖書館與美術館兩館之間設有共融空間「文化之森」。圖書館採分齡、分棟設計，共有7層樓，館藏超過百萬冊。圖書館空間設置了左右或樓上延伸出去的閱覽/借書與閱覽空間，根據不同書籍放置，從小感到漫畫、歷史故事到外國暢銷文學都有。美術館則規劃了6個展覽室，每間展間挑高4到27公尺，以滿足不同展覽需求。不過，試營運期間展間暫不開放，數位中心與圖書館展覽區也暫不開放。
閱覽室與屋頂花園體驗
綠美圖內部的閱覽室設計讓人心情愉悅，光線透進來的質地「美慘了」。閱覽室的椅子「蠻好窩的」，空間超美，隨手按快門張張都是大片。美術館與圖書館兩館間的共融空間「文化之森」，是一個挑空的半戶外屋頂花園（5樓）。遊客可以從2樓搭乘電梯直上5樓參觀半戶外屋頂花園。屋頂花園也採用環狀設計，可以繞繞逛逛，從不同角度觀賞。
門票與團體導覽資訊
臺中綠美圖的圖書館總館與美術館皆為免費參觀。但美術館若有特展，則將依實際展覽活動另外訂定票券價格。綠美圖也提供團體導覽預約服務，遊客可以在參觀日前2週透過線上預約系統申辦。
試營運期間活動與交通資訊
試營運期間有舉辦一系列活動。美術館有「打開，我們的美術館」系列活動，圖書館有「閱讀新章」系列講座。此外還有SANAA專題講座（11月7日）與國際論壇（11月15日至16日）等。在交通接駁方面，遊客可搭乘台鐵到台中站轉乘25、82路公車，或搭高鐵到台中站轉捷運綠線至文華高中站轉乘675路公車。市區公車路線包含8、23、25、82、88、157、354、525、555、675、綠4等路線。市民還可享「雙十公車」優惠。
台中綠美圖
地址：台中市西屯區中科路2201號
電話號碼：04-23696333 (週一至週五)
綠美圖試營運：2025.10.28－11.16
試營運開館時間：週二至週五、週日 9:00~17:00，週六 9:00~20:00 (週一公休)
◎正式開館日：2025年12月13日下午1點
◎正式開館營業時間：週二至週六 8:30~21:00、週日 8:30~17:30
