日本atre開到台北車站！日系車站商場atre回歸，打造全新台北車站地下街。

日本車站商場atre進駐台北車站！每天人來人往的台北車站，對多數人來說只是通勤與轉乘的中繼站，但這樣的使用想像即將被重新定義。日系車站商場atre確定回歸台灣，並選擇進駐台北車站B1地下街，鎖定通勤族與在地生活需求，規劃以餐飲與日常選物為主的日系生活型商場。未來不只是趕車經過，而是能在轉乘之間停下腳步，把地下街變成日常生活的一部分。商場正式名稱與開幕日期尚未公布，整體預計於2026年投入營運，已成為北車地下街最受關注的新焦點。



▲日系商場atre台北車站預計將在2026年營運。





日系車站商場atre確定進駐台北車站地下街！

atre擅長的並不是大型百貨，而是以「從通過的車站，轉變為生活平台」貼近生活節奏的站內商場概念。這次atre北車據點空間不大，卻位在捷運紅藍線、台鐵與高鐵交會的人流核心，佔地約160坪空間中，將規劃約15家餐飲與生活品牌，主打外帶美食、日系甜點與餐飲。讓下班轉車時可以順手帶份好吃的晚餐或甜點回家，讓通勤路線不再只是消耗時間，而是多了一點被照顧的日常感。



▲日系商場atre進駐台北車站，預計規劃約15家餐飲與生活品牌。





atre台北車站地下街預計2026年營運

atre曾進駐信義區微風南山，後來2023年暫別台灣市場，這次回歸選擇台北車站，方向也更貼近日常生活。全新商場將由JR東日本集團於台灣成立的子公司直接經營，導入日本多年累積的車站商場經驗，展現對台灣軌道生活圈的長期投入。未來北車地下街不只更好逛，也更好吃，而鄰近區域還將迎來誠品生活等品牌進駐，整體機能持續升級中。



▲日系車站商場atre回歸台灣，將在台北車站地下街佔地約160坪空間規劃日系商場。

atre台北車站地下街

開幕日：預計2026年









