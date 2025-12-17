日本超人氣光影展來台！台北升級版光影魔法美術館展，沈浸式光影互動開玩。

日本超人氣親子展覽來台！光影魔法美術館沈浸式光影互動展覽，於2026年1/21在中正紀念堂展出，台北親子展覽推薦必玩。
日本超人氣親子展覽來台！由日本頂尖策展團隊STEPeast打造的超人氣「光影魔法美術館」展覽，這次與近10組國際級數位藝術家聯手，結合沉浸式光影互動、全齡遊戲設計，即將在2026年1/21至4/6在中正紀念堂展出，讓觀眾不只看展，更能觸碰、奔跑，此外，在士林科教館也有「AI繪動的畫II特展」，看畫還能跟AI互動，2個台北親子展覽帶小孩、跟親友來玩都很適合，即日起早鳥票400元先搶。
光影魔法美術館主打全身參與式的光影互動體驗，展場集結10多項首次亮相的光影互動作品，可以透過雙手、雙腳與身體動作，讓光影即時產生變化，像是感受藍色光流在指尖竄動、揮動雙手點亮宇宙星球、隨腳步開出夢幻花路，從音樂、動畫到AI互動等沈浸式體驗，大人、小孩都能邊玩邊打卡。
台北親子展覽「光影魔法美術館」將於2026年1/21至4/6在中正紀念堂展出，即日起開賣早鳥單人票400元優惠，展期現場票則為480元，來這次「光影魔法美術館」沈浸式光影體驗展覽，不管是喜歡拍照打卡，或是想帶小孩放電，都能盡情享受沈浸式光影，快趁早鳥優惠期間搶票。
《AI繪動的畫II特展》將藝術作品結合AI，集結20多間互動作品，於12/31到明年4/6在臺灣科學教育館登場，讓你在觀畫的同時，畫作也會即時互動、回應，像是與米勒《拾穗》裡的農婦們一起在麥田中，還可以現場畫畫並接受《翻閱畫冊的少女》的點評等AI互動體驗，預售票即日開搶，很適合跟親友、帶小孩一起來玩、拍照打卡。
展覽地點：中正紀念堂 2、3 展廳(臺北市中正區中山南路 21 號)
展覽時間：10:00-17:30(17:00 停止售票及入場)
休展日：2/16(除夕)、2/17(初一)、2/28
光影魔法美術館 II 票價資訊
早鳥單人票：400元（即日起販售~2026/1/20）
單人票：480元
優惠票：450元
適用對象：
1 、本國大專以下學生，須出示 114學年上學期註冊章 之學生證。
2、年滿 1 歲之孩童，113年12月（含）以前出生者。
愛心票：240元
適用對象：
1 、持身心障礙證明之觀眾，須出示證明正本。
2、身心障礙觀眾之陪同者限 1 位，須與身障者同時入場。
3、65 歲以上長者，50年4月（含）以前出生者。
免票（入場須驗證）
適用對象： 未滿 1 歲之幼童，114年1月（含）以後出生者，須由 1 位大人持票陪同入場。
AI繪動的畫II特展 展覽資訊
展覽日期：2025年12月31日（三）至2026年4月6日（一）
展覽地點：國立臺灣科學教育館 七樓西側特展區 (臺北市士林區士商路189號）
展覽時間：平日10:00-17:00（閉展前30分鐘停止售票及入場）
週末、國定假日、寒假10:00-18:00
休展日：1/5（一）、1/12（一）、1/19（一）、2/16（除夕）
AI繪動的畫II特展 票價資訊
早鳥單人票：400元(即日起販售至12/30)
單人票：480元
優惠票：450元
適用對象：
1、持本國大專以下學校學生證者，須具 民國114學年上學期註冊章。
2、年滿 1 歲之孩童，113年11月（含）／113年12月（含）以前出生者。
愛心票：240元
適用對象：
1、領有身心障礙證明之觀眾（須出示身心障礙證明正本）。
2、身心障礙者之陪同者限 1 位，須與身障者同時入場。
3、65 歲（含）以上長者，50年4月（含）／49年12月（含）以前出生者。
免票
適用對象：未滿 1 歲之幼兒，須由一位成年人持票陪同入場。
