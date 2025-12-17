日本超人氣光影展來台！台北升級版光影魔法美術館展，沈浸式光影互動開玩。

日本超人氣親子展覽來台！光影魔法美術館沈浸式光影互動展覽，於2026年1/21在中正紀念堂展出，台北親子展覽推薦必玩。

日本超人氣親子展覽來台！由日本頂尖策展團隊STEPeast打造的超人氣「光影魔法美術館」展覽，這次與近10組國際級數位藝術家聯手，結合沉浸式光影互動、全齡遊戲設計，即將在2026年1/21至4/6在中正紀念堂展出，讓觀眾不只看展，更能觸碰、奔跑，此外，在士林科教館也有「AI繪動的畫II特展」，看畫還能跟AI互動，2個台北親子展覽帶小孩、跟親友來玩都很適合，即日起早鳥票400元先搶。



▲日本光影魔法美術館首次來台！在中正紀念堂打造大型沉浸式光影互動展。



▲台北親子展覽2大推薦！光影魔法美術館、AI繪動的畫II展覽特色、票價資訊一次看。





日本沈浸式光影展升級來台

光影魔法美術館主打全身參與式的光影互動體驗，展場集結10多項首次亮相的光影互動作品，可以透過雙手、雙腳與身體動作，讓光影即時產生變化，像是感受藍色光流在指尖竄動、揮動雙手點亮宇宙星球、隨腳步開出夢幻花路，從音樂、動畫到AI互動等沈浸式體驗，大人、小孩都能邊玩邊打卡。



▲台北沈浸式展覽！光影魔法美術館主打全齡向、全身參與互動，可以在光影中奔跑。

台北親子展覽早鳥票開搶

台北親子展覽「光影魔法美術館」將於2026年1/21至4/6在中正紀念堂展出，即日起開賣早鳥單人票400元優惠，展期現場票則為480元，來這次「光影魔法美術館」沈浸式光影體驗展覽，不管是喜歡拍照打卡，或是想帶小孩放電，都能盡情享受沈浸式光影，快趁早鳥優惠期間搶票。



▲台北沈浸式親子展覽！光影魔法美術館2026年1月在中正紀念堂展出。

士林科教館親子展覽推薦AI繪動的畫II特展

《AI繪動的畫II特展》將藝術作品結合AI，集結20多間互動作品，於12/31到明年4/6在臺灣科學教育館登場，讓你在觀畫的同時，畫作也會即時互動、回應，像是與米勒《拾穗》裡的農婦們一起在麥田中，還可以現場畫畫並接受《翻閱畫冊的少女》的點評等AI互動體驗，預售票即日開搶，很適合跟親友、帶小孩一起來玩、拍照打卡。



▲台北沈浸式展覽！集結10多項首次亮相的光影互動作品，打造親子魔法空間。



▲士林科教館親子展覽！AI繪動的畫特展結合AI，可以跟畫作互動。

光影魔法美術館 II 展覽資訊

展覽日期：2026/1/21(三)至 2026/4/6(一)展覽地點：中正紀念堂 2、3 展廳(臺北市中正區中山南路 21 號)展覽時間：10:00-17:30(17:00 停止售票及入場)休展日：2/16(除夕)、2/17(初一)、2/28





光影魔法美術館 II 票價資訊

早鳥單人票：400元（即日起販售~2026/1/20）

單人票：480元

優惠票：450元

適用對象：

1 、本國大專以下學生，須出示 114學年上學期註冊章 之學生證。

2、年滿 1 歲之孩童，113年12月（含）以前出生者。



愛心票：240元

適用對象：

1 、持身心障礙證明之觀眾，須出示證明正本。

2、身心障礙觀眾之陪同者限 1 位，須與身障者同時入場。

3、65 歲以上長者，50年4月（含）以前出生者。

免票（入場須驗證）

適用對象： 未滿 1 歲之幼童，114年1月（含）以後出生者，須由 1 位大人持票陪同入場。







AI繪動的畫II特展 展覽資訊

展覽日期：2025年12月31日（三）至2026年4月6日（一）

展覽地點：國立臺灣科學教育館 七樓西側特展區 (臺北市士林區士商路189號）

展覽時間：平日10:00-17:00（閉展前30分鐘停止售票及入場）

週末、國定假日、寒假10:00-18:00

休展日：1/5（一）、1/12（一）、1/19（一）、2/16（除夕）





AI繪動的畫II特展 票價資訊

早鳥單人票：400元(即日起販售至12/30)

單人票：480元

優惠票：450元

適用對象：

1、持本國大專以下學校學生證者，須具 民國114學年上學期註冊章。

2、年滿 1 歲之孩童，113年11月（含）／113年12月（含）以前出生者。



愛心票：240元

適用對象：

1、領有身心障礙證明之觀眾（須出示身心障礙證明正本）。

2、身心障礙者之陪同者限 1 位，須與身障者同時入場。

3、65 歲（含）以上長者，50年4月（含）／49年12月（含）以前出生者。

免票

適用對象：未滿 1 歲之幼兒，須由一位成年人持票陪同入場。

