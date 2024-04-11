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台灣以鐵道為主題的景點還蠻多的，像是桃園軌道願景館、台灣高鐵探索館、彰化扇形車庫等，因為愷愷很喜歡鐵道火車，所以這次來台北就有安排「國立臺灣博物館鐵道部」，網路上面都說這邊可以排個1~2小時，不過我們這次玩了一整天耶，畢竟裡面有小朋友愛玩的火車鐵道積木，所以待在那邊超久的!!

國立臺灣博物館鐵道部｜交通資訊

「國立臺灣博物館鐵道部」位於台北捷運北門站附近，可以走2號出口，所以搭捷運是最方便的，從台北火車站走過來也才10分鐘，如果是從桃園捷運機場線走過來約2分鐘，交通非常便利，開車來就是停台北地下街停車場!!

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另外一邊可以從無障礙通道這邊購票喔!!

國立臺灣博物館鐵道部｜門票資訊

鐵道部園區 全票：100元｜半票：50元

四館聯票 全票：130元 ｜半票：65元 (本館、古生物館、南門館、鐵道部園區)

*半票優待：學生、6至12歲兒童，年滿65歲以上的民眾假日半票，機關學校團體二十人(含)以上(須一週前網路預約申請)

*免票優待：未滿六歲之學齡前兒童，年滿六十五歲以上的民眾平日免費．身心障礙者及其陪同者一人，持中華民國博物館學會、ICOM、AAM會員卡(證)，持志願服務榮譽卡，以上均憑證(函)優待

鐵道部團體導覽：請於14天前申請完畢

國立臺灣博物館鐵道部｜樓層設施

資料來源：國立臺灣博物館鐵道部

國立臺灣博物館鐵道部｜環境介紹

清代機器局遺構

在進國立臺灣博物館鐵道部前，可以看到外面有遺址，這是清代機器局遺構。

清代機器局遺構。因捷運松山線施工發現於2006年，石砌牆高兩公尺餘，牆身為夾心構造，兩側為疊石、中央以粘土與卵石填充。隨後試掘於地下約60公分處發現石板古道，此石板路每隔50餘公分鋪有南北向石條，石條約為城牆石尺寸，其間鋪以卵石，與舊照片所見石版道路形式相同，為劉銘傳推行洋務運動時期所建機器局相關建築。(文字轉載 國立臺灣博物館-鐵道部園區)

清代石板道

清代石板道。

本段「石板道」是當時交通往來的道路，石板道於機械局外側，於圍牆平行，由砂岩條、卵石排列砌成，路面構造保留完整，是清代末期的都市道路建設重要見證，彌足珍貴。(文字轉載 國立臺灣博物館-鐵道部園區)

紅磚小屋

紅磚小屋是日本時期建造的鐵道部附屬建築物，作為藥品倉庫使用，以機器磚砌而成，疊砌工整，磚面平整，磚色溫潤，是一座小巧而做工佳的紅磚建物。

場外也有一些裝置藝術在展覽，像是戶外展區，如果你坐在裡面可以聽到鳥叫聲喔!!

職員食堂與經理課會計係辦公室

這棟建築物以前是「食堂」，目前則是販賣部，有關於火車的商品都可以在這邊找到喔，像是書籍、鑰匙圈等等。

園區內真的很美，原來裡面建築都是在不同年代所建成，所以可以看到一樓是使用紅磚砌成的外牆，二樓則是可以看盪綠色木窗以及黑色瓦片屋頂!!

八角樓男廁

一進園區就可以看到這個特別的建築物，他就是「八角樓」，原來前身是男廁，是個有歷史主義風格的建築，因為以前以男職員為主，所以只有蓋男廁。

延伸閱讀：八角樓男廁

電源室

園區內也有餐廳可以用餐喔，餐廳的前身是電源室，創建時間早於1925年，也是很有歷史的建築物。

延伸閱讀：1925年的電源室

工務室

蒸氣夢工廠也是最受小朋友歡迎的地方，有小火車可以搭也有鐵道積木可以玩，還有火車動畫塗鴉，開放時間為09:30~16:30。

愷愷在這邊玩了一整天的火車積木，小朋友就是這樣，買回家都玩一下就不玩了，反而玩外面的都可以玩很久!!

另外也可以體驗搭小火車載運物資喔，有提供茶、木頭、甘蔗等玩具。

利用電腦塗鴉幫火車上顏色，在背後的大螢幕就可以看到自己畫的火車喔!!是不是很有去呢?

另外還可以看到蒸汽火車的經歷喔，可以讓小朋友知道蒸汽火車是怎麼來的!以及認識蒸汽火車機械結構以及蒸氣轉化為動能的過程，非常具有教育意義喔!!

還可以體驗自己挖煤礦，啟動蒸汽火車，還蠻有趣的，而且有限時間喔!!

另外一邊則呈現有關鐵道部歷史變遷，建築特色與修復過程的相關展區，包含「園區歷史展區」、「立體石膏飾展區」、「金庫展區」、及「古蹟修復展示工坊」，有興趣可以來看看喔!!

戰時指揮中心

戰時指揮中心(防空洞)。

延伸閱讀：戰時指揮中心

廳舍

廳舍裡面有3層樓，很多展區都在裡面，想要了解台灣鐵道火車真的可以來這邊看看喔!!還可以看到台灣之前的火車喔，像是觀光號、飛快車與克難號!!

台鐵於1960年引進了首批觀光號列車，這些列車由日本車輛製造，以提供舒適的乘坐體驗為首要考量。最初，這些列車的塗裝是藍色底白色線條，並以「坐臥兩用」列車的名義運行。直到隔年，才正式命名為觀光號。觀光號是台灣鐵路史上最早擁有冷氣設備的火車。在初期運營時，列車的車頭前端還懸掛著寫有法文「Bienvenue」（歡迎）的車名板，後來改為「觀光」的中文譯音「Kuan kuang」。1978年，觀光號退出舞台，部分列車車輛經過改造後，改為莒光號繼續行駛。

1954年，台鐵首次推出了飛快車。當時，台鐵利用美援資金，將柴油引擎試裝在部分汽油車上，並以柴油飛快車之名投入使用，效果驚人。隔年，台鐵向日本東急購入了DR2500型柴油客車，飛快車隨即創下了台北至高雄間5小時半的新紀錄。這一日往返北高的行程因飛快車的問世而得以實現，開啟了台灣的第二次陸上交通革命。除了速度，飛快車還引入了女服務員制度，受到廣泛好評，成為了一股風潮。

日本時代後期，鐵道部引進了兩端圓弧狀的汽油車，這些車輛是1930年代「流線型運動」在火車設計上的體現。然而，由於二戰期間汽油短缺，這些車輛被迫停用。戰後初期，台鐵將一部分無法運轉的汽油車送到臺北機廠修復，從1950年開始，它們被重新投入淡水線的運營。在1951年到1954年期間，豪鐵利用這些車輛在宜蘭線上運行快速列車，並配合政府在前一年發起的克難運動，將其命名為「克難號汽油車」。1954年進行了柴油引擎的改裝後，這些車輛經過多次修改和車體重建，最終成為廣為人知的藍皮柴油客車。

模擬餐車的樣貌，在火車上面用餐也太妙了吧!!

還可以看到一系列的車票樣式耶，畢竟現在已經都改為磁式車票或者使用電子支付，所以要看到舊式車票真的很難。

車票沿革，從名片式車票、熱感應式車票、背磁式車票一直到直式車票。

電腦票上面有很多細節，也記錄了很多資訊，像是乘車日期、車種、車次、起訖站、座位、票價等等。

以前的售票系統真的非常特別耶，感覺好像是486的電腦，還需要插磁碟片!!螢幕還是CRT的~~真的非常老舊!

最特別的是鍵盤，上面有密密麻麻的火車站名稱!!真是好奇之前賣票是怎麼操作的!!

以台灣來說用到火車的地方很多，像是糖業鐵道、林業鐵道、阿里山林鐵、鹽頁鐵道、礦業鐵道、軍用鐵道以及工業鐵道，可以看出鐵道對於台灣真的非常重要!!!

內部還有一個模擬車廂喔，而且還真的會震動，感覺好像真的在搭火車一樣!!

還可以體驗到以前硬式紙本車票喔，這也是大家小時候的回憶了!!現在都是用電子支付居多了~

還有展出很多車站會用到的器具，像是剪票器，以前旅咖搭火車就看到喔~當時還沒有機械式驗票，都是站長邊剪邊驗票!!

隧道口都會有題字，不曉得您有沒有注意到?像是台中后豐鐵馬道上九號隧道就有，隧道北口有後藤新平所題的「潛行不窒」，隧道南口有第五任台灣總督佐久間左馬太所題「氣象雄深」四字，草嶺隧道則有「制天險」與「白雲飛處」題字。

橋梁在鐵道中也是非常重要的一個環節，所以國立臺灣博物館鐵道部也特別把橋這部分分享給大家知道。

另外就是交通號誌囉，漸漸地因為鐵路高架化，所以很多地方已經看不到鐵路交通號誌了!!

國立臺灣博物館鐵道部｜動態模型展

另外也有動態模型展可以看喔，上午為10:00、10:30、11:15、11:45，下午為13:00、13:30、14:00、14:45、15:15、16:00、16:30，總共有11個場次。

動態展演主要就是有火車在上面跑，不過旅咖覺得台灣高鐵探索館的動態展演比較精彩。

彰化扇形車庫。

台北火車站。

國立臺灣博物館鐵道部。

北門。

台北公車轉運站。

如果你是鐵道迷，那麼國立臺灣博物館鐵道部真的非常推薦你來，結果愷愷一直待在蒸氣夢工廠一直玩鐵到火車積木一直玩到休館，對於小朋友來說火車真的很吸引人!!如果你家小孩喜歡火車、鐵道，那麼很推薦來這邊走走喔!!!因為室內的，下雨天也不怕!!!

店家/景點資訊

店家名稱：國立臺灣博物館鐵道部

所在地址：103臺灣台北市大同區延平北路一段2號

營業時間：日 二 三 四 五 六 09:30-17:00

店家電話：0225589790

評價：★★★★★

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