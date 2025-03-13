離開 基隆仙洞巖 ，就來走龍崗步道前往槓子寮砲台、槓子寮山，還有一座槓子寮山三角點，校園內的步道，

越往上走基隆海景視野越來越好。

龍崗步道就在海洋大學裡，步道入口處從這裡進去，

步道外有路線圖可以先看路線再出發。

海大後花園龍崗步道，今天走A1→B。是一條環山步道，

沿途水泥石階很好走，有各條路線可以參考行走。

沿途龍崗步道好走，很快就到這個高壓電塔這。

從這裡展望過去的海景視野很不錯。

休憩平台，還有一處公廁。這裡可以接走到槓子寮砲台，

也會從這裡走到槓子寮山到三角點！！

文中會有槓子寮山三角點的路線，要看到最後喔。

▌槓子寮砲台

「 槓子寮砲台位於基隆港右翼山陵高地，俯瞰基隆嶼和八斗子海域，

由於東西延伸極廣，有效的監控基隆東北側海域，為基隆要塞司令部所轄眾多防禦砲台之一」

槓子寮砲台再往上走，視野遼闊，基隆海景、基隆嶼、八斗子漁港看得很清楚~

本來是在槓子寮砲台這要找槓子寮三角點，發現不在槓子寮砲台這，此時基隆已經正陰雨綿綿ing。

最後又回到公廁這，看網友分享槓子寮山路線在這，

我們就撐著雨傘前往槓子寮山三角點前進。

就在槓子寮山這，看到有遊客開車停在附近走上去，

心想三角點一定在這，果真沒錯， 槓子寮山登山口出現啦~

從這裡走上去不用五分鐘就到槓子山三角點囉！！

槓子寮山三角點，也是小百岳之一，三角點這裡望過去的海景視野超好，

三角點在這位置還不錯，可以把基隆嶼跟無邊海景一起拍進去~

龍崗步道

地址:基隆市中正區北寧路2號

(海洋大學校內)

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