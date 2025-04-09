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基隆美食必吃阿國碳烤燒餅！在地人激推三角餅 芝麻餅，銅板價超人氣。

2025-04-09 13:00:00 文字：Bart Tsai
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Bart Tsai

Bart Tsai
 

基隆美食必吃阿國碳烤燒餅！在地人激推三角餅 芝麻餅，銅板價超人氣。基隆美食必吃阿國碳烤燒餅！在地人激推三角餅 芝麻餅，銅板價超人氣。

今天又要來跟大家介紹一間厲害的基隆美食啦，這次的主角就是這間在基隆超有名的阿國碳烤燒餅，聽說很多在地人和遊客都超級推，說它是來基隆必吃的美味平價燒餅，而且還是很多人心目中的最佳伴手禮之一喔。
這間「阿國碳烤燒餅」以前其實不在現在這個地方啦，聽說是最近才搬到仁愛區忠二路64號。不過不管你是從基隆火車站還是廟口夜市走過來都還蠻近的，早上六點半就開始賣了，每次去都看到滿滿的排隊人潮，雖然說營業到傍晚六點，但是常常下午就賣光光了。
我之前就有聽過「阿國碳烤燒餅」這間店了，但一直沒有機會吃到」。原因也很簡單，像我們這種台北觀光客通常都是下午或晚上才到基隆，第一目標當然就是直奔基隆廟口夜市啊」。那怎麼會遇到晚上六點就關門的店啦（笑）。不過我們那天一來「第一件事就是看到排隊的人龍，第二件事是看到有人一盒一盒的拿餅，哇塞，這怎麼能不試試看啦。結果一吃就愛上了，然後在我沒注意的時候，我朋友手上就提了兩大盒餅走人了。就知道它有多好吃又多便宜了吧。

阿國碳烤燒餅

200基隆市仁愛區忠二路64號
02 2421 2009
06:30–18:00(週日休息)

 

阿國碳烤燒餅在那裡與菜單價格

基隆美食必吃阿國碳烤燒餅！在地人激推三角餅 芝麻餅，銅板價超人氣。

我們從火車站停車場走過來一下子就看到了，對面就是有名的阿本燒賣，所以從火車站或客運那邊過來都很方便，如果你是坐2088公車在電力公司站下車再走過來就會比較遠一點，不過這一帶其實有很多好吃的，不要每次都只去基隆廟口夜市啦，來這邊你會發現很多隱藏版美食喔。

他們家的菜單很簡單，就五種餅，最大塊的三角餅一份是25元，芝麻餅是20元，其他的都是一份15元，以台北的物價來看，真的是超級划算。

基隆美食必吃阿國碳烤燒餅！在地人激推三角餅 芝麻餅，銅板價超人氣。

在店裡你就可以看到店家一直在現做燒餅，非常的忙碌，門口排隊的人也一直都很多，你別看盤子上好像有很多餅，你看看後面那些盒子，很多人都是一次買好幾盒帶走的。

基隆美食必吃阿國碳烤燒餅！在地人激推三角餅 芝麻餅，銅板價超人氣。

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這次我們點了三種餅，結果一吃發現太好吃了，朋友立馬又去外帶了兩大盒，不過他們家的「三角餅」通常中午過後就賣完了，想吃動作真的要快喔。

基隆美食必吃阿國碳烤燒餅！在地人激推三角餅 芝麻餅，銅板價超人氣。

「三角餅」雖然是裡面最貴的，但是size也是最大的，如果早上吃一個這個，我大概就飽到中午了吧，它的外表烤得稍微有點焦，一打開香味就撲鼻而來，裡面吃起來是軟嫩的，還帶有一點點蔥，餅本身的麵香味就很棒，我覺得這有點像我家景美那邊一間早餐店的蔥餅，但是阿國碳烤燒餅的麵體感覺我更喜歡一點，只能說現在想到還是好好吃啊。

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「芝麻餅」是我朋友的最愛，喜歡吃甜餅的人應該會很喜歡，它的芝麻香氣很夠，而且真的很好吃。這種口味在一般的餅店比較少見。

基隆美食必吃阿國碳烤燒餅！在地人激推三角餅 芝麻餅，銅板價超人氣。

「鹹酥餅」也跟一般看到的很不一樣。他們家的鹹酥餅裡面是有加一點肉的，吃起來非常的香，餅皮也很酥脆，雖然做法不太一樣，但是我覺得它的口味比某間很有名的蟹殼黃店做得更好吃。

基隆美食必吃阿國碳烤燒餅！在地人激推三角餅 芝麻餅，銅板價超人氣。

 

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總結來說「阿國碳烤燒餅」真的是一間很厲害的餅店，難怪很多人都說來基隆一定要吃吃看，如果你有來基隆玩，不管是去仁愛市場還是去廟口夜市，都很建議你買一下他們家的餅，真的是相當美味喔。

店家/景點資訊

  • 店家名稱：阿國碳烤燒餅
  • 所在地址：200臺灣基隆市仁愛區忠二路64號
  • 營業時間：一 二 三 四 五 六 06:30-18:00
  • 店家電話：02 2421 2009
  • 評價：★★★★★
  • 備註資訊：
    阿國碳烤燒餅
    200基隆市仁愛區忠二路64號
    02 2421 2009
    06:30–18:00(週日休息)
 
 

 

 

 

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阿國碳烤燒餅店

phone02-2421-2009
place基隆市仁愛區忠二64號
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美味度
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服務品質
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裝潢氣氛
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CP值
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