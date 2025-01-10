為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【基隆仁愛市場】阿嬌炒麵附菜單，加入炒咖哩和沙茶，味道更有層次，重口味的會喜歡｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

【基隆仁愛市場】阿嬌炒麵附菜單，加入炒咖哩和沙茶，味道更有層次，重口味的會喜歡｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

阿嬌炒麵 基隆美食 基隆小吃 基隆廟口 more
2025-01-10 17:37:00 文字：Ruby說美食享受旅行
share
Ruby說美食享受旅行

Ruby說美食享受旅行
close

組合圖.jpg

這次決定前往在地人推薦的仁愛市場，探索更多在地小吃。

仁愛市場不僅是當地居民的日常聚集地，

也吸引了不少遊客來品嘗及購買。

市場內佔地頗大，一樓是各式生鮮、蔬菜和肉品攤位，

二樓則集合了各種在地美食，

從日式料理、水餃、咖啡、雞蛋糕到甜品和服飾等，

雖市場的環境較為老舊，但這裡真的好熱鬧。

【基隆仁愛市場】阿嬌炒麵附菜單，加入炒咖哩和沙茶，味道更有層

Ruby這次沒做太多功課，只是根據現場的排隊人潮來決定午餐要吃什麼。

遠遠就看到排隊的人潮，決定午餐就吃阿嬌炒麵。

菜單上主要是中式炒麵、炒飯及燴飯，有油麵、

烏龍、米粉及年糕，老饕吃法就是加咖哩和沙茶，這味道絕對令人驚豔。

【基隆仁愛市場】阿嬌炒麵附菜單，加入炒咖哩和沙茶，味道更有層

也有現炒的肉類及湯品可選擇。

【基隆仁愛市場】阿嬌炒麵附菜單，加入炒咖哩和沙茶，味道更有層

【基隆仁愛市場】阿嬌炒麵附菜單，加入炒咖哩和沙茶，味道更有層

Ruby選擇了經典的炒麵，看了網路上推薦的吃法，加了咖哩和沙茶醬。

【基隆仁愛市場】阿嬌炒麵附菜單，加入炒咖哩和沙茶，味道更有層

現炒羊肉 $140
羊肉炒稍微偏油一點，鍋氣十足，

炒小辣帶有一點點焦香，讓人一吃就上癮。

【基隆仁愛市場】阿嬌炒麵附菜單，加入炒咖哩和沙茶，味道更有層

什錦炒麵 $90 加咖哩
為簡單的炒麵增添了豐富的層次感，

咖哩的香氣濃郁，帶著微微的辣味，讓人一口接一口。

【基隆仁愛市場】阿嬌炒麵附菜單，加入炒咖哩和沙茶，味道更有層

羊肉炒麵 $90 加沙茶
沙茶醬則帶來了獨特的香氣和深度，

讓炒麵的風味更加立體和濃郁。

【基隆仁愛市場】阿嬌炒麵附菜單，加入炒咖哩和沙茶，味道更有層

【基隆仁愛市場】阿嬌炒麵附菜單，加入炒咖哩和沙茶，味道更有層

現炒青菜 $50
炒青菜清新爽口，與其他較為重口味的炒麵，

平衡了整體的味覺。

【基隆仁愛市場】阿嬌炒麵附菜單，加入炒咖哩和沙茶，味道更有層

【基隆仁愛市場】阿嬌炒麵附菜單，加入炒咖哩和沙茶，味道更有層

這次在仁愛市場的用餐經驗讓Ruby大為驚艷，每一口都帶來無比的滿足感。

雖然環境老舊，但這裡的美食絕對是值得一試的，

如果你也想嘗試基隆的在地風味，

不妨來這裡一探究竟，相信會有不少驚喜等待著你。

 

【店家資訊】
👉阿嬌炒麵
🏠基隆市仁愛區仁四路29號二樓
☎️02 2426 5089
⏰AM10:00~PM18:00 (週二公休)

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

 💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

 💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT 

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

【】｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530) 看更多美食旅遊食記


如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

 

創作者介紹
創作者 Ruby說美食享旅行 的頭像
Ruby說美食享旅行

Ruby說美食享受旅行

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#基隆美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

阿嬌炒麵

phone02-24265089
place基隆市仁愛區200仁四路29號2樓
3.45 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
2.50
CP值
3.75
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up