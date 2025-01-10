這次決定前往在地人推薦的仁愛市場，探索更多在地小吃。

仁愛市場不僅是當地居民的日常聚集地，

也吸引了不少遊客來品嘗及購買。

市場內佔地頗大，一樓是各式生鮮、蔬菜和肉品攤位，

二樓則集合了各種在地美食，

從日式料理、水餃、咖啡、雞蛋糕到甜品和服飾等，

雖市場的環境較為老舊，但這裡真的好熱鬧。

Ruby這次沒做太多功課，只是根據現場的排隊人潮來決定午餐要吃什麼。

遠遠就看到排隊的人潮，決定午餐就吃阿嬌炒麵。

菜單上主要是中式炒麵、炒飯及燴飯，有油麵、

烏龍、米粉及年糕，老饕吃法就是加咖哩和沙茶，這味道絕對令人驚豔。

也有現炒的肉類及湯品可選擇。

Ruby選擇了經典的炒麵，看了網路上推薦的吃法，加了咖哩和沙茶醬。

現炒羊肉 $140

羊肉炒稍微偏油一點，鍋氣十足，

炒小辣帶有一點點焦香，讓人一吃就上癮。

什錦炒麵 $90 加咖哩

為簡單的炒麵增添了豐富的層次感，

咖哩的香氣濃郁，帶著微微的辣味，讓人一口接一口。

羊肉炒麵 $90 加沙茶

沙茶醬則帶來了獨特的香氣和深度，

讓炒麵的風味更加立體和濃郁。

現炒青菜 $50

炒青菜清新爽口，與其他較為重口味的炒麵，

平衡了整體的味覺。

這次在仁愛市場的用餐經驗讓Ruby大為驚艷，每一口都帶來無比的滿足感。

雖然環境老舊，但這裡的美食絕對是值得一試的，

如果你也想嘗試基隆的在地風味，

不妨來這裡一探究竟，相信會有不少驚喜等待著你。

【店家資訊】

👉阿嬌炒麵

🏠基隆市仁愛區仁四路29號二樓

☎️02 2426 5089

⏰AM10:00~PM18:00 (週二公休)

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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