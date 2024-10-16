《文心森林公園》真的太久沒去了！還記得上次去，還是台中燈會的時候，想想都好幾年了！期間也不是沒想來文心森林公園，就是距離跟阿偉離有一段，沒事真不會往這邊跑，雖然附近台中美食也不少，但剛好與台中捷運美食計畫有所重疊，所以一直沒動作，誰想這天表弟來台中表演，地點就是在《文心森林公園》這個台中景點，身為在地A～能不到嗎😂

目錄摘要 文心森林公園 文心森林公園資訊 文心森林公園在哪 文心森林公園停車場 文心森林公園評價 延伸閱讀

文心森林公園

《文心森林公園》位於台中南屯7期重劃區，佔地面積有8.88公頃(這數字也太有福氣了吧😂)，文心森林公園內大型表演場地(圓滿戶外劇場)，每年都會在這舉辦不少活動，這次來恰好碰上台中夏日馬戲節，來的原因文章裡有說，這就不多提了😂文心公園步道完善，交通方便(台中捷運)、停車也很方便，草坪面積寬廣，也有不少高大茂密樹蔭，碰上大好天氣也不用擔心會曬到不舒服，兒童遊戲區更是設立在樹蔭之下，只能說《文心森林公園》真的是滿分的台中公園～

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文心森林公園資訊

地址：408台中市南屯區文心路一段289號 / 地圖

文心森林公園在哪

文心森林公園就位在台中南屯區與西區交接處，第一條台中捷運線路就沿著文心路設計，《文心森林公園》身為知名台中景點，當然也是其中一個站點！畢竟《文心森林公園》不分平日跟假日，都是台中在地人最喜歡的親子散步休閒好地方。

文心森林公園的植物覆蓋率非常高，大樹、樹蔭真的很多，真的怕曬也不擔心沒地方乘涼。

文心森林公園停車場

如果不是搭乘台中捷運下文心公園站的話，騎機車、開車也有專屬停車場，但停車場是收費的，停車費不算高，相對划算很多。

《文心森林公園》很多公園設施，都是適合全年齡的遊玩設施，還有不少長椅長鄧可以坐，規畫非常完善。

光是這一區，起碼有50個親子家庭在這休憩遊玩，阿偉是真沒想到，《文心森林公園》假日人潮這麼多。

沿著道路就可以走到戶外圓滿劇場，道路平整好走，外圍樹蔭多，下午來文心森林公園散步溜搭，非常不錯啊！

造訪這天，《文心森林公園》剛好是台中夏日馬戲節，活動現場攤販非常多，好幾個位置都在展演特技。

《文心森林公園》戶外劇場地點安排得很不錯，不僅前排可以觀賞，後方還有大斜坡可以坐下觀賞。

台中夏日馬戲節倒數第二天，雖然天氣不美麗，但架不住台中人的熱情，文心森林公園現場超級熱鬧！

舞台前方有無數的家長小朋友，無法太靠近也沒關係，稍微退後一點，後方就是大斜坡，直接站高高，由高看低表演盡收眼底。

表演者很厲害，除了本身技藝，與遊客互動也非常熱絡。

踩著超級高蹺的表演者，高度宛如NBA籃球球星一樣，這高度視角真令人羨慕😂

這天來《文心森林公園》的原因！是因為表弟要來台中表演～表弟是位表演藝術家，也算是極限運動員，畢竟這項運動真的非常瘋狂，非常講究身體平衡感、核心力量跟大心臟！

以前不是沒看過表弟走繩，就是這高度變化太大，直接從腰間變成3樓高，這跨越幅度也太驚人了！

說真的，表弟人真的太好，雖然都坐到繩子上了，但看到下面表演者還沒到一個段落，就在上面多等了一下，等一小段落結束，才開始走繩。

距離舞台稍遠的人，原本都看著小舞台，不過看到表弟突然站在繩子上，大動作馬上就吸引無數目光，先是出現驚呼聲，隨後就拿起拿起手機拍照錄影。

走繩沒有依靠任何物品，上去全靠自身平衡感與核心，在下面看的我，光看就手腳冒汗。(有安全繩

隨著腳步移動，底下的遊客視線也緩緩朝上遙望，驚呼聲被舞台音樂掩蓋，但卻有更多的人朝上關注，彷彿在看明星一樣。

在約3樓高的高度，繩子長約50~100公尺，只靠一條安全繩，沒有任何工具就走過去，真的很厲害！

剩下最後3公尺，雖然看到這裡，已經知道會成功，但我心情卻跟其他觀眾一樣，心底冒出加油加油的加油聲。

看到表演者成功抵達，大家不約而同一起拍起手來。

本以為還會再走回來，結果表弟就像救難隊一樣，直接滑索滑了回來，差點讓我們笑出來，不過也不意外啦！畢竟是高空走繩，在上面一定特別專注，走一趟很耗精神的！

《文心森林公園》大樹真的滿多，樹蔭下真的好乘涼，今天天氣是陰天，雖然沒有太陽無限放送洗禮，但空氣悶悶的，還是熱到一個眼花花。

離開文心森林公園前，又經過兒童遊戲區，這邊還是一樣熱鬧，如果不是今天不是台中夏日馬戲節，這區域人潮會多！

再次經過木牆時，突然發現這牆不一般啊！先前經過時，以為就只是實木造型牆而已，離開前的一眼，發現這裡超多小朋友，竟然透過抽拉木頭，把木牆延伸成激發腦力的創意設施。

這個國外小朋友，直接弄成一個躺椅形狀，然後整個人坐在上面，看起來超愜意～

文心森林公園評價

《文心森林公園》真的很棒！說真的，這幾年只記得文心森林公園空間環境很不錯，剩下的真沒太多記憶點，這次真的大改觀，兒童遊戲區很大，還有茂密樹蔭，《文心森林公園》的大草坪跟多樹蔭，不管是野餐還是慢跑都不錯。

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