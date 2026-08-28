比鳳梨酥還威？休息站隱藏版美食「阿財發粿」紅到港日，內行狂推下鍋煎口感更升級。

喜歡黑糖糕的絕對會喜歡阿財！編輯王瀅瀅表示，下次去休息站知道要買什麼了吧？

台灣傳統在地小吃種類繁多，從夜市銅板美食到巷弄古早味點心，總能用最純粹的在地風味擄獲饕客的胃。最近在網路上掀起極高討論度的「阿財客家黑糖發粿」，正是這股懷舊風潮的超人氣代表。這款來自苗栗九華山阿財米食的經典黑糖糕，外觀圓潤宛如傳統大餅，主打堅持每天凌晨4點新鮮現做。店家發揮做傳統客家米食起家的專業功力，將濃郁醇厚的黑糖香氣完美融入糕體中，一口咬下口感軟Q彈牙且完全不黏牙，甜而不膩的古早味發粿讓人越嚼越上癮，成為國道休息站必買與Threads瘋傳的熱門伴手禮。

▲濃郁黑糖香氣結合軟Q彈牙不黏牙的口感，甜而不膩的懷舊風味讓人越嚼越上癮。

路過休息站必抓！全台這些據點都有它的蹤跡

想要品嚐這款神級黑糖發粿，購買管道其實相當多元且方便。除了位於苗栗銅鑼交流道附近的直營總店之外，全台許多國道服務區超商，例如湖口、泰安、西螺、清水與東山等休息站，以及部分高鐵站內的超商都能尋獲它的蹤影。若不方便親自前往，官方網站與指定的電商賣場也提供宅配下單。

不過由於標榜純米製作且絕不添加防腐劑，常溫保存期限僅有短短3天左右，運送過程皆採當天現做現寄。若是短時間內吃不完，記得要在效期內提前放入冰箱冷凍保存。

▲除了苗栗銅鑼總店，阿財黑糖發粿在全台多處國道休息站與高鐵超商都能輕鬆購得。

Threads爆紅變超難買！香港遊客代購阿財正夯

這款在地老字號發粿近期更一路紅到海外，在社群平台Threads上引發廣大迴響，甚至常讓國道休息站與高鐵門市的架上瞬間被掃購一空。原來不少香港與日本東京的遊客將它視為來台必買的熱門伴手禮，代購熱潮不斷蔓延。留言區更有香港網友留言分享，這款發粿比大家常推薦的鳳梨酥或太陽餅都還要美味，足見這款傳統糕點跨越國界的驚人魅力。

隱藏版神級吃法！下鍋煎出外酥內Q極致口感

而除了拆封直接品嚐或用電鍋加熱享用之外，內行饕客們更推崇一種讓風味飆升的隱藏版吃法。將黑糖發粿切片後，使用平底鍋加少許奶油或食用油煎，將其中一面煎至焦脆微酥即可，這樣既能獲得香脆的外皮，又能完美保留內部軟Q的黑糖粿體。

煎過的發粿會將黑糖香氣更加放大，展現出外酥內彈的豐富層次感。此外，也有人習慣切片冷藏後再用電鍋微波或氣炸，甚至有網友推薦把未煎的發粿壓扁對折來提升紮實Q勁，各種創意吃法，都讓這款古早味吃起來更有意思、更唰嘴。

▲網友分享將發粿切片後加入少許奶油下鍋煎至焦脆，更濃厚的黑糖香氣與外酥內Q口感，讓人一吃上癮。

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