如果你喜歡小巷弄裡的隱藏美食，那「山茶話堂-芳吉1991」真的不能錯過！這間位在南投竹山的咖啡廳，原本是以製茶起家，現在則結合了茶飲、咖啡和手作甜點，讓人可以在清幽又明亮的空間裡，享受一段愜意時光。這裡的主打是以茶入味的創意甜點，每天限量供應，再搭配香氣十足的茶飲或咖啡，實在讓人愛不釋手。價位範圍從$80到$350不等，非常適合點杯茶、配上一份甜點，沉浸在午後的好時光裡！

這間咖啡廳位在竹山自強路上的一棟獨棟建築，非常顯眼。一樓就是咖啡廳，開車來的話，店門口有停車位，但若滿了可能需要到附近找地方停車。

這間咖啡廳位在竹山自強路上的一棟獨棟建築，非常顯眼。一樓就是咖啡廳，開車來的話，店門口有停車位，但若滿了可能需要到附近找地方停車。

尤其有些座位還提供插座，非常適合需要充電的顧客。

不僅如此，店內還有茶品和杯具可以選購，帶點紀念品回家也不錯！

「山茶話堂」提供多樣化的選擇，從茶飲、咖啡到甜點一應俱全，還有特別的滷味和鬆餅，價位約在$80~$350之間。每人低消一杯飲品，平日人潮相對少一些，用餐限時120分鐘，是個非常適合放鬆的地方。

拿鐵

雖然以茶為主打，但那天心血來潮點了杯拿鐵，結果完全不踩雷！咖啡香濃郁滑順，非常適合咖啡控。

手工焦糖布丁

焦糖布丁的外觀真的美得像藝術品！布丁口感滑嫩，搭配偏甜的焦糖底部，建議搭配茶飲一起享用，甜鹹比例剛剛好。

焙香烏龍生乳捲

用茶入味的甜點果然名不虛傳！蛋糕體散發淡淡的烏龍茶香，內餡的鮮奶油也加入茶香調味，口感清爽，茶味濃郁。這款甜點不論視覺還是味覺，都非常適合拍照打卡！

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