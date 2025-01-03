竹青庭人文空間是一家超有特色的餐廳，隱身在全台最美的客運站中。老舊客運經過翻新，結合竹編工藝設計，打造出創意空間，並以在地食材製作各式特色料理，真的創新又有趣！菜單提供火鍋、中式套餐、特調飲品及茶點，價位約在80元至380元之間，來這裡走走看看很值得喔！

這間餐廳位於竹山台西客運的二樓。如果開車前往，後方有公有免費停車場，停車完全免費且相當便利，讓人可以輕鬆前來用餐！

那天我帶朋友來到台西客運拍外觀，他們忍不住問：「客運有什麼好拍的？」當我說餐廳就在客運裡時，他們以為我在開玩笑，笑得超開心！結果真的是在這裡，外觀就是普通的客運站。門口掛著小小的兩家店名牌子，一間是竹青庭人文空間，另一間是台西冰菓室。吃完飯後還可以下樓吃冰，超有趣的！

台西客運的一樓候車空間，現在被改造成了小型圖書室。等車的時候可以翻翻書打發時間，這樣的改造讓整個客運站更加實用，也打破了我們對傳統客運站的印象！

車站裡還有販售當地特色伴手禮，有興趣的話可以順便逛逛，買些小紀念品回家喔！

台西冰菓室的冰淇淋特別用竹筒裝，相當有特色，但我們當時實在吃太飽，只能忍痛放棄。

餐廳的入口就在台西冰菓室後方，別猶豫，沿著指引走上二樓就會看到竹青庭啦！

在樓梯口可以看到各種竹編藝術作品，非常精緻，喜歡這類工藝的人千萬別錯過！

餐廳的二樓空間由五千片竹片打造，處處都是竹編工藝，營造出宛如竹林洞穴的氛圍。竹編柱、竹編燈罩等細節設計非常有特色，加上寬敞的用餐空間，讓人感覺輕鬆又愜意。特別是平日時段，客人不多，更增添了一份靜謐的悠閒感。

餐廳內還設有一個竹製藝術展覽區，展出許多精緻的竹工藝作品。用完餐後，不妨花點時間慢慢欣賞。

菜單MENU

餐廳菜單選擇多元，包括火鍋、中式套餐、特調飲品和中式茶點，價格落在80元到380元之間，每人低消80元。如果你喜歡中式風味茶點，這裡的選擇一定讓你滿意！

筍絲鮮魚鍋

推薦他們的筍絲鮮魚鍋，份量剛剛好，還附上一盤新鮮蔬菜。使用的蔬果都是當地的原型食材，吃起來特別新鮮健康。

鮮魚鍋裡滿滿一片鱸魚，真的超有誠意！湯頭鮮甜無腥味，魚肉軟嫩到入口即化，搭配蛤蠣和當地的筍絲，整體口感清爽又美味，讓人忍不住一口接一口。

客家醬筍土雞煲

土雞肉切得非常大塊，一份大約有四到五塊，肉質鮮嫩多汁。湯底用醬筍熬煮，帶有微酸的清爽口感，非常開胃！

地瓜球

外皮是地瓜製作的，軟Q彈牙，內餡是濃郁的芋頭泥，口感紮實，外酥內軟不油膩，當作茶點小吃剛剛好。

店家資訊

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