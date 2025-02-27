早安，杉林溪！

清晨的氣溫微寒，窗外的玻璃上結滿了水珠。

由於身處山谷，太陽尚未完全照射過來，稍微盥洗之後，我們準備前往餐廳享用美味的早餐。

我們的住宿地點是杉林溪自然教育中心（早上07:00起床），而用餐位置是在杉林溪森林生態渡假園區大飯店。

從住宿走到餐廳的路上，天氣依然陰雲密布。

這裡的早餐提供豐富的中西式 buffet，種類多樣，一頓吃下來足以飽足。（早餐時段：07:00-09:00）

用完早餐後，我們走出大飯店，這時太陽終於露臉，開始照亮整個山谷。

根據園方的說法，椿寒櫻已經接近5成開放，預計在228假期後會更加盛開。

大飯店附近還有一片櫻花林，整片花海綻放，景色壯麗迷人，拍照起來十分美麗。

當太陽升起後，櫻花林的粉紅色櫻花綻放開來，整片山谷彷彿被染上了一層粉紅色的氛圍。

後續～接著我們將車子開往杉林溪小木屋附近，這裡的櫻花更加迷人。

趁著一大早人潮尚少，可以盡情拍照，捕捉每一刻的美麗景象。

我們的住宿地點是▼杉林溪自然教育中心，房間位於 4 樓，正好可以俯瞰到溪流的一角，視野非常不錯。

停車位也在樓下，十分便利，使整體住宿體驗更加舒適。

我完全同意杉林溪的櫻花真的很美，尤其是小木屋周圍的景色更格外迷人。

粉紅色的椿寒櫻與小木屋的造型相得益彰，若是櫻花正處於滿開的狀態，景色簡直如同夢境。

粉紅色的花朵像雲朵般柔軟地綻放在樹枝上，微風輕拂，花瓣隨風搖曳，那畫面既浪漫又美麗，讓人不禁沉醉其中。

真的是不誇張！一整排的櫻花林沿著河流兩側綻放，形成壯麗的景色。

這裡拍照的最佳時機應該是在中午時段，陽光下的櫻花更加迷人。

接著，我們前往服務中心搭乘遊園接駁車（🛺電動車）前往松瀧岩瀑布。

目前遊園車搭乘無料，司機會等到人數達到後再開車（班次密集），由於是電動巴士，這樣子也非常符合環保理念。

來到杉林溪松瀧岩瀑布絕對是必訪的景點。

這座瀑布被譽為杉林溪的首景，今天來訪水量適中，水流從岩石上急速奔瀉而下，彷彿一條白練懸掛在山間。

白色的水花四濺，走近瀑布時，小水珠輕輕打在臉上，宛如天然的面膜，讓人感到無比清爽。

這就是大自然的神秘力量，讓人不禁讚嘆大自然的壯麗與奇妙。

附近的山櫻花和椿寒櫻正盛開，深紅色和粉紅色的花朵在綠意盎然的樹林中格外突出，顯得十分迷人。

當陽光灑下，櫻花的色彩更加鮮豔，拍起來的效果相當不錯。

那一抹粉紅色與陽光交織在一起，讓人不禁停下腳步，細細欣賞這片美麗的景象。

離開松瀧岩瀑布後，我們步行前往杉林溪的黃金水杉林。

雖然已過最佳觀賞期，整片樹林看起來有些光禿禿的，但這樣子景象反而帶來一種滄桑感，彷彿在訴說歲月的故事。

回想起2021年的訪問，那時正值下雨天，無法拍攝到水杉金黃美麗的景色，留下了一絲遺憾。

水杉的觀賞期通常在11至12月，雖然這次錯過了最佳的金黃時刻，但依然感受到了這片樹林獨特的魅力。

今天的另一個亮點是杉林溪花卉中心郁金香花開。

一進入花卉中心園區，映入眼簾的便是那片色彩繽紛的郁金香 花田。

這裡的郁金香超過2,000株，每種花姿各異，色彩斑斕，彷彿進入了一個夢幻的花海。

無論是鮮豔的紅色、溫暖的黃色，還是柔和的粉色，每一朵郁金香 都散發著迷人的魅力，讓人不禁停下腳步細細欣賞。

假日來到這裡，園區人潮擠滿，而平日雖稍微少一些，遊客依然不少，拍照時得抓緊空檔。

園區內的郁金香花朵盛開，紅、黃、粉、紫等色彩交織成一片繽紛的花海。

相同品種的花朵整齊擺放，數量眾多，讓整片花田格外壯觀。

這裡彷彿就是一片真正的郁金香花田，我們在花間漫步，與花朵合影留念，仿佛來到了荷蘭，在夢幻的世界中徜徉。

真的粉美～每朵郁金香都吸引著無數遊客駐足拍照。

無論是近距離觀察每一朵花的細節，還是站在遠處欣賞整片花田的壯麗景色，都能感受到這裡獨特的美。

花朵數量龐大，相互交織，展現出數大便是美的魅力，隨便構圖拍照都能捕捉到動人的畫面。

每一張照片，無論角度如何，都讓人感受到這片花海的迷人與壯觀。

真的是一不小心就會在這裡停留太久，每種郁金香都美得讓人忍不住多拍幾張。

除了美麗的花田，這裡還販售各種植物，像是肉多多植物和其他盆栽，如果喜歡，也可以挑選幾盆帶回家，增添些許自然氛圍。

這樣的花卉中心不僅是拍照的好地方，也讓人有機會將一些美麗的植物帶回家，讓家中充滿春天的氣息。

果然數大便是美！而且在這裡最大的好處就是不用擔心曬太陽或下雨，可以盡情地逛逛和拍照，讓手機和相機的記憶卡都快要擠爆！

在花卉中心對面，還有杉林溪的紫藤花廊，紫藤花（賞花期3-4月）還需要再等一陣子才能盛開。

這裡還有地景愛心和風車裝置藝術，為整個景區增添了不少藝術氛圍。

今年也有葉牡丹，擺放方式各異，形狀有些像花椰菜，無論是平放還是直列，都呈現出獨特的美。

這些色彩繽紛的葉牡丹讓整個展區充滿生機和活力，無論從哪個角度拍照，都能捕捉到令人驚艷的美景。

葉牡丹原本是觀賞用的高麗菜，葉片繁茂像盛開的牡丹一樣，因而得名。

園區內紫色、黃色、粉色的葉牡丹大面積栽種，非常搶眼，花形如同圓盤一般造型獨特，非常適合觀賞和拍照。

我們漫遊在櫻花樹下，欣賞那美麗的櫻花河岸景觀。

因為靠近溪流，兩岸的櫻花倒映在平靜的水面上，形成一幅動人的畫面。

站在小木屋前方的道路上，整座山谷彷彿被櫻花包圍，宛如仙境。

如果櫻花完全盛開，相信景色會更加迷人，這片浪漫的櫻花樹海不僅是攝影愛好者的天堂，也是情侶和家人來駐足拍照的最佳選擇。

再度走回小木屋這邊，時間已經接近中午，在陽光照射下，整片櫻花顯得更加迷人。

也因為是平日的關係，這裡的拍照起來更寬鬆，構圖也比較容易。

回想起之前櫻花季來訪時，幾乎擠不進來，這次真是難得的好時機。

▼杉林溪主題會館｜旅客服務中心一景

2天的杉林溪之旅，除了欣賞到郁金香和櫻花的美景，還能感受到松瀧岩瀑布的磅礴氣勢，享受與大自然親密接觸的美好時光。

每次前來總是有不同的感受和體驗，期待下次有緣再見。

中午時段，我們開始下山準備回家。

途中我們前往竹山鎮集山路二段12號，品嚐竹山秀傳的嘉義火雞肉飯，這裡的份量多又便宜，吃得粉飽！

完畢後我們一路北上回家，下午不到4點到家，結束了這次的旅行。

▼杉林溪主題會館｜旅客服務中心一景

📸杉林溪森林生態渡假園區

📌地址： 557南投縣竹山鎮溪山路6號

⏰開放時間：每天 07:00–21:00

☑🎫入園有料｜🚗停車有料｜廁所🚾🚻。

☑2024年起，遊園接駁車（🛺電動接駁車）無料搭乘。

☑因應環保署規定於2024年1月1日起，一次性備品將不再提供。

☑住宿含早餐、免門票、停車費。

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！

杉林溪森林生態渡假園區一年四季都有其特色：

郁金香賞花期：1-2月

櫻花賞花期：2-3月

台灣杜鵑賞花期：4月中-5月

牡丹花賞花期：3-4月

紫藤賞花期：3-4月

洋繡球賞花期：5-7月

蝴蝶戲珠花賞花期：5-6月

賞鳥觀賞期：9-11月

銀杏觀賞期：10-11月

賞螢觀賞期：2.7.11月

楓紅觀賞期：10-12月

水杉觀賞期：11-12月

葉牡丹觀賞期：12-2月

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！