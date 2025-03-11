最近適逢櫻花季，南投賞櫻景點除了大家耳熟能詳的九族文化村，還有一個近期爆紅的全台最美拉麵店，就是位於霧社的星嵐拉麵，向來愛湊熱鬧的我們，當然也要跟上流行，除了星嵐拉麵之外，相距大約100公尺遠的清境駿亦景觀民宿，櫻花盛開的美景也不遑多讓！而且更讚的是二邊都開放讓人免費賞櫻，如果櫻花季來到霧社或清境，可千萬別錯過這二個絕佳的賞櫻景點喔！

每到二月開始全台都在瘋櫻花，似乎不跟著追上那麼一波，就辜負了這春天難得的美麗！之前追過泰安派出所和后里中科崴立的櫻花後，今年乾脆衝上山，直奔霧社賞櫻去🌸

霧社水庫

為了怕太晚到會人擠人或找不到停車位，我們透早7:00就從台中出發，經過了一路的蜿蜒曲折，終於在8:30左右抵達又被稱為《碧湖》的霧社水庫，從高處往下望的碧湖，群山圍繞的風景煞是美麗，前二年爬合歡山時，每次路過都很驚豔😍

雖然我們8:30左右就抵達，但沿路已經找不太到停車位，只能沿著榮光巷一路往上，直到《以馬內利休閒景觀渡假村》附近才找到可以停車的格子，停好車後迎接著我們的就是眼前這幅美景🤩

往下走大約50公尺就看到這片空地了，不過時間還早，星嵐拉麵也還沒開，於是大家紛紛就地取材，先在星嵐拉麵上方的這片空地拍了起來

雖然只是路邊一片空地，但好拍的景色也不少！我隨手一拍竟然還捕捉到楓紅和櫻花同框的美景

當你穿著古裝，蓮步輕移，自以為仙氣十足地走到櫻花樹下拍照，突然有一個小孩對著妳大叫：「好像新娘啊~」內心的喜悅忍不住蔓延至嘴角，只能拿起團扇輕掩笑意！同伴在旁嘀咕這小孩的視力應該不太好，此時盯著你看的小孩突然又天外飛來一句：「好像鬼新娘喔~」，週遭好多人忍不住爆笑出聲，而我的嘴角卻開始抽蓄了🙄

清境駿亦景觀民宿

由於時間尚早，剛剛上山時看到路邊這家《清境駿亦景觀民宿》的櫻花開得正美，我們決定從星嵐拉麵上方的空地往下走約100公尺，先到民宿拍一輪再說📸

清境駿亦景觀民宿的前院停車場種植了不少櫻花，有幾棵枝枒還垂得特別低，伸手就能摸到，剛好可以鑽進櫻花樹下，拍個手持櫻花的照片，不過提醒大家拍拍照就好，可別隨手攀折嘿！

為了拍出美感，我特地把學舞多年的家私都帶上，古裝假髮、團扇、摺扇和油紙傘一應俱全，拍出來的效果十足，漢服的扮相完全不輸常見的和服打扮

因為摺扇上次在后里拍照就用過了，這次就沒派上用場，還在出發前託人幫我買了把油紙傘，跟櫻花拍起來真是絕配！雖然穿成這樣拍照要很有勇氣，但一年也就那麼一次櫻花季，此時不玩更待何時呢？

感謝幫我買傘兼拍照的好搭檔，每次一起出遊都能拍出幾百張美照，實在收穫良多啊！

無意中發現由下往上的仰拍角度也不錯，我手上油紙傘的花色恰巧是櫻花搭配藍天，拍起來毫無違和感，不仔細看還以為雨傘變成透明的呢！

因為我們是228連假最後一天才去的，清境駿亦景觀民宿的住宿客人還不少，他們主要分成住宿和大廳二棟不同的建築

這邊是吃早餐的餐廳，窗景剛好正對著窗外盛開的櫻花，我們是剛好來借廁所，才無意中發現原來它們的餐廳視野這麼棒！

駿亦景觀民宿的房價其實也不貴，平日入住雙人房價格$2800~3000，假日房價多$1000，跟清境其他民比起來，價位還算親切！這是借自官網的雙人房照片，特色就是中間那張有圍縵的公主床，所以又叫做公主房，會比景觀雙人房多$200，布置也更加浪漫溫馨

另外這間就是中規中矩的四人房，平日$4000，假日$5600，若是和朋友一起分攤住宿費用，cp值還挺不錯

星嵐拉麵

在駿亦景觀民宿拍了幾百張照片後，終於等到11:00星嵐拉麵開店的時間，才早上9:30門口就一堆人排隊等著進場了，我們懶得跟其他人擠，所以才決定乾脆往下走先去拍民宿

星嵐拉麵的入口是一路向下的坡道，整條坡道都是前來賞櫻的人潮，因為最近在網路上爆紅，跟我們一樣特地跑來朝聖的人還真不少

光是想在這個坡道護欄上卡個位置，都要等好久，不過還好大家都會互相禮讓，也會好心地幫別人拍合照

瞧瞧粉色的櫻花在晴朗的藍天襯托下，開得有多美？感覺不用飛日本都有如此這般美麗的景色，簡直太幸福了！

為了不想跟下方的遊客人擠人，我們還特地跑到山坡的階梯上來拍，才能避開人潮擁擠的畫面

陽光照映下的炸裂櫻花真是美到令人詞窮，就連特寫拍起來也是讓人捨不得移開目光

我還在星嵐拉麵的餐廳旁邊找到這個一次拍到三種不同櫻花的角度，是不是別有一番風情呢？

看看這個大排長龍的人潮，專程想來吃碗拉麵的人也不少，畢竟能在櫻花樹下吃碗浪漫的拉麵，機會可不是人人都有，因為座位有限，還得耐心等候才能吃得到他們的美食

這張就是星嵐拉麵的菜單，除了拉麵還有供應沾麵、叉燒飯和炸物，價位$130~430，不過提醒大家他們一周只營業五六日三天，平常來可是大門深鎖的喔！

因為我們懶得排隊，所以並沒有在這裡用餐，所以這二張照片是去官網借的，左邊是最多人點的濃厚拉麵$320(常規)$400(繁盛)，右邊則是明太子炸雞$140，看起來都挺美味的

星嵐拉麵的園區還不小，最裡面還有這一棟木屋，只是不知道是否有提供住宿？這區的櫻花開得最茂盛也最美麗，記得別錯過這一區，隨便拍都能收穫滿滿櫻花大景🥰，不過路人甲乙丙丁也特別多，等了好久才等到這個難得的空檔

我對於下方的碧湖情有獨鍾，所以還是千方百計想拍到湖景的照片🤭，不過老實說星嵐拉麵的遊客實在太多了，拍照舒適度遠不如下面的駿亦景觀民宿，今年櫻花已近尾聲，記得明年請早嘿！