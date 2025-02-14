多年前知道這個中部知名賞櫻景點就深深著迷，今年終於如願來到八卦茶園，置身在一片青綠茶園當中，浴沐在藍天白雲的陽光下，那蜿蜒的粉色櫻花巨龍壯觀又溫柔的盤旋著，漫步於茶園階梯，清風吹佛著搖曳的垂枝櫻，浪漫尺度破百，這裡堪稱『最美的茶園櫻花隧道』，值得大家來欣賞一回，每年春天就是追櫻追到飽，如今又讓我收集一處絕美的賞櫻景點

八卦茶園｜位置與交通

八卦茶園又稱為軟鞍八卦茶園，位於南投縣竹山鎮，大約海拔1000-1300公尺的山區，這裡曾經廣告的拍攝景點所以一直是大眾和攝影朋友喜歡取景的地方，由於此處地形被整齊的茶園環環圍繞像極了八卦，因而有「八卦茶園」之稱。這邊無法以大眾交通工具抵達，需要自行備車並導航八卦茶園或庸富成記 ，(庸富成記是茶莊，有附設停車場，但旺季車位仍然供不應求) 建議大家早一點到，不然就得停在山腳下再走山路上來，也提醒朋友後段山路狹窄彎曲會車不易，櫻花季時會有塞車卡住的情況，一定要有心理準備和耐心等候喔。

八卦茶園位在軟大鞍竹海風景區，景色壯麗風景宜人，是南投竹山的知名風景區

我們一早來到庸富茶莊還好尚有停車位，賞花前後可以到這邊使用化妝室，或者買茶葉蛋、咖啡茶飲做個補給

停車場一旁的景觀平台，視野相當不錯，天氣清朗時能夠遙望山巒與平原

八卦茶園｜八卦迴音亭

停好車之後依照指標向八卦迴音亭走去

沿著階梯慢慢爬升到八卦迴音亭，登高望遠的視角非常棒，仿佛對面的山頭都在我的腳下，整整齊齊排列的茶園就圍繞在四周，青翠鮮綠搭配著粉色的櫻花樹，又與白雲藍天映照，如詩如畫唯美壯麗，涼亭、茶園、櫻花同框，一次盡收於眼底

沿著茶園而上的有階梯，另一側是石頭步道，距離不會太長可以輕鬆散步，走走拍拍很愜意，或坐在涼亭裡小憩談笑風生

八卦茶園 範圍寬廣立於山頭視野良好，可以說是360度無死角啊，到處是美美的取景角度，站在涼亭裡、走在階梯上或者穿梭於茶園小徑中，隨手一來都是明信片般的景色

這次我是先步行到茶園的最頂處，那裏有一小處木棧平台供遊客休息，扶手上有留下櫻花瓣排成的愛心，接著我再慢慢往下走取景來拍照，這樣也不會覺得太累。

穿梭在小徑裡俯瞰圓潤起伏山坡裡的茶園真是可愛，山下的停車場也一覽無遺

八卦茶園｜如粉色巨龍的櫻花隧道

短短200公尺的階梯種滿了 垂枝櫻 ，正是盛開的時刻，淡淡的粉嫩花朵和青芽綠葉交錯，在栩栩陽光下形成一條美麗浪漫的隧道，走在其中真是讓人心花怒放

可以在階梯上與櫻花近拍合影，

也可以走到一旁的茶園小徑裡遠拍，

不管怎麼拍都美~都美~

垂枝櫻 與山丘茶園同框的畫面，非常夢幻又和諧

垂枝櫻 ， 它的枝葉柔軟像垂柳一樣下垂，也有人稱為 垂柳櫻 ，大量的櫻花樹盛開時宛如瀑布般傾落，所以也叫做 瀑布櫻

垂枝櫻 的花朵小巧可愛，呈現出清純的粉色，綻放的花朵與待開的花苞掛滿細枝柳，枝頭上還伴有青綠色的嫩葉，漂亮脫俗又帶有活力感

這一次回中部帶著我們家翁小妹同遊，她初次賞櫻興奮得跑來跑去，直呼好美好美，好不容易叫回來在櫻花隧道拍到照片

回到茶莊停車場旁，陶醉許久捨不得離開這片櫻花茶園，再與山景合拍一下， 八卦茶園 終於解索了，這裡真是個讓人流連忘返的景點，不管是不是櫻花季都是一幅好風景，飄渺雲海、夕陽餘暉、青山茶園…就等著你們來捕捉吧

八卦茶園(庸富成記)｜景點資訊

■ 地址 : 南投縣竹山鎮五寮巷11-1號

■ 電話 : 0955 922 592

■ 營業時間 9:00-17:30

■ 公休日: 無

■ 有停車場

■ 官方網站 雍富軟鞍八卦茶園-成記

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