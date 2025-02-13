2024年開業的台中南區咖啡館「Mizukaffa」鄰近中興大學、藏在老國宅一樓，由兩位老闆共同經營，空間簡約粗獷，搭配窗外公園綠意，令人倍感放鬆；不過要特別注意的是，「Mizukaffa」的吧檯席採全預約制，務必先於粉專私訊預約。



▲▼台中南區咖啡廳推薦Mizukaffa，藏在國宅社區的個性咖啡館/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



低調進駐國宅社區的「Mizukaffa」，咖啡館以黑灰色系搭配具有粗獷紋理的水泥牆面，如置身酒吧般自在愜意。然而有別於冷色調空間感，兩位老闆親切熱情、樂於和每一名上門的咖啡控交流咖啡領域知識、國外旅遊見聞。開幕至今不乏外縣市咖啡控，專程一日快閃台中就為了來「Mizukaffa」喝杯咖啡。▲Mizukaffa老闆親切健談，樂於和客人交流、分享咖啡經/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲Mizukaffa除了吧台席之外，僅有兩排靠牆座位，風格簡約有個性/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「Mizukaffa」空間雖然不小，但座位僅有吧台座位以及靠牆的兩排座位，且吧檯座採全預約制，會提供五至七款豆子搭配法式甜點，是為手沖咖啡愛好者量身打造的服務。此外，老闆表示術業有專攻，因此甜點直接採用台中法式甜點「KAKAPâtisserie 」，以各自專業在「Mizukaffa」共同為客人提供美好的午後時光。

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▲Mizukaffa提供手沖咖啡、西西里以及甜點等品項/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

Mizukaffa店家資訊

地址：台中市南區南和路84號

電話：0978 830 004