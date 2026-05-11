台北燒肉控等到了！樂軒和牛改裝回歸推新菜單，台北約會餐廳推薦。

台北燒肉控必訪「樂軒和牛」仁愛店華麗回歸！必吃澳洲和牛板腱與帝王蟹沙拉。編輯 鄭雅之表示：決定下次約會就訂樂軒和牛！

身為專業燒肉控絕對不能錯過的「樂軒和牛專門店」台北仁愛店近期重新改裝開幕，最讓人驚艷的是用餐環境空間大改造，捨棄了過去常見的長桌設計，全面改用更具現代感且優雅的日式圓桌，讓朋友聚餐或情侶約會時的氣氛更加親近。除了環境升級，餐點也同步迎來大改版，由職人在桌邊提供專業代烤服務，推出包含「澳洲Ｍ9+和牛板腱」在內的多款頂級肉品與創意料理，是許多在地人心中慶生或過節的約會餐廳首選。

▲職人在炙熱炭火上精確掌控大片和牛的熟度，每一秒的火候掌握都是「樂軒和牛」高品質的保證。(攝影：鄭雅之) ▲由職人代烤至完美熟度的「紐約客」或「菲力」部位，佐以特製胡麻油與玫瑰鹽調味。(攝影：鄭雅之)





台北燒肉控最愛的樂軒和牛回來了！

樂軒和牛菜色相當豐富，像是非常有特色的「碳烤帝王蟹清凱薩沙拉」，店家特別挑選南投清境農場的有機蔬菜，讓客人能親自挑選喜愛的生菜盤種類。最吸睛的莫過於職人在吧台現場炙燒帝王蟹腳，上桌後還會大方刨下起司增加香氣。另外還有口感層次分明的「鮪魚贅澤塔塔」，搭配奶油醬與脆口海苔非常開胃。而超絢麗的火焰秀的「牡蠣魚子醬」更是視覺亮點，每一道料理都展現出與眾不同的精緻感，讓單點選擇更加多元。

▲吸睛度滿分的「牡蠣魚子醬」搭配火焰秀表演逼出海味香氣，佐以新鮮魚子醬與跳舞蘭點綴。(攝影：鄭雅之)





極致和牛板腱與職人桌邊秀

來到這裡一定要試試誠意十足的「燒肉盛合」，內容一次集結牛舌、橫隔膜與紐約客等五種精選部位，老師傅會依照肉質不同，分別搭配百香果醬或胡麻油與玫瑰鹽調味。重頭戲則是每份1280元的「澳洲Ｍ9+和牛板腱」，當服務生在桌邊淋上迷迭香法國艾許奶油時，炙熱盤子噴發出的濃厚香氣真的非常誘人。肉質吃起來鮮嫩又帶有奶油的淡淡草本芬芳，如果想吃高品質的高級燒肉，下次紀念日來訂「樂軒和牛」絕對會讓另一半非常滿意。

▲「燒肉盛合」集結多種頂級部位，包含厚切牛舌與橫隔膜，職人會依照肉質特性調整調味，完美展現「澳洲M9+和牛」魅力。(攝影：鄭雅之)





精緻燉牛舌與特色料理推薦

除了經典的燒烤肉品，這裡還有不少溫潤的湯品與燉煮料理可以選擇，像是「雞湯牛舌」或是風味濃郁的「龍蝦濃湯」都很受歡迎。其中「燉牛舌」耗時8小時熬煮，質地軟嫩到用筷子輕輕撥動就能輕易化開，搭配主廚自製的蔥油提味，整體口感相當紮實且入味。另外還有香氣十足的「和牛可頌」與濃縮牛肉精華的「和牛Consomme」，這些精緻的單點選項豐富了整餐的變化，讓喜歡多樣化口味的饕客在點餐時能有更多驚喜。

▲耗時8小時精燉的「燉牛舌」上桌後由職人淋上自製蔥油高湯，質地軟嫩到用筷子就能輕易夾斷。(攝影：鄭雅之) ▲人氣小點「和牛可頌」包入濃郁油脂的和牛內餡與洋蔥提味，是許多饕客來到樂軒除了燒肉之外最推薦的創意單點新選擇。(攝影：鄭雅之)





夢幻季節大福與抹茶紅豆泥

最後的甜點部分則推薦現做的水果大福，選用小山園抹茶皮包裹著萬丹與十勝紅豆泥，裡面包入一整顆清甜的麝香葡萄，清爽果香剛好平衡了肉食後的飽足感。整間店從裝潢到餐點細節都讓人感受到用心，不管是想要享受專人代烤的尊榮感，還是想在優雅的圓桌氛圍下好好聊天，這裡都能滿足燒肉控的各種需求。下次想找有質感的大安區美食，別忘了把這間重新開幕的名單列入首選，建議提前預約才不會錯過美食喔。

▲經典必點餐點「澳洲M9+和牛板腱」由職人現場淋上帶有迷迭香氣的「法國艾許奶油」。(攝影：鄭雅之) ▲飯後甜點是現做的「水果大福」，抹茶皮包裹萬丹與十勝紅豆泥，裡面大方塞入整顆清甜「麝香葡萄」，為這趟燒肉饗宴畫下句點。(攝影：鄭雅之)







樂軒和牛專門店 台北仁愛店 店家資訊

地址：台北市大安區仁愛路四段91巷9號

營業時間：11:30至14:30、17:30至22:30





樂軒和牛專門店 台北仁愛店推薦必點

澳洲M9+和牛板腱 1280元

燒肉盛合 2480元

鮪魚贅澤塔塔 980元

牡蠣魚子醬 780元

雞湯牛舌 480元

和牛Consomme 380元

龍蝦濃湯 420元和牛可頌 380元





樂軒和牛專門店 台北仁愛店亮點

空間氛圍升級： 捨棄長桌改為日式現代風格「圓桌」設計，提升用餐隱私感與凝聚力，成為台北「約會餐廳首選」。

職人桌邊服務： 專業代烤服務確保頂級肉質發揮極致，並結合淋奶油、火焰秀與現場刨起司等視覺表演。

頂級招牌肉品： 推薦必點「澳洲M9+和牛板腱」，搭配迷迭香法國艾許奶油淋醬，香氣與鮮嫩度兼具。

精緻單點選擇： 「燒肉盛合」一次集結五種和牛部位；「鮪魚贅澤塔塔」與「牡蠣魚子醬」展現日式與創意結合的層次感。

鮮選食材互動： 「碳烤帝王蟹清凱薩沙拉」使用南投清境農場有機蔬菜，客人可親自挑選喜愛的菜盤種類。

特色料理必點： 「燉牛舌」經過8小時長效燉煮，口感軟嫩入味；另有「和牛可頌」與濃厚「龍蝦濃湯」可供點選。

現做季節甜點： 餐後提供小山園抹茶皮搭配紅豆泥的「水果大福」，目前季節選用頂級「麝香葡萄」入餡。







燒肉控要知道的新開店！

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▲烤至香氣噴發的高級和牛大方鋪在飽滿米飯上，最後再點綴一顆飽滿鮮艷的「生食級雞蛋」，濃郁蛋液交織肉汁呈現最極致的視覺饗宴。(攝影：鄭雅之) ▲由職人現場沖入清澈高湯「和牛Consomme」，搭配軟嫩的和牛片與時蔬。(攝影：鄭雅之)

▲表面烤至焦脆鎖住飽滿肉汁的牛舌與「和牛板腱」，透過高溫炭火激發出的油脂。(攝影：鄭雅之)

▲必點人氣餐點「鮪魚贅澤塔塔」搭配酪梨醬與五色米果，底層炸海苔口感清脆且富有層次。(攝影：鄭雅之)

▲由職人桌邊服務的「碳烤帝王蟹清凱薩沙拉」，嚴選南投清境農場有機生菜，並大方刨下起司層次感十足。(攝影：鄭雅之)

▲專業職人代烤服務確保每一口和牛都能精確掌握熟度，讓客人在輕鬆氛圍下享受最高等級的「和牛響宴」。(攝影：鄭雅之)

▲「樂軒和牛」仁愛店捨棄長桌全面改為優雅圓桌設計，營造出最適合情侶約會與商務聚餐的日式空間氛圍。(攝影：鄭雅之)