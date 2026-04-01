林聰明沙鍋魚頭再掀美食新話題！聯手StupidBar與臺虎啜飲室大安打造出一場關於「聰明吃、笨笨喝」的城市味蕾大巡禮。

精釀啤酒市場已從風味競爭轉向文化策展。資深編輯李維唐表示，臺虎啜飲室大安此次聯手嘉義林聰明沙鍋魚頭，不僅是地域風味的串聯，更透過StupidBar的自嘲幽默，精準勾勒出當代都會人渴望在緊繃生活中尋求「聰明與笨蛋」反差感的品飲心理，讓週年慶不僅是歡聚，更是品牌厚度的深度展現 。

在台北大安區的靜謐巷弄中，作為臺虎精釀靈魂據點的「臺虎啜飲室大安」已默默陪伴酒友走過11個年頭。11歲的生日對品牌而言，不僅是數字的累積，更是一場關於品味的冒險。今年，臺虎大安決定打破常規，找來兩位性格截然不同的好朋友助陣：一位是來自嘉義、被譽為全台「最聰明」的傳奇美食「林聰明沙鍋魚頭」，另一位則是經營風格幽默自嘲「最笨蛋」的人氣酒吧「StupidBar」。這場結合跨界美食與實驗調酒的慶典，將在4月15日至4月26日限時展開，為期兩週的活動要帶領讀者體驗「聰明吃，笨笨喝」的反差趣味。

▲臺虎啜飲室大安 11 週年慶典，推出超強跨界組合「太聰明了我全都要！」，一次滿足嘉義林聰明沙鍋菜湯與酥脆炸魚條的味蕾渴望 。圖／臺虎精釀提供；窩客島編輯李維唐整理



嘉義傳奇北上助陣：林聰明沙鍋菜湯與好聰明炸魚條限時供應

對於台北的老饕來說，不用奔波嘉義就能品嚐到正宗的砂鍋滋味無疑是最大驚喜。在本次週年活動期間，臺虎啜飲室大安將限量供應「林聰明沙鍋菜湯」，那份濃郁且具有層次感的湯頭，完美復刻了南台灣的飲食靈魂。此外，現場更推出酥脆可口的「好聰明炸魚條」，金黃外皮包裹著鮮甜魚肉，是搭配精釀啤酒的最佳良伴。4月15日活動首日，林聰明沙鍋魚頭的執行長林佳慧更將親自現身大安店，帶來一日限定的神祕驚喜餐點，讓食客在品飲美酒的同時，也能感受到嘉義老字號對食材的極致堅持。

▲來自嘉義的傳奇美味限量北上，正宗「林聰明沙鍋菜湯」讓酒友在大安區就能品嚐到濃郁鮮美的靈魂滋味 。圖／臺虎精釀提供；窩客島編輯李維唐整理

地下酒吧的神祕實驗：StupidBar主理人Brandon客座極致調酒

當飲酒文化碰撞幽默感，StupidBar的參與讓整場派對更具厚度。位於啜飲室地下的神祕空間「Bodega」，在活動期間將由StupidBar主理人Brandon親自坐鎮，擔任客座調酒師。Brandon特別研發了聯名汲取調酒「藍登小米豐收季」，這款酒融合了傳統小米酒的溫潤、青梅的微酸以及咖啡豆蔻的獨特香氣，風味層次分明。此外，他更推出充滿實驗性的酒款如「Be water」與「Truffle maker trouble maker」，旨在挑戰酒友的味蕾極限，將「笨蛋」的自嘲轉化為酒杯中極致有趣的靈魂。



壓軸盛宴驚喜開桶：百芒一暢熱帶果香慶祝11週年

整場慶典的高潮將落在4月18日的正式慶生派對。當晚的重頭戲是週年限定酒款「百芒一暢」的驚喜開桶儀式。這款酒精濃度6%的柏林酸小麥啤酒，以輕盈的乳酸感為基底，在釀造過程中大膽投入大量的芒果泥與百香果汁。當酒液流出的那一刻，彷彿切開了一個巨大的熱帶水果奶油蛋糕，果香瞬間炸裂。為了讓氣氛沸騰，當晚21點至00點更安排了專業的DJ表演，邀請各界酒友聚集於此，以充滿熱帶風情的乾杯儀式代替傳統的吹蠟燭，共同見證臺虎啜飲室大安11週年的里程碑。

飲酒與美食的哲學碰撞：當嘉義靈魂沙鍋魚頭遇上大安區的微醺實驗室

活動名稱： 臺虎啜飲室大安11週年「聰明與笨蛋的」跨界慶典

活動時間： 4月15日（三）至4月26日（日）

活動內容：

跨界聯名餐點： 現場限量供應「林聰明沙鍋菜湯」（NT250）、「好聰明炸魚條」（NT250），以及超值組合「太聰明了我全都要！」（NT$350） 。

驚喜快閃活動： 4月15日林聰明執行長林佳慧現身提供一日限定餐點 ；Stupid Bar主理人Brandon於Bodega擔任客座調酒師 。

週年限定新品： 4月18日正式派對，限定酒款「百芒一暢」正式開桶（單杯NT$260） 。

派對聲光體驗： 4月18日21:00至00:00安排DJ Time現場演出 。