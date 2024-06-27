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隱藏版老冰店！古早味雪沙冰均一價40元「左中黑店冰店」，熟客推薦必點生雞蛋牛奶雪沙冰、芒果雪沙冰。

2024-06-27 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：642
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

在地人不見得知道的隱藏版高雄冰店！距離左營高鐵站不遠的「左中黑店冰店」，開業超過三十年，用料實在的雪沙冰乘載了許多人的青春記憶。儘管物價暴漲，各種口味雪沙冰仍維持均一價40元的銅板價，不少人畢業數年後仍會專程來回味芒果冰、雞蛋牛奶冰、雪沙紅茶。



「左中黑店冰店」其實沒有招牌，不仔細留意很容易錯過，後來流傳的店名源自學生，由於冰店鄰近左營高中，加上常沒開燈、空間昏暗，因此戲稱「左營黑店冰店」。冰店老闆是一名80多歲的阿嬤，所有店務都由她親力親為，她總把上門的學生當作自己孫子般關心，也讓人有種來到阿嬤家吃冰的溫馨感。



「左中黑店冰店」各種口味的雪沙冰一律40元，阿嬤表示，開冰店最主要就是讓自己有事情做、並且讓學生用銅板價就能吃冰。只要她有在家就會開店，偶爾公休就代表她去參加里民活動，若怕撲空不妨先致電確認有沒有營業。

「左中黑店冰店」主要供應古早味雪沙冰，每一口冰都帶有清香的蕉香。特別推薦芒果冰，阿嬤都會先淋上些許百香果醬，並選用當季的金煌芒果、芒果塊在雪沙冰上鋪好鋪滿；此外，雞蛋牛奶雪沙冰也很受歡迎，新鮮生蛋黃直接拌入雪沙冰，是眾多熟客推薦的復古好滋味。

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左中黑店冰店推薦

芒果雪沙冰、生雞蛋牛奶雪沙冰、紅茶雪泥

左中黑店冰店資訊

地址：高雄市左營區進學路16號
電話：07-582-9466

 

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