鹽埕老屋咖啡廳新亮點！福利咖啡社 60年老籐椅店改造，復古氛圍成高雄聚會熱門選擇。

高雄老宅咖啡廳「福利咖啡社」保留木造結構與復古家具氛圍，提供手沖咖啡與每日限定甜點，成為旅人與在地人享受高雄下午茶時光的人氣咖啡館。

鹽埕咖啡廳加一！由超過60年歷史的籐椅店改建而成的「福利咖啡社」，保留了老屋原有的木造結構與空間輪廓，將昔日的老合安籐椅行重新活化，成為充滿復古氣息的老屋咖啡館，讓人彷彿走進鹽埕過去的生活時光；除了空間本身極具特色，店內也提供手沖咖啡、蛋糕與各式甜點，成為不少旅人與在地人休憩品味咖啡的熱門選擇。

▲「福利咖啡社」由超過60年歷史的籐椅店改建而成，為高雄人氣老宅咖啡廳。（美食好芃友提供）

▲「福利咖啡社」將老屋重新活化，讓人彷彿走進鹽埕昔日時光。（美食好芃友提供）

「福利咖啡社」保留老屋格局，成鹽埕聚會首選

「福利咖啡社」店內仍可見原始木梁與舊籐椅元素，搭配店主多年收藏的老件家具與器物，營造出濃厚的懷舊氛圍。沿著老屋內部保留的狹窄木梯拾級而上，二樓空間規劃一處可容納六人的座位區，並設有洋溢日式氛圍的榻榻米座席，不少小型團體特別偏來此聚會，常有客人包場、直接預訂整層二樓來使用。



▲二樓特別規劃一處可容納六人的榻榻米座位區。（美食好芃友提供）

「福利咖啡社」每日6款甜點，搭配手沖咖啡享受高雄下午茶時光

餐點方面，「福利咖啡社」每日供應約6款甜點，品項會依當天製作而有所不同。甜點價格大約落在100元至200多元之間，選擇多元，適合搭配咖啡一同享用；飲品部分則以咖啡與茶為主，其中咖啡除了常見的義式咖啡外，也提供手沖單品咖啡，讓喜歡不同風味層次的咖啡愛好者有更多選擇。



▲「福利咖啡社」每日提供約6款甜點，搭配手沖咖啡享受午後時光。（美食好芃友提供）

當季限定甜點：紅烏龍草莓烏魚子蛋糕

「紅烏龍草莓烏魚子蛋糕」為當季限定甜點，茶香蛋糕體散發淡雅的紅烏龍香氣，口感細緻，搭配滑順鮮奶油與新鮮草莓，整體風味清爽不膩；烏魚子則作為點綴，增添些許趣味與層次感；由籐椅店老屋改造而成的「福利咖啡社」，保留原本的老屋格局與輪廓，搭配復古家具與溫潤木質調，營造出恰到好處的懷舊氛圍，不僅能品嚐到表現不錯的鮮奶油蛋糕與咖啡，也能感受到店主人親切健談的待客風格，為鹽埕老屋注入新的活力。



▲「紅烏龍草莓烏魚子蛋糕」為「福利咖啡社」當季限定甜點。（美食好芃友提供）

▲「福利咖啡社」二樓還特別規劃老件家具展示區。（美食好芃友提供）

「福利咖啡社」店家資訊

營業時間：11:00～18:00（週三、四公休）

地址：高雄市鹽埕區五福四路326號

鹽埕美食情報

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