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飄香50年的高雄老店！老饕激推鹽埕美食小吃「阿財雞絲麵」，自製雞絲麵搭配雞高湯、紅蔥頭，成就樸實好滋味。

2024-05-16 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：505
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

開業半世紀的高雄小吃！「阿財雞絲麵」是數一數二有名的鹽埕美食，相較其他雞絲麵店家都直接使用工廠現成品、這裡最大的特色是使用自家研發、以高筋麵粉及鴨蛋製作，豬油炸過的雞絲麵，加上雞高湯與紅蔥頭提味，成就許多老饕會專程來高雄鹽埕回味的好滋味。


「阿財雞絲麵」和大多數傳統小吃店一樣，環境沒有特別裝潢設計，不過以小吃店來說，室內用餐區維持得相當明亮整潔、地板也不會黏膩；而「阿財雞絲麵」自製的雞絲麵廣受好評，進而推出生麵禮盒，不少在地人會買回家煮，又或是當作高雄伴手禮送給外縣市親友。

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「阿財雞絲麵」的雞絲麵有乾麵和湯麵兩種選擇，雞絲乾麵份量較多，因此價格比雞絲湯麵高一點，麵條很Q，紅蔥頭香氣格外突出，整體鹹香開胃；雞絲湯麵的湯頭使用雞高湯再加上炸紅蔥頭末來提味，麵條吸附湯汁，同樣讓人忍不住一口接著一口，但不論點哪一款雞絲麵都推薦加顆滷蛋，這裡的滷蛋選用鴨蛋，是來吃「阿財雞絲麵」不可遺漏的重要配角。



 



阿財雞絲麵推薦

雞絲乾麵、雞絲湯麵、滷蛋、太監雞
 

阿財雞絲麵店家資訊

地址：高雄市鹽埕區壽星街11號
電話：07-521-5151

 

 

 

 

 

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