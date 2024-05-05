高雄鹽埕第一公有市場居然有餐酒館！和不少曾繁華一時的傳統市場一樣，鹽埕第一公有市場也難逃沒落的命運，直至近年修繕優化後又活絡了起來──「空腹虫大酒家」正是這座傳統市場注入生命力的新血之一，店名是向動漫《異獸魔都》致敬，裡面的二階堂在洞穴裡開了一間「空腹虫」餐廳。兩位老闆分工合作，攜手將傳統市場攤位搖身一變成台味高雄餐酒館，理應擺放蔬果或肉塊的攤位檯面則成用餐桌面，八個座位時常在營業時間一到就瞬間客滿。
個性較靦腆、負責料理的老闆其實並非市場新鮮人，自幼便隨著父親在南部市場兜兜轉轉，由於父親炒菜頗具「實驗精神」、時常將各式食材集結在炒鍋，有時炒出了一盤災難，有時碰撞出來的火花意外美味，也影響了江峯食材運用不設限。例如：「空腹虫大酒家」的招牌料理為「包葉仔」，以檳榔老葉包裹豬肉再搭配黑胡椒牛排醬，肉質香嫩，也和檳榔葉出乎意料的相配；「辣炒饅頭 」的靈感則源自客家小炒，以鹽埕第一公有市場老店「婁記饅頭」的饅頭丁取代豆干、和溫體豬拌炒，饅頭吸附豬油香氣，促使滋味更具層次。
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另一名老闆則負責接待客人和調酒，他的調酒同樣跳脫框架，擅長就地取（食）材來調製出新滋味；熱門款調酒「港都微風」以烏梅汁結合龍舌蘭，「冬瓜碼頭」則融入鹽埕冬瓜露。話題性十足、梅酒融合白蘭地的特製調酒，可見一隻澎湖小卷在杯中優游，餐點與酒飲不再涇渭分明。 開一家每個人吃得起又能吃得好的台味高雄餐酒館，是兩位老闆創立「空腹虫大酒家」的初衷。每道料理特色與兼具，價格平易近人，千元有找就能享受攤桌到餐桌的新鮮體驗、享用各種在地食材排列組合成的美味驚喜。
空腹虫大酒家推薦必點
包葉仔、辣炒饅頭、冬瓜碼頭
空腹虫大酒家店家資訊
地址：高雄市鹽埕區瀨南街141之7號